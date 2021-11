Európa sarokba szorítaná az oltatlanokat - Egyre nagyobb bajban a kontinens

A kormányok a járvány újabb hullámával küzdenek, ezért új korlátozásokat vezetnek be, amelyek közül sok az oltatlanokat célozza meg. Ez növeli a nyomást azokon, akik eddig ellenálltak a koronavírus elleni oltásnak – írja a Bloomberg. Ez azonban könnyen lehet, hogy nem lesz elég a drasztikus lezárások elkerüléséhez.

Németország az oltatlanok korlátozására készül, kitilthatják a kávézókból és fodrászatokból azokat, akik megtagadták az oltást. „A negyedik hullám teljes erővel sújtja hazánkat” – mondta szerdán Angela Merkel német kancellár. Sürgősen előre kell lépni az oltások terén, tette hozzá.

Belgium visszaállította az otthoni munkavégzés kötelezettségét, és kiterjesztette a kötelező maszkviselést a 10 évesekre. Írország ezen a héten kiterjesztette az oltási igazolásokat az éttermek és bárok mellett a mozikra és a színházakra is. Ausztria korlátozza az oltatlanok mozgásukat, csak a munka és a bevásárlás miatt mehetnek el otthonról átmenetileg, mert megugrott a megbetegedések száma. Néhány olaszországi regionális vezető azt szeretné, ha a hatóságok követnék az osztrák modellt. Azt kérték, hogy ha új korlátozásokat vezetnek be, az csak a be nem oltottakra vonatkozzon. A cseh hatóságok hasonló megszorításra készülnek.

A magyar orvosok szerdán felszólították Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy vezessen be új korlátokat, beleértve az oltási igazolás bevezetését az éttermekben és a színházakban. Az elmúlt 24 órában több mint 10 000 új fertőzést regisztráltak az országban – emlékeztet a Bloomberg.

A kontinensen a kormányok egyre több korlátozást vezettek be az elmúlt hónapokban azokra az emberekre, akik nem oltatták be magukat, és még többre készülnek. Az oltásellenesek azonban nehéz helyzetet teremtenek a politikusok számára, akik számos tüntetést szerveznek. A kormányok most megpróbálják megúszni a telet anélkül, hogy széleskörű lezárásokat alkalmazzanak. A Bloomberg szerint nem világos, hogy képesek lesznek-e elkerülni az ilyen drasztikus intézkedéseket. Boris Johnson brit miniszterelnök ezen a héten arra figyelmeztetett, hogy nem zárható ki egy újabb lezárás.

A delta variáns nyáron már megmutatta magát, de akkor gyorsan visszaszorult. Ez a hullám végül viszonylag rövid életűnek bizonyult, de lehet, hogy az országok most nem olyan szerencsések, mivel a hidegebb, téli időjárás kedvez a terjedésnek, valamint egyre többen töltenek zárt térben sok időt, ami segíti a járványt. Ráadásul a beoltottak csökkenő antitest-szintje is rontja a vírussal szembeni harcot.

Könnyen lehet, hogy mindezek miatt nem tudnak megszabadulni a koronavírustól az országok. Münchenben már lefújtak a járványhelyzet miatt karácsonyi vásárokat, ez lesz a második év, amikor elmaradnak az események. A polgármester szerint a vírus gyors terjedése és a kórházakban uralkodó drámai helyzet nem hagy más választást.

Címlapkép: Getty Images