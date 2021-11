Hamarosan elöntheti a tenger a festői csendes-óceáni szigetcsoportot

Tuvalu süllyed – nyilatkozta Seve Paeniu, Tuvalu pénzügyminisztere a Yahoo News-nak az ENSZ glasgow-i klímacsúcsán (COP26).

A 11 ezres lakosságú csendes-óceáni szigetcsoport kilenc szigetből áll, amelyek legnagyobb magassága is mindössze 4,5 méter körül van, így a szigeteket egyre jobban fenyegeti a megemelkedő tengerszint.

A klímaváltozást éljük meg éppen, azt látjuk, hogy országunk gyorsan eltűnik

– nyilatkozta a miniszter.

Elmondta, azért vannak jelen a klímacsúcson, hogy elmondják a történetüket a világnak. Szerinte sürgős cselekvésre van szükség, nem lehet a döntéseket a későbbi évekre halasztani. Tuvaluban már most vannak olyan területek, amelyek víz alá kerültek, holott korábban növényzet volt vagy földművelést folytattak ott.

Mivel nincsenek folyók vagy kutak, ahonnan édesvizet szerezhetnének, Tuvalu lakosai kénytelenek esőt gyűjteni az ivóvízhez, vagy dízelüzemű sótalanító üzemeket importálni, bár ez utóbbi megoldás drága. Az óceáni vizek előretörésével a mezőgazdaság is bizonytalanabbá vált, és az egykor bőséges halászat is kezdett visszaesni. Ezáltal pedig súlyos veszélybe került Tuvalu élelmiszer-ellátása.

A helyzetet tovább rontja, hogy a trópusi ciklonok egyre erősebbek, a szárazföldi és az óceáni hőmérséklet emelkedése következtében.

A süllyedő szigetek helyzetére a volt amerikai elnök, Barack Obama is felhívta a figyelmet hétfőn a klímacsúcson elmondott beszédében.

A múlt pénteken Simon Kofe, Tuvalu külügyminisztere a glasgow-i klímacsúcsnak küldött videóüzenetében térdig a vízben állva mondott beszédet, ezzel hívva fel a figyelmet arra, hogy országa hamarosan elsüllyedhet a növekvő tengerszint miatt.

