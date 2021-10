10 legendás mesterlövész-fegyver, amitől rettegnek a harcmezőkön

Egy jó mesterlövész akár egy komplett csata menetét meg tudja változtatni, hiszen képesek beszivárogni az ellenséges vonalak mögé, felderíteni, kulcsfontosságú katonai vezetőket likvidálni. Több olyan mesterlövész is élt a történelem során, aki olyannyira hatékonyan végezte a munkáját, hogy egy ütközet során komplett lövészrajokat tett harcképtelenné, katonai karrierje alatt pedig ellenséges katonák százait tette el láb alól. De mit sem ér egy jó mesterlövész egy megbízható és precíz fegyver nélkül. Nézzünk tíz olyan mesterlövész fegyvert, amely csatákat, háborúkat döntött el, vagy a maga nemében kiváló fegyvernek minősül.

A cikkben nem csupán forgó-tolózáras mesterlövész puskák szerepelnek, hanem félautomata távcsöves öntöltőpuskák és rombolópuskák is. A „mesterlövész-fegyver” kifejezést ebben a kontextusban úgy érdemes vizsgálni, mint „fegyver, amit mesterlövészek használnak,” nem mint szigorú értelemben vett mesterlövész puska.



A képek sok esetben a mesterlövész-fegyverek céltávcső nélküli, nyílt irányzékos változatát ábrázolják.

Whitworth puska

Fotó: Whitworth puska egy új-zélandi múzeumban. Forrás: Auckland Museum via Commons

A brit eredetű Whitworth puskát tartják a világ első mesterlövész-puskájának, vagyis ez az első olyan távoli célpontok likvidálására való, magas precizitást kínáló, céltávcsővel felszerelt puska a történelemben, melyről hiteles feljegyzések is készültek és széles körben rendszeresítésre is került. Egy elöltöltős fegyverről van szó, percenként maximum 2-3 lövést lehetett vele leadni, hatásos lőtávolsága pedig 800-900 méter.

A Whitworth puskát a legnagyobb számban az amerikai polgárháborúban használták, itt is elsősorban a konföderáció haderejében, ahol északi tisztekre és tüzérekre vadásztak vele. Ezzel a puskával ölték meg John Sedgwick tábornokot is, a polgárháború legmagasabba rendfokozatú katonai áldozatát, akinek utolsó mondata az volt, hogy „ilyen távolságból egy elefántot sem tudnának eltalálni.”

Enfield Pattern 1914

P14-es egy svéd múzeumban. Fotó: Armémuseum (The Swedish Army Museum)

A „P14-esként” is emlegetett Enfield Pattern 1914 forgó-tolózáras ismétlőpuska a brit gyalogság egyik elsődleges szolgálati fegyvere volt az első világháborúban a Lee-Enfield ismétlőpuska mellett, viszont céltávcsővel felszerelt változatát egészen a koreai háború végéig rendszerben tartották, annyira kedvelték a mesterlövészek.

A fegyver ötös lőszerkapacitású töltőléccel működött, hatékony lőtávolsága körülbelül 750 méter volt, megbízhatósága és pontossága miatt az első világháború legjobb mesterlövész-puskájának tartják. A National Interest úgy ír róla, hogy akkoriban egy olyan puska sem volt, amely teljesítményében egyáltalán megközelítette volna a P14-est.

Az első világháború legjobb mesterlövésze, Francis Pegahmagabow kanadai őslakos egyébként egy Ross puskát használt; ez a fegyver viszont a P14-esnél jóval hosszabb volt, ezért nehezebb volt vele mozogni, lőtávolsága pedig elmaradt a brit puskához képest.

Karabiner 98k

Karabiner 98k egy svéd múzeumban. Fotó: Armémuseum (The Swedish Army Museum)

A német Karabiner 98k az első világháborúban használt Gewehr 98-as ismétlőpuska karabély változata, a második világháborúban a német mesterlövészek elsősorban Zf39-es és Zf41-es céltávcsővel használták.

Azért is érdemes róla szót ejteni, mert több olyan mesterlövész is élt, aki 100-nál több halálos találatot adott le távcsöves Kar98k-val, többek közt Matthäus Hetzenauer, aki a 3-as számú hegyivadász hadosztály tizedeseként 345 szövetséges katonával végzett.

A Kar98k-t pontos, precíz fegyvernek tartják, a mai napig közkedvelt a vadászok körében, akik előszeretettel vásárolják a „Mauser 98 STD” néven gyártott, sportosított, modernizált változatot is. Az eredeti, katonai változat lőtávolságát 1000 méterre teszik céltávcsővel, de adtak már le vele pontos találatot 4700 méterre is, nem emberi célra.

Moszin-Nagant

M1939 mintájú Moszin puska egy svéd múzeumban. Fotó: Armémuseum (The Swedish Army Museum)

A cári Oroszországban, majd Szovjetunióban gyártott M1891-es mintájú Moszin ismétlőpuska valószínűleg a leghalálosabb ismétlőpuska-típus, melyet valaha gyártottak, ami következik már csak abból is, hogy az 1800-as évek vége óta a mai napig használják.

Amellett, hogy a Moszin a cári hadsereg, majd a Vörös Hadsereg elsődleges gyalogsági puskája volt, PU céltávcsővel a Szovjetunió igencsak „termékeny” mesterlövészei is ezt a fegyvert használták, illetve Simo Häyhä, a világ leghalálosabb mesterlövésze is egy Finnországban gyártott Moszin-variánssal dolgozott. A világ 10 legtöbb halálos találatot szerző mesterlövészéből 9 valamilyen Moszin-Nagant származékot használt.

Bár a Vörös Hadsereg a félautomata SzKSz-ek és az AK-47-es gépkarabélyok megjelenésével szépen lassan kivonta hadrendből a Moszin-puskát, a mai napig használják irreguláris alakulatok mesterlövészei a donyeci konfliktusban, Szíriában és Afrika különféle háborúiban. Csak Oroszországban / a Szovjetunióban 37 millió Moszint gyártottak le.

SzVD

Magyar katona SzVD-vel egy közös amerikai-magyar hadgyakorlaton, 1996-ban. Fotó: LCPL. M.A. SUNDERLAND

Mielőtt elkezdjük boncolgatni a szovjet SzVD-k technikai hátterét és történelmét, először is fontos tisztázni, hogy ez egy félautomata tüzelésre képes, távcsöves öntöltőpuska, nem pedig egy forgó-tolózáras mesterlövész puska. Ettől függetlenül nem helytelen mesterlövész-fegyvernek (és nem puskának) hívni, hiszen eredeti elnevezése Sznajperszkaja Vintovka Dragunova – vagyis Dragunov mesterlövészpuska és mesterlövész-alakulatok is használják / használták.

Mindettől függetlenül az SzVD elsősorban lövészrajokban szolgál / szolgált támogatófegyverként; célja, hogy segítségével a rajmesterlövészek kritikus fontosságú ellenséges katonákat – tiszteket, géppuskásokat, rádiósokat – tudjanak likvidálni a gépkarabélyok lőtávolságán kívülről a tűzharc során. Széles körben használják a fegyvert minden olyan modern konfliktusban, ahol feltűnhetnek a volt Keleti Blokk fegyverei, a Szovjetunió mellett Kínában is gyártották, a Norinco üzemeiben. Reguláris haderőkben általában precíziós rajtámogató fegyverként, irreguláris haderőkben jellemzően mesterlövész-fegyverként szolgál.

Azért is közkedvelt, mert könnyen karbantartható, könnyű használni és a nagyon széles körben elérhető, 7,62x54 milliméteres lőszert használja, amit a Moszin-Nagant, a DP-28-as, illetve a PK géppuska-család is használ.

A Dragunovok egyébként amellett, hogy félautomaták, alapvetően 10-es tárkapacitású szekrénytárakat használnak, elsősorban 4x-es nagyítású PSzO-1-es céltávcsővel látták el őket, hatékony lőtávolságuk körülbelül 800 méter. Így tehát egy modern mesterlövész-puskánál kevésbé precízek, viszont nagyobb tűzgyorsasággal és tárkapacitással működnek.

M24

Az M24 SWS (Sniper Weapon System - mesterlövész-fegyverrendszer) az Egyesült Államok legszélesebb körben használt mesterlövész-fegyvere, a Remington Model 700-as civil puskán alapul. Az 1980-as évek végén kezdődött el a rendszeresítése; eredetileg az M21-es öntöltőpuskákat akarták vele felváltani, viszont kisebb-nagyobb módosításokkal az is szolgálatban maradt a mai napig, elsősorban nagyobb tűzgyorsaságának köszönhetően. Alapvetően 7.62x51 mm-es lőszert használ, forgó-tolózáras és Leupold Ultra M3A 10×42 mm vagy Leupold Mk 4 LR/T M3 10×40 mm céltávcsővel szerelik fel.

Steyr SSG 69

SSG 69-es mesterlövész-puska. Fotó: Steyr Mannlicher

Az SSG (Scharfschutzengewehr – mesterlövész-fegyver) 69 egy osztrák mesterlövész-fegyver, 1969-ben állították szolgálatba az osztrák hadseregben, majd számos más országban is megjelent a katonák, rendőrök kezében, mint például az Egyesült Államok, Izrael, India, Pakisztán, Lengyelország, Dél-Korea vagy Argentína. Az SSG 69-est sokáig a világ egyik legpontosabb és legmegbízhatóbb mesterlövész-fegyverének tartották, számos formabontó újítása, mint a hidegen kovácsolt cső, illetve a szintetikus test szélesebb körben is elterjedt más, későbbi mesterlövész-fegyvereknél. Az SSG 69-eset majdnem 50 éven át gyártották, 2015-ben állt le vele a Steyr Mannlicher.

McMillan TAC-50

Az amerikai haditengerészet mesterlövésze TAC-50 (Mk. 15) rombolópuskával. Fotó: PFC Timothy J VIllareal via Wikimedia Commons

A TAC-50-es az amerikai McMillan Firearms vállalat egyetlen nemzetközileg ismert terméke, először a kanadai haderő különleges egységei rendszeresítették, de mára már számos másik országban is használják. Egy 12,7 milliméteres lőszert (.50 BMG) használó rombolópuskáról van szó, amely három helyet is birtokol a legnagyobb távon leadott halálos találatot elérő mesterlövész-fegyverek listáján. A rekordot egy ismeretlen kanadai mesterlövész állította fel 2017-ben, aki 3,54 kilométerről ölt meg egy ISIS-harcost.

Accuracy International Arctic Warfare 50

Az AW50 az Accuracy International közismert Arctic Warfare családjának 12,7 milliméteres változata, a brit és ausztrál haderő, illetve Németország használja, akik G24 néven rendszeresítették.

Az AW-család története egyébként egészen az 1980-as évekig nyúlik vissza; az Accuracy International vállalatot egy olimpiai aranyérmes sportlövő és négy barátja alapította, első fegyverükkel el is nyerték a Lee-Enfield alapú mesterlövész-puskák leváltására kiírt tendert.

Az Accuracy International legismertebb és legnépszerűbb terméke egyébként az Arctic Warfare Magnum (AWM); kétféle változata van – az egyik .300 Winchester Magnum, a másik .338 Lapua Magnum lőszert használ.

Barrett M82

Barrett M82A1. Fotó: US Army via Wikimedia Commons

Sok szakértő a Barrett M82-es félautomata rombolópuskát értékeli a világ legjobb mesterlövész-fegyverének, annak nagy tűzereje, pontossága és átütőképessége miatt. Ilyen konklúzióra jutott többek közt a Military Today, a National Interest és a Real Clear Defense is.

A Barrett a 1982-ben állította elő a puska első prototípusait, ezért az M82-es név, az Egyesült Államok hadereje viszont M107-es néven rendszeresítette. Az első adapter egyébként Svédország volt, ahol már 1989-ben szolgálatba állt az eszköz.

Az M82-es jelenleg a világ legszélesebb körben használt rombolópuskája, 60 országban használják reguláris alakulatok, de egyébként feltűnt már a mexikói drogkartellek és az IRA kezei közt is. Akár más rombolópuskák, az M82-es is elsősorban 12,7 milliméteres BMG-lőszert használ, elsődleges feladata nem is feltétlen gyalogosok, hanem könnyebben páncélozott járművek, objektumok semlegesítése.

Címlapkép: brit és francia mesterlövészek egy gyakorlaton. Fotó: Bill Jamieson / Crown Copyright via Commons