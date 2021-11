Koronavírus: Franciaország is szigorít

Franciaország újabb megyéiben kell hétfőtől az általános iskolákban ismét maszkot viselniük a tanulóknak a koronavírus-járvány miatt: a jelenlegi 22 helyett 61-ben lesz érvényes a szabályozás a száz megyéből, miután a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma ötven fölé emelkedett e térségekben.

"A jövő héttől kezdve, az őszi iskolai szünet után, azokban a megyékben, ahol a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma ötven felett stabilizálódott, a maszk ismét kötelező lesz a gyerekeknek is az iskolákban" - jelentette be a szerdai kormányülést követően Gabriel Attal kormányszóvivő. "Ez hétfőtől 39 olyan megyét is érint, ahol eddig nem volt kötelező a maszk a gyerekeknek" - tette hozzá.

A tanulók számára csaknem egy évig volt kötelező a tanárokhoz és az iskolai dolgozókhoz hasonlóan maszkot viselni az oktatási intézmények zárt tereiben. A korlátozás fokozatosan szűnt meg október elejétől azokban a megyékben, ahol a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma 50 alá csökkent. Az őszi szünet előtt már csak 22-ben volt érvényben az intézkedés, jövő héttől 39-cel 61-re emelkedik vissza az érintett megyék száma.

"Van egy iránytűnk a járvány kezdete óta. Amint lehet enyhíteni a korlátozó intézkedéseken, megtesszük. Természetesen ez az elv mindkét irányban működik, és amint romlik a helyzet, sajnos, bizonyos intézkedéseket ismét életbe kell léptetnünk" - indokolta a döntést a kormányszóvivő.

Az egészségügyi miniszter szerint a járvány "gyenge erősödése" figyelhető meg az országban, a hetekig tartott csökkenés után.

"A hőmérséklet csökkenésének és a nedvesebb időjárásnak van egy szezonális hatása, amely a vírus gyorsabb terjedésének kedvez, miután kevesebb időt töltünk a szabadban" - mondta egy keddi lapinterjúban Olivier Véran egészségügyi miniszter. A kormány azonban a magas átoltottságnak és a maszkviselési kötelezettségnek köszönhetően nem számít újabb járványhullámra.

A 67 millió lakosú országban a teljes lakosság 77, az oltásra jogosultak 89 százaléka vette fel a koronavírus elleni oltást. A 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek országos átlaga jelenleg 60, ami 10 százalékos növekedést jelent az előző héthez képest. A napi esetszám átlaga az elmúlt hét napban 6 ezer volt, ez is 10 százalékos emelkedést jelent. A kórházi felvételek száma 4 százalékkal nőtt, de az intenzív osztályon ápoltak száma ugyanakkor másfél százalékkal csökkent az elmúlt hét napban. Kórházban továbbra is hatezer fertőzöttet ápolnak, s közülük ezren vannak súlyos állapotban.

A parlamentben harmadik hete folyik annak a törvénytervezetnek a vitája, amelynek értelmében a kormány 2022. július 31-ig kívánja meghosszabbítani a koronavírussal szembeni védettségi igazolás használatát, az ellenzék azonban csak február 28-ig támogatná. A végszavazás pénteken várható. A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolás vagy 72 óránál nem régebbi negatív teszt) a jelenleg hatályos törvény szerint november 15-ig kötelező bemutatni a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken, így a vendéglátóhelyeken, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a sportlétesítményekben, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben.

