Bár folytatódik az EU boszniai katonai missziója, tovább forrnak az indulatok

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangú szavazással meghosszabbította szerdán egy évvel az Európai Unió boszniai békefenntartó misszióját, de az erről szóló dokumentumból kihagyta a nemzetközi főképviselői hivatalra való utalást, hogy a határozatot Oroszország és Kína is támogassa.

A boszniai szerbeket támogató Oroszország, valamint Kína nem ismeri el az 1995-ös békemegállapodás betartásán őrködő főképviselői hivatalt. Moszkva már korábban is el akarta érni a hivatal megszüntetését, most júliusban pedig Kínával együtt megpróbálta elérni, hogy a főképviselőt fosszák meg bizonyos jogköreitől, majd egy év múlva zárják be az irodát, de ez nem sikerült.

A főképviselő augusztusban Christian Schmidt volt német külügyminiszter lett, és első jelentését kedden nyújtotta be a Biztonsági Tanácsnak. Ebben kijelentette, hogy

Bosznia–Hercegovina még soha nem volt olyan veszélyben, mint most, a nyugat-balkáni országot a szétesés fenyegeti.

Úgy véli, hogy valódi az a fenyegetés, amelyet Milorad Dodik, a háromtagú boszniai államelnökség szerb tagja ismételget évek óta, tudniillik, hogy az ország szerbek lakta része elszakadna Boszniától, és független állammá válna.

A jelentés szerint a boszniai szerbek utóbbi hetekben tapasztalt bejelentései – kivonulnak Bosznia szövetségi intézményeiből, valamint a hadseregből, az igazságügyi testületekből és az adózási rendszerből – aggodalomra adnak okot, és voltaképpen az elszakadást készítik elő, hiszen aláássák az állam működését. Christian Schmidt szerint amennyiben a boszniai szerbek valóban meglépik ezeket a lépéseket, és a nemzetközi közösség mindezt szó nélkül hagyja, akkor az nem csupán az ország, de

az egész térség békéjét és stabilitását fenyegeti, és semmissé teszi az 1992–1995-ös boszniai háborút lezáró daytoni egyezményben foglaltakat, amelyek megalapozták az ország létrejöttét.

Milorad Dodik a nemzetközi főképviselő állításait propagandának nevezte, amelyek célja az, hogy Christian Schmidt elnyerje a muszlim vallású bosnyákok szimpátiáját. Mint mondta, amennyiben a dokumentum az ENSZ BT elé kerül, az szégyent fog hozni a főképviselőre, hiszen ez lesz az első eset, hogy a testület nem fogad el ilyen jelentést, sőt, ő maga sem beszélhet a BT előtt.

Így is lett, diplomaták elmondása szerint azért nem engedték beszélni Schmidtet, hogy Moszkva és Peking hozzájárulásával meg tudják hosszabbítani a 600 fős EUFOR-missziót.

Vaszilij Nyebenzja orosz ENSZ-nagykövet azzal vádolta meg a nyugati BT-tagokat, hogy megtagadják a szuverenitást Boszniától, nem képesek elszakadni attól a gondolattól, hogy egy nemzetközi „gyám” mondja meg a boszniaiaknak, miként építsék fel országukat. Szerinte Schmidtet a nemzetközi jogot megsértve nevezték ki a tisztségre, így jelentése csak egy magánemberé, és ebben szélsőségesen elfogult a szerbekkel szemben.

Linda Thomas-Greenfield amerikai ENSZ-nagykövet ezzel szemben azt mondta: a főképviselő a garancia az ország stabilitására.

Az ország bosnyák és horvát vezetői Milorad Dodik kijelentéseire korábban úgy reagáltak: bármilyen elszakadási terv azonnali választ vonna maga után, és ha a nemzetközi közösség nem lépne közbe, akkor a szövetségi erők akadályoznák meg a Boszniai Szerb Köztársaság elszakadását.

Címlapkép forrása: Getty Images