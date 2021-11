Perre megy az Embraer a visszamondott KC-390-esek miatt

15-re csökkentette a brazil légierő az Embraertől vásárolandó KC-390-es szállítógépek megrendelési számát a korábbi 28-ról, a brazil repülőgépgyártó most úgy döntött, hogy perre megy az ügy miatt - írja a Flight Global

Néhány hónapja jelent meg a hír, hogy a brazil állam negyedére csökkenti a KC-390-esek megrendelési számát, a koronavírus-pandémia gazdasági hatásaira hivatkozva. Azóta tárgyal az Embraer a brazil kormánnyal egy konszenzusos megállapodás nyélbe ütéséről, de nem sikerült megállapodásra jutni.

A brazil kormány azt nyilatkozta, hogy „példátlan és kedvezőtlen” az, hogy egyoldalúan szerződést akarnak módosítani, de a közérdekekre hivatkozva úgy látják, elkerülhetetlen a lépés. Az Embraer viszont nem engedi el a dolgot és perre megy.

Az Embraer által gyártott KC-390-esekből Magyarország is rendelt, összesen 2 darabot. Minket azért érinthet hátrányosan a brazil megrendelés jelentős redukciója, mert ha nem sikerül széles körben rendszerbe állítani a típust, a repülőgépek alkatrészellátása is problémásabbá válhat több évtizedes időtávon. Egyelőre erről nincs szó: a már meglévő brazil, magyar és portugál megrendelések mellett még Argentína, Chile, Kolumbia és Csehország is komolyan érdeklődik a típus iránt – összesen ezek az országok 33 darab KC-390-est vásárolhatnak.

