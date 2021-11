A világ vezetői sorra aludtak el a sorsdöntő klímacsúcson - Miközben mindenki arról mesél, hogy nincs több esélyünk

Az Amerikai Egyesült Államok 46. elnöke a klímacsúcs hétfői napján pihentette a szemeit egy beszéd közben, mígnem segédje odalépett hozzá.

Peter Suciu, a Forbes újságírója megértően írt a helyzetről.

Valószínűleg mindannyian jártunk már így néha – rövid ideig szunyókálva az iskolában vagy egy munkahelyi bemutató közben. Adjuk hozzá a jetlaget és az egymást követő megbeszéléseket; legtöbbünk nehezen bírná ki bealvás nélkül

– fogalmazott a zsurnaliszta.

Hozzátette viszont, hogy ezekből az esetekből nem lesz világhír, amíg az embert nem Joe Bidennek hívják, és nem készül róla felvétel az ENSZ klímakonferenciáján.

Nem Joe Biden volt az egyetlen vezető, aki elbóbiskolt a sorsdöntő csúcs alatt. A házigazda Boris Johnson is nehezen bírta nyitva tartani szemeit a glasgow-i eseményen.

A brit miniszterelnököt a konferencia második napján fotózták le félreérthető állapotban, amint éppen a híres természettudós, David Attenborough mellett ülve hallgatott egy beszédet.

Valami biztosan van a glasgow-i – vagy edinburgh-i – levegőben, mivel nem csak a két vezető került kellemetlen helyzetbe. A világ egyik legismertebb külpolitikai újságírója, az amerikai Wolf Blitzer Glasgow helyett Skócia fővárosából, Edinburgh-ből jelentkezett be. A CNN egyik fő arcát a Telegraph riportere, Nicola Smith vonta kérdőre az eset miatt. Nicola Smith szerint ez olyan, mintha az ENSZ közgyűlését Washingtonból közvetítenék.

Er...reporting from Edinburgh on COP26 in Glasgow is the rough equivalent of reporting on the UN general assembly from DC.. https://t.co/o8mAkK5gqu