Oda ütnek, ahol Kínának a legjobban fáj – Miért közeledik Európa Tajvan felé?

Európa és Tajvan az utóbbi időben elkezdte egyre szorosabbra fűzni kapcsolatait, amit mutat Joseph Vu tajvani külügyminiszter október végi nem hivatalos európai körútja, illetve az Európai Parlament múlt heti tajpeji látogatása, amely az első hivatalos uniós látogatás volt a Kína által szakadár tartománynak tartott Tajvanban. A látogatásoknak elsősorban szimbolikus jelentősége volt, de irányváltást mutatnak az EU Tajvan-politikájában. Közben több kelet-közép-európai ország külön is elkezdett Tajvanhoz közeledni, így a tajvani külügyminiszter körútjának két állomása, Csehország és Szlovákia, de leglátványosabban Litvánia, amely komoly diplomáciai feszültségbe is bonyolódott Kínával Tajvan miatt az utóbbi hónapokban. A Tajvan felé közeledés mögött azonban naivitás lenne érdek nélküli barátkozást látni: Tajvan ugyanis nagyon jelentős szerepet tölt be a félvezetők kereskedelme és a chipgyártás terén, ami látványosan felértékeli a független államként Európában egyedül a Vatikán által elismert szigetet a jelenlegi chiphiányos időszakban.

Az ország, amely Kínával is összeveszett Tajvan miatt

Tajvan júliusban jelentette be, hogy külképviseletet nyit Litvániában Tajvani Képviseleti Iroda néven. Bár első látásra semmi provokatív nincs ebben a névben, a döntés mégis kiváltotta Kína haragját, mivel a „Tajvan” név használata Kína számára azt jelenti, hogy független országként tekintenek az általa szakadár tartománynak tartott szigetre. Tajvani külképviselet számos országban működik Európában is, de ezek mind a főváros, Tajpej nevét használják. A világon mindössze 15 ország – Európában egyedül a Vatikán – által hivatalosan elismert Tajvan az olimpiákon is „Kínai Tajpej” néven szerepel.

Kína a képviseleti iroda megnyitásának hírére augusztusban azzal reagált, hogy visszahívta vilniusi nagykövetét, és hasonló lépésre szólította fel Litvániát is. Litvánia szeptember elején jelentette be, hogy visszahívta pekingi nagykövetét, a nagykövetség azonban továbbra is zavartalanul működik tovább Kínában. Kína azonban nemcsak nagykövete visszahívásával válaszolt, hanem például számos litván exportőr számára lényegében lehetetlenné tette, hogy termékeiket Kínában árusítsák. Litvánia szerint ugyanakkor Kína gazdasági fenyegetései náluk nem érnek célt, mivel Litvánia Kínába irányuló exportja a teljes litván export mintegy 1 százaléka. Az is igaz viszont, hogy a kínai import esetleges leállását már jobban megérezné a litván ipar.

Az Egyesült Államok – amely az utóbbi időben egyre egyértelműbben kiáll Tajvan megvédése mellett egy esetleges kínai invázió esetén – gyorsan támogatásáról biztosította a balti országot: Ned Price kormányszóvivő úgy nyilatkozott, támogatják európai szövetségeseiket a Tajvannal való viszony elmélyítésében, illetve a Kínával szembeni ellenállásban. Antony Blinken amerikai külügyminiszter is tárgyalt augusztusban litván kollégájával, Gabrielius Landsbergisszel, és „kétoldalú koordinált cselekvésben” állapodtak meg a Kínából Litvániára nehezedő nyomás ellensúlyozására. Múlt pénteken, november 6-án pedig két amerikai szenátor, a republikánus Jim Risch és a demokrata Jeanne Shaheen határozati javaslatot nyújtott be, hogy az Egyesült Államok támogassa Litvánia erőfeszítéseit a Tajvannal való kapcsolatainak elmélyítésében. Risch nyilatkozatában azt írta, a határozati javaslat azt üzeni, hogy ha barátai szembeszállnak a rosszindulatú kínai befolyással, az Egyesült Államok támogatni fogja őket.

Üdvözlöm, hogy a litván kormány elutasítja, hogy külpolitikáját külső erők diktálják, és teljes mértékben támogatok minden nemzetet Tajvannal való kapcsolatainak erősítésében

– írta Risch.

Szeptember végén a litván parlament azt a törvénymódosítást is elfogadta, amelynek értelmében lehetővé teszik képviseleti irodák nyitását olyan országokban, amelyekkel Litvániának nincsenek hivatalos diplomáciai kapcsolatai. A kormány korábban be is jelentette, hogy külképviseletet fog nyitni Tajvanban, emellett 20 ezer adag koronavírus-vakcinát adományozott a szigetnek. Október végén Kína újra éles hangon bírálta Litvániát. A külügyminisztérium szóvivője úgy nyilatkozott:

felszólítjuk a litván kormányt, hogy tartsa magát a Kínával való diplomáciai kapcsolatok felvételekor tett ünnepélyes politikai kötelezettségvállalásaihoz, és ne hozzon visszafordíthatatlan, rossz döntéseket.

A litván külügyminiszter-helyettes erre válaszul múlt szerdán azt mondta, Kína eljárása Litvániával szemben „ébresztő” egész Európa számára, az EU-nak pedig egységesen kellene cselekednie Kínával kapcsolatban. Litvánia májusban kilépett a 17+1 együttműködésből is, amelynek célja a Kína, illetve a kelet-közép-európai országok közötti kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése (az együttműködésnek Magyarország is része). Litvánia a kilépést nem Kína-ellenes, hanem Európa-párti lépésnek nevezte.

A már amúgy is feszült litván–kínai kapcsolatokat szeptemberben tovább élezte, hogy a litván védelmi minisztérium kiadott egy közleményt, amelyben arra hívták fel a litván állampolgárok figyelmét, hogy ne vegyenek kínai gyártású okostelefonokat, illetve dobják el, ha van ilyen készülékük, mivel ezekben a telefonokban olyan beépített képességek vannak, melyek cenzúrázni tudják a felhasználók üzeneteit. A jelentés szerint a Xiaomi okostelefonjai fel tudják ismerni és cenzúrázni tudják az olyan szavakat és kifejezéseket, mint a „szabad Tibet, az „Éljen a tajvani függetlenség” vagy a „demokratikus mozgalom”. Ezt a funkciót például a Xiaomi MI 10T 5G okostelefonjában az EU területén lekapcsolták, de távolról bármikor újra aktiválni lehet. A cenzúrázandók listáján a jelentés szerint 449 szó és kifejezés szerepel, de a lista bővíthető. A Xiaomi tagadta, hogy cenzúráznák a felhasználók üzeneteit.

Amint arra a New York Times véleménycikke felhívja a figyelmet, Litvánia és Kína küzdelme rendkívül egyenlőtlen, hiszen egy 3 millió lakosú ország áll szemben egy 1,4 milliárd lakosú nagyhatalommal, a kínai gazdaság pedig 270-szer nagyobb, mint a litván. Kínának azonban még egy ilyen kis ország is borsot tud törni az orra alá, hiszen

Litvánia példakép lehet más, akár nagyobb országok számára is a Kínával való szembeszegülésre.

A lap által megkérdezett pekingi politikai elemző, Vu Kiang elmondta, Litvánia azért is fontos Kína számára, mivel tranzitfolyósóként szolgál kínai áruk Európába juttatására. De van egy kevésbé magától értetődő szempont is, miért félhet Kína éppen Litvániától: a volt szovjet tagköztársaság ugyanis az első volt 1990-ben, amely kikiáltotta a Szovjetuniótól való függetlenségét, ami fontos lépés volt a hidegháborús szuperhatalom összeomlása felé vezető úton. Kína élénken tanulmányozza a kommunista birodalom összeomlását, hiszen attól fél, hogy Kínán belül is hasonló folyamatok indulhatnak el egyszer.

Kína úgy tekint Litvániára, mint egy múzeumra, melynek ismerete megóvhatja önmagát egy szovjet típusú összeomlástól

– mondta Vu.

Litvánia példája azt mutatja, hogy az erőszakos kínai diplomáciától egyes országok egy idő után besokallhatnak. A New York Times által megkérdezett észt elemző, Frank Juris például azt mondta, általános hangulatváltozás figyelhető meg a Kínával való viszonyban számos országban.

Az ígéretek nem öltöttek anyagi formát, és az országok már belefáradtak abba, hogy állandóan ostorral fenyegetik őket.

Kölcsönös látogatások

Az Európai Parlament küldöttsége a múlt héten Tajvanra látogatott: a háromnapos tárgyalássorozat volt az első hivatalos uniós látogatás a szigeten. A demokratikus folyamatokba való külföldi beavatkozással foglalkozó EP-bizottság (INGE) tizenhárom fős küldöttsége tárgyalt Szu Ceng-csang tajvani kormányfővel és Caj Jing-ven tajvani elnökkel is. Nem vagytok egyedül. Európa mellettetek áll – mondta Raphaël Glucksmann, az EP-küldöttség francia vezetője a tajvani elnökkel folytatott tárgyalásokon. A látogatást megelőzte, hogy az Európai Parlament októberben elfogadott egy jogilag nem kötelező határozatot, amelyben az EU és Tajvan közötti politikai kapcsolatok erősítése mellett szállt síkra, és arra szólított fel, hogy az unió tajpeji képviseleti irodáját ezentúl az Európai Unió tajvani irodájának nevezzék át. A dokumentumban azt is kezdeményezték, hogy az unió kössön a szigettel kétoldalú beruházási megállapodást. Kína mind az EP határozatát, mind háromnapos tajvani látogatását elítélte.

Az Európai Parlament Tajvan-barát lépéseinek fontos szimbolikus jelentősége van: azt mutatják, hogy az Európai Unió is egyre inkább nyit Tajvan felé. A The Independent publicistája szerint

a Tajvan-barát uniós politikai erősödését az teszi lehetővé, hogy Angela Merkel német kancellár hamarosan elhagyja hivatalát.

Merkel elsősorban a német gazdaság érdekében meglehetősen puha irányvonalat vitt Kína irányába, de távozásával most lehetővé vált, hogy a Kína-kritikusabb erők előre tudjanak törni az EU-n belül is.

Azonban az eddigi uniós lépések valóban csak szimbolikusnak tekinthetők. Az Európai Parlament ugyanis nem végrehajtó testület, az Unión belüli politikai ereje csekély. A hivatalos végrehajtó testület, az Európai Bizottság eddig nem tett olyan látványos lépéseket, mint a Parlament, és egyelőre az uniós tagállamok sem követték Litvánia példáját.

Az Európai Parlament tajvani látogatását megelőzte Joseph Vu tajvani külügyminiszter európai körútja, melynek során a tajvani diplomácia vezetője ellátogatott Csehországba, Szlovákiába, Rómába, majd Brüsszelbe is. Bár kormányzati pozícióban lévő politikusok nem fogadták Vut, a körút mégis jelezte, hogy Tajvan egyre nagyobb figyelmet kap Európán belül. Vu Brüsszelben egy hangsúlyozottan informális látogatáson uniós tisztviselőkkel is tárgyalt.

Hátsó szándékok?

Tajvan számára nyilvánvalóan a legkisebb diplomáciai barátkozás is jól jön, hiszen jelenleg a világon mindössze 15 ország ismeri el független országként, többnyire szegény közép-amerikai országok (például Honduras, Guatemala, Belize, Nicaragua) és kis szigetországok (például Haiti, Marshall-szigetek, Nauru, Palau). Ráadásul az utóbbi időben Kína nyomására több ország is pozíciót változtatott, és megvonta Tajvantól az elismerést, így Kiribati vagy a Salamon-szigetek. Bár Tajvan Európától aligha várhatja, hogy egy esetleges kínai katonai invázió esetén tevőlegesen beavatkozzon, az európai közeledés akkor is presztízsértékű a Kína által fenyegetett sziget számára.

De nemcsak Tajvannak áll érdekében az európai kapcsolatok szorosabbra fűzése, hanem Európának is. Bár Litvánia is „értékalapú diplomáciára” hivatkozik, amikor vállalja a konfliktust az autoriter Kínával a demokratikus Tajvan miatt, amint arra a Politico elemzése rámutat, a Tajvan-barátabb európai politikai mögött komoly gazdasági indokok is rejtőzhetnek.

Tajvan ugyanis vezető szerepet tölt be a félvezetők globális értékláncában, a chiphiány miatt ezért Tajvan Európa számára is felértékelődött.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 02. 10. Egymás után kényszeríti térdre a globális chiphiány a világ nagyvállalatait

A világ legnagyobb chip-bérgyártója éppen a tajvani Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Caj Jing-ven tajvani elnök október végén Litvániába küldte egyik vezető gazdasági tisztviselőjét, Kung Ming-shint, aki nem mellesleg a TSMC igazgatótanácsának is tagja. Tajvan segíteni akar a litvánoknak helyi tehetségek kiképzésében, aminek célja, hogy mikrochipgyárat hozzanak létre a balti országban. A tajvani üzleti delegáció Csehországban és Szlovákiában is látogatást tett. Kung a Politicónak látogatásairól úgy nyilatkozott, mindhárom ország érdeklődését fejezte ki a félvezetők irányában, és kíváncsiak voltak, Tajvan hogyan tudna együttműködni velük ebben.

Tajvan számára Közép-Európa óriási stratégiai jelentőséggel bír, mivel a tajvani cégek eddig Nyugat-Európára fókuszáltak

– mondta Kung.

De miért éppen Közép-Európában a leglátványosabb a közeledés Tajvan felé, és nem Nyugat-Európában? Ennek egyik oka az lehet, hogy Kelet-Közép-Európában Kína gazdaságilag sokkal kevésbé van jelen, mint a volt szocialista országoktól nyugatra. Szlovákiában 2019-ben a kínai befektetések 269 millió dollárt tettek ki, ami mindössze 1 százaléka az északi szomszédunkban zajló összes külföldi befektetés értékének. Csehországban a kínai befektetések 287 millió dollárt tettek ki. Litvániában tavaly csak 96 milliós kínai befektetés történt, ami csupán 0,4 százaléka a Litvániában zajló összes külföldi befektetés értékének. A kelet-közép-európai országok kínai gazdaságtól való függetlensége tehát jóval kisebb, mint a nyugati országoké, ezért lehetnek bátrabbak a Tajvanhoz való közeledésben. A Tajvan által nyújtott előnyök miatt tehát megéri kockáztatni azt, hogy Kína rosszallóan tekint ezen országok barátkozási kísérleteire.

A The Independent cikke arra a szempontra is felhívja a figyelmet, hogy a volt szovjet csatlósállamok, illetve tagköztársaságok számára Kína erőszakos politikája a rosszemlékű szovjet elnyomás idejét idézi fel. Ráadásul a helyi politikai vezetők – bár személyesen nem találkoztak tajvani tisztviselőkkel – ezzel a koronavírus-járvány óta egyre nagyobb Kína-ellenes érzelmek hullámára is felülhetnek. Miloš Vystrčil, a cseh Szenátus elnöke tavalyi tajpeji látogatásán azt is kijelentette, tajvani vagyok, ami természetesen kiváltotta Kína haragját.

A Kínával egyre rosszabb viszonyba kerülő, a Tajvan megvédése mellett egyre látványosabban kiálló Egyesült Államok természetesen szimpátiával figyeli NATO-szövetségei Tajvan felé közeledését és a Kínával való viszonyuk elhidegülését. Arra azonban Amerika is nagyon figyel, hogy ezek az országok nehogy elvessék a sulykot, és átlépjék a Rubicont Tajvan független államként való elismerésével. Ha ugyanis az elismerési dominó beindulna, az beláthatatlan folyamatokhoz vezethetne.

