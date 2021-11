A Gripen a világ legjobb negyedik generációs vadászgépe egy amerikai szaklap szerint

Szokatlanul hosszú cikket közölt a Business Insider tegnap a Magyarország által is használt, negyedik generációs Gripen-vadászgépekről, melyben a merevszárnyas repülőgép érdemeit méltatják. Már a cikk címében is az olvasható, hogy a Gripen lehet „a világ legjobb nem lopakodó vadászgépe,” majd hosszasan taglalják a típus képességeit, kedvező ár / érték arányát és esetleges upgrade-lehetőségeit.

A Business Insider alapvetően egy amerikai üzleti szaklap, viszont gyakran közölnek haditechnikai cikkeket, néha külsős szerzők tollából. Most Robert Farley, a 19fortyfive haditechnikai szakportál szerzőjének cikkét közölték, melyben a szakértő a SAAB Gripen vadászgépének érdemeit méltatja.

A cikk a típus képességeinek és történelmi hátterének ismertetésével kezdődik; mint ismert, Magyarországon már 2006 óta szolgálatban van ez a repülőgép-típus. Ami érdekes ebből a részből az, hogy a szerző megjegyzi: a Gripen jóval az amerikai és szovjet / orosz negyedik generációs vadászgépek után készült (pl. F-16, Szu-27, MiG-29), ami azért előnyös, mert le tudták vonni a svéd mérnökök a fő tanulságokat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet egy jó negyedik generációs vadászgépet fejleszteni.

Robert Farley kiemeli azt is, hogy a Gripenek működési költsége a legalacsonyabb az összes modern vadászgép közül, egy gép előállítási költsége pedig alig 60 millió dollár, így kisebb büdzsével rendelkező országok is be tudják szerezni. A szerző arról is ír, hogy a gép könnyen kezelhető és aránylag ütőképes, különösen légiharc-képességek tekintetében.

Röviden ír a gép beszerzésével kapcsolatos problémáiról is: Farley megemlíti, hogy több országban is különféle korrupciós és politikai ügyek miatt nem állt szolgálatba a géptípus, hiába folytak tárgyalások a beszerzéséről. Ez magyarázza részben azt, hogy a kiváló képességek ellenére még mindig viszonylag kevés ország használ Gripeneket.

A szerző a Gripenek jövőjéről azt írja, hogy azért is számítanak ezek a vadászgépek jó választásnak, mert könnyen, szoftveresen fejleszthetők, nem szükséges feltétlenül fizikai komponenseket is cserélni a harci képességek fejlesztéséhez.

A Gripen E különösen hatékony légvédelmi platform marad még sokáig, annak dacára, hogy a Saab versenytársai folyamatosan fejlesztik a lopakodó-technológiákat

– írja Robert Farley.

Mint ismert, Magyarországon sokáig latolgatták a Gripen-vadászgépek cseréjét a döntéshozók, végül a vadászgépek hosszabb távú rendszerben tartása és szoftveres upgrade-csomagjának megvásárlása mellett döntöttek:

Címlapkép: MTI Fotó/Ujvári Sándor