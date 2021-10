Kiszivárgott: Amerika újabb katonai akcióra készül Afganisztánban

Az Egyesült Államok hamarosan hivatalosan is megállapodást köt Pakisztánnal az ország légterének használatba vételéről, melynek segítségével Afganisztánban akarnak amerikai repülőgépekkel katonai műveleteket véghez vinni – értesült a CNN bennfentes forrásokból.

A hírügynökség megjegyzi, hogy az Egyesült Államok már most is használja a pakisztáni légteret hírszerzési missziókra, a hivatalos igénybevételi engedély viszont garanciát jelentene arra, hogy egyrészt folytatódhatnak ezek a missziók, másrészt pedig légitámadásokat is véghez vihetnek Afganisztánon belül.

A CNN szerint az Egyesült Államok az Iszlám Állam helyi szervezetét, az ISIS-K-t és „más terrorszervezeteket” tervez célba venni. Az ISIS-K az Afganisztánt irányító tálibokkal is ellenséges viszonyban van.

Korábban Amerika a tálibokat akarta célba venni légitámadásokkal egy másik ország légterét használva, viszont Afganisztán az iszlamisták kezére került, mielőtt a NATO-csapatok ki tudtak volna vonulni az országból. Mióta az afgán kormány megbukott, az Egyesült Államok nem végzett hivatalos katonai műveleteket a tálibok ellen.

