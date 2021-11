Churchill és a Harry Potter írója, J.K. Rowling nem elég sokszínű egy brit iskolának, mások kerültek a helyükre

Az angliai Richmondban található anglikán egyházi fenntartású Szentháromság általános iskola eltörölte a Winston Churchill és J.K. Rowling házneveket, mert szerintük azok nem voltak elég sokszínűek. A felháborodott szülők „gondolatbűnök” megbüntetésével vádolják az iskolát.

Az angliai iskola korábban Sir David Attenborough és Emmeline Pankhurst mellett használta a második világháború ikonjának és a Harry Potter-könyvsorozat írójának nevét.

Az iskola közlése szerint örömmel váltották Churchillt és Rowlingot Mary Seacole nővérre, illetve Marcus Rashford angol válogatott labdarúgóra. Az iskola a változások bejelentését a Fekete Történelem Hónapjára időzítette, októberben.

Míg az iskolai étkeztetésért küzdő Rashford és a krími háborúban életeket mentő Seacole kétségtelenül elismerésre méltó nevek, a szülők úgy gondolják, az iskola azért döntött úgy, hogy lemond Churchillről és Rowlingról, mert egyesek szerint ellentmondásos alakok.

Churchillt – akit a korábbi országos felméréseken a valaha volt legnagyobb britnek választottak – a közelmúltban rasszizmussal vádolták meg az 1943-as bengáli éhínség idején való tétlensége és az indiai függetlenségről alkotott nézetei miatt.

Rowlingot transzfóbiával vádolják, miután kommentált egy internetes cikket, amely a "menstruáló emberekről" szólt, és megkérdőjelezte, miért nem csak "nőknek" hívják őket.

Az egyik szülő azt nyilatkozta a Daily Mail-nek, hogy sokan nagyon megdöbbentek azon, hogy az iskolai hatóságok anélkül döntöttek a nevek törléséről, hogy előtte konzultáltak volna a szülőkkel. Az iskola – ahova 3 és 11 év közötti gyerekek járnak – azt állítja, hogy a tanulók kérték a háznevek változatosabbá tételét. Az intézmény közlése szerint egy csapat tagjai ezután összeállították egy névsort a pótláshoz, amelyről azután a gyerekek szavaztak.

Tavaly Winston Churchill brit Parlament előtti szobrát is támadás érte, ezért Boris Johnson miniszterelnök heves kiállást intézett a második világháborús vezető emlékezete mellett.

It is absurd and shameful that this national monument should today be at risk of attack by violent protestors. Yes, he sometimes expressed opinions that were and are unacceptable to us today, but he was a hero, and he fully deserves his memorial. 2/8