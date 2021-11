Győzelem vagy halál: totális küzdelem folyik a kormányerők és a lázadók között Etiópiában

Etiópiában már több mint egy éve dúl polgárháború a béke Nobel-díjas Abij Ahmed vezette központi kormányzat és Tigré szövetségi állam lázadói között. A tét azonban nem Tigré autonómiája, hanem az egész ország feletti uralom megszerzése. A Tigréi Népi Felszabadítási Front, amely 1991 és 2018 között lényegében vezette az országot, most több más lázadó csoporttal együtt újra egész Etiópiát be akarja venni, csapataik pedig egyre közelebb kerülnek a fővároshoz, Addisz-Abebához. A központi kormányzat néhány napja szükségállapotot hirdetett ki, és etnikai alapú letartóztatásokba kezdett. A polgárháború már több tízezer emberéletet követelt, de egyelőre nem látszik a vége. A nemzetközi közösség tehetetlen, és úgy tűnik, mindkét harcoló fél számára az utolsó vérig való küzdelem maradt az egyetlen opció.

Béke Nobel-díj után polgárháború

Egy rövid ideig úgy tűnt, jóra fordulhatnak a dolgok a sokat szenvedett országban. 2018-ban Abij Ahmed került miniszterelnökként Etiópia élére, véget vetve egy majdnem három évtizedes korszaknak, amelyet választási csalások, emberijog-sértések és véres demonstrációk jellemeztek. És ugyanebben az évben hivatalosan is pontot tettek az 1998 és 2000 közötti etióp–eritreai háborúra, amely több tízezer ember életét követelte. A békekötés Abij Ahmednek béke Nobel-díjat hozott 2019-ben. Úgy látszott, Etiópia elindul a prosperitás útján, a kormányfő el is nevezte pártját Prosperitás Pártnak. Aztán szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt valami nagyon megváltozott, a béke és a fejlődés helyébe véres polgárháború lépett.

Hogy ennek miértjét megértsük, érdemes egy pillantást vetni Etiópia államszervezetére és nemzetiségi összetételére. Ahogy Afrika legtöbb országát, úgy Etiópiát is számos népcsoport lakja, melyek közül a négy legnagyobb az oromo (34 százalék), az amhara (27 százalék), a szomáli (6,2 százalék) és a tigrinya (6 százalék). A föderatív berendezkedésű országot tíz, etnikai-nyelvi alapon elkülönített szövetségi állam és két, saját önkormányzattal rendelkező város alkotja, közöttük az 5 milliós főváros, Addisz-Abeba. Nem mindegy azonban, melyik népcsoport kezében van a központi hatalom. 1991 és 2018 között a tigrinyák, egész pontosan az ő pártjuk, a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) volt a legerősebb politikai alakulat az országban, miközben a tigrinyák az összlakosságnak csak egy nagyon kis szeletét adják. A jelenlegi miniszterelnök, Abij Ahmed a legnagyobb, de politikailag eddig meglehetősen kis befolyással rendelkező népcsoportból, az oromóból származik, de politikai hátországát inkább az amharák jelentik. Az egyes népcsoportok közötti konfliktus eddig sem tudott nyugvópontra jutni, tavaly novemberben azonban új fejezet nyílt az Etiópián belüli etnikai feszültségek történetében.

Etiópia adminisztratív régiói és zónái. Forrás: USAID / Wikimedia Comons

Tavaly a koronavírus-járványra hivatkozva ugyanis a központi vezetés határozatlan időre elhalasztotta a 2020-ban esedékes választásokat. A tigrinyák tartományában, Tigrében azonban a TPLF megrendezte a választásokat, melyeket Abij Ahmed nem ismert el, ezért katonákkal kívánta megfegyelmezni a renitens tartományt. A TPLF azonban ezt megelőzve a központi hadsereg katonai bázisai ellen rendezett meglepetésszerű támadásokat. Az etióp hadsereg erre – amhara erőkkel és eritreai katonákkal megerősítve – támadást indított a tigréi lázadók ellen.

Néhány nappal később az első tömegmészárlásra is sor került, méghozzá a Szudánhoz közel fekvő Mai Kadra városában, ahol több száz embert gyilkoltak halomra: az itt élő amharák szerint tigrinya katonák, a tigrinyák szerint viszont amhara katonák voltak az elkövetők. November végén aztán eritreai katonák rendeztek tömegmészárlást a tigréi Akszúm városában. Az atrocitások a következő hónapokban is folytatódtak, ezért több tízezer tigréi lakos menekült Szudánba vagy a leghevesebb harcok dúlta Nyugat-Tigréből a tartomány keletebbi részeire. Idén márciusban az amerikai külügyminiszter, Antony Blinken is kijelentette, hogy

Etiópiában etnikai tisztogatás folyik.

Ráadásul Abij Ahmed megakadályozta, hogy külföldi segélyszállítmányok jussanak el Tigrébe, ahol több tízezren éheznek.

Bár sokáig úgy tűnt, a központi kormányzat előbb-utóbb képes lesz legyőzni a lázadókat, nyáron a TPLF új erőre kapott. Június végén bevették Tigré szövetségi állam székhelyét, Mekelét, majd újabb offenzívát indítottak Tigré teljes elfoglalására, illetve bejutottak Amhara és Afar szövetségi államokba is, ahol elfoglaltak egy fontos közút- és vasútvonalat. Október végén már arról érkeztek hírek, hogy a TPLF erői elfoglalták az Amharában található Desze, majd Kombolcsa városát, ezzel már csak alig 400 kilométerre kerültek a fővárostól, Addisz-Abebától.

Bár az etióp kormány nem ismerte el, hogy elvesztette ezeket a városokat, múlt kedden az egész ország területére hat hónapig tartó szükségállapotot hirdetett ki. A szükségállapot lehetővé teszi például a katonakorú férfiak azonnali besorozását, illetve azt is, hogy a terrorista kapcsolatokkal gyanúsított személyeket bírósági döntés nélkül őrizetbe vegyék. Az ENSZ szerint a rendelkezés értelmében előbb 16 munkatársukat, majd 72 sofőrjüket vették őrizetbe az etióp hatóságok. Az elfogott személyek nagy része vélhetően nem áll kapcsolatban a még májusban terrorista szervezetnek minősített TPLF-fel, a „bűnük” egyszerűen az, hogy tigrinyák. A CNN riportja szerint a letartóztatottak között van egy fiatal édesanya és egy hetven éves pap is. Az etióp kormány ugyanakkor tagadja, hogy etnikai alapon tartóztatnának le embereket.

Harc a végső győzelemig

Abij Ahmed láthatóan elszámította magát: nem számolt azzal, hogy az országot 28 évig vezető TPLF milyen erőt tud mozgósítani. Ráadásul a tigréi szervezet szövetséget kötött az Oromo Felszabadítási Hadsereggel és hét másik milíciával, „egységes frontot” hozva létre a központi kormányzat ellen. Eközben Abij a központi hadsereg mellett amhara erőket és a civilek elleni legdurvább atrocitásokat elkövető eritreai hadsereget tudja maga mellett mozgósítani. Ezek a milíciák azonban láthatóan kikerültek kontrollja alól, és szabadon garázdálkodnak az országban, etnikai tisztogatásokat követnek el, és nőket erőszakolnak meg, illetve hajtanak szexuális rabszolgaságba.

A konfliktus már most is több tízezer életet követelt, mintegy 400 ezer embert taszított éhínségbe, és mintegy 2,5 millió ember kényszerült otthona elhagyására.

Bár a nemzetközi közösség igyekszik békekötést kiharcolni a felek között, ennek egyre kevesebb az esélye, hiszen már sokkal többről van szó, mint egy lázadó tartomány elszakadási törekvéséről: a tét az egész ország feletti uralom. Abij Ahmed és a tigréi lázadók számára is egyetlen lehetőség maradt: a teljes győzelem. A miniszterelnök ugyanis nagyon hamar elvesztené tekintélyét, ha a több mint egy éve tartó háború után a tigrinyák nagyobb vagy akár teljes függetlenséget tudnának kiharcolni. Viszont az Etiópiát évtizedekig irányító tigrinyák sem érhetik be Tigré szövetségi állam vezetésével, hiszen a TPLF lényegében ahhoz szokott, hogy ő az úr a majdnem 120 milliós országban, Afrika második legnépesebb államában.

Sűrű fekete füst tör a magasba az észak-etiópiai Tigré tartomány fővárosát, Mekelét ért légitámadás után 2021. október 20-án. A hadsereg közlése szerint a támadás célpontja a lázadók egyik fegyvergyára volt. Az etióp hadsereg és a vele szövetséges erők október elején indítottak légi és szárazföldi offenzívát Amharánál a tigréi lázadók állásai ellen. Az offenzívát néhány nappal azután indították, hogy október 4-én újabb öt évre beiktatták hivatalába Abij Ahmed etióp kormányfőt. MTI/AP/UGC

Etiópia szétszakítása már csak azért sem tűnik senki számára valóságos lehetőségnek, mivel szemben a legtöbb afrikai országgal, amelyeknek határait egykori gyarmati területekként mesterségesen húzták meg, Etiópia több száz éve létezik egységes országként, és az 1936 és 1941 közötti Mussolini-féle olasz megszállást leszámítva mindig is független volt. Az Etiópiai Császárságot még 1270-ben hozták létre, és egészen 1974-ig az a Salamon-dinasztia vezette, amely a bibliai Salamon királyig és Sába királynőjéig vezeti vissza vérvonalát. Az utolsó császár az a Hailé Szelasszié, eredeti nevén Rasz Tafari Mekonnen volt, akit a jamaikai feketék a „fekete messiásként” tiszteltek, és a rasztafári vallás hívei a mai napig akként tisztelik. (A rasztafárik hajviselete a magyar nyelvben „raszta hajként” honosodott meg, vagyis a „raszta haj” kifejezés végül is az utolsó etióp császár nevéből származik.)

Hailé Szelassziét 1974-ben a Derg nevű kommunista mozgalom buktatta meg, majd egy évvel később feltehetőleg meggyilkolták. A diktatórikus módszerekkel kormányzó Derg által létrehozott Etiópiai Népi Demokratikus Köztársaság a Szovjetunióval ápolt jó viszonyt, majd utóbbi szétesése a szocialista Etiópia végét is jelentette: 1991-ben pont a most is renitens tigréiek voltak a kommunistákat megbuktató csoport fő ereje, és 2018-ig egész Etiópiában az ő befolyásuk érvényesült a legjobban.

Éppen Etiópia több évszázados egységes léte miatt valószínűtlen, hogy a volt Jugoszláviához hasonlóan Etiópia is szétessen.

Ennél eggyel valószínűbb egy olyan kimenetel, amit Bosznia–Hercegovinában látunk, ahol kényes egyensúlyt hoztak létre a bosnyák, a szerb és a horvát etnikum között, de Etiópia lehet az új Afganisztán is, amennyiben a TPLF a tálibokhoz hasonlóan egyszerűen elfoglalja az egész országot, megbuktatva Abij Ahmed kormányát. Azonban szemben 1991-gyel, amikor valóban felszabadítóként ünnepelték a Tigréi Népi Felszabadítási Frontot Addisz-Abebában, most a főváros lakói ellenségesen viszonyulnak a tigréi lázadókhoz. Vasárnap tízezrek vonultak fel a kormányzat központjában, hogy Abij Ahmed kormányfő mellett tüntessenek.

John F. Kennedy, az Egyesült Államok elnöke és Hailé Szelasszié etióp császár 1963. október 1-jén. Forrás: Wikimedia Commons

Tehetetlen nemzetközi közösség

Külső hatalmak egyelőre vajmi keveset tudnak tenni az erőszak megállításáért, azon kívül, hogy az ENSZ, az Afrikai Unió és az Egyesült Államok is tűzszünetre szólította fel a harcoló feleket, illetve Jeffrey Feltman, az „Afrika szarváért” felelős amerikai különleges megbízott Addisz-Abebába utazott a helyzet diplomáciai megoldása érdekében. Joe Biden amerikai elnök emellett azt is bejelentette, hogy Ghána és Mali mellett Etiópiát is kizárja az úgynevezett AGOA-megegyezésből, amely vámmentes hozzáférést tesz lehetővé afrikai államoknak az amerikai piachoz, amennyiben azok nem akadályozzák az amerikai kereskedelmet és a befektetéseket országaikon belül, illetve amennyiben előmozdítják a politikai pluralizmust. Biden az emberi jogok súlyos megsértésével indokolta Etiópia kizárását az egyezményből. Az etióp kormány korábban úgy nyilatkozott, egy ilyen amerikai döntés 1 millió álláshely megszűnésével járna a világ egyik legszegényebb országában. Az Egyesült Államok mással egyelőre nem is próbálkozik, inkább ugyanazt teszi, amit nemrég Afganisztánban: állampolgárainak az ország elhagyását ajánlja, és az amerikai nagykövetség is személyzetének csökkentésébe kezdett. A nagykövetség munkájának megszüntetéséről azonban egyelőre nincs szó.

A jelenlegi helyzetben mindenki azt várja, vajon Abij Ahmednek sikerül-e legyőzni a lázadókat, és elkezdeni stabilizálni az országot, vagy a lázadók vonulnak-e be a fővárosba, és veszik ellenőrzésük alá egész Etiópiát. Akárhogy is lesz, félő, hogy a régi múltra visszatekintő ország még sokáig Afrika egyik lőporos hordója marad.

Címlapkép: Etiópiai veterán országa zászlajával a november 7-i kormánypárti tüntetésen Addisz-Abebában. Forrás: Getty Images