Koronavírus: újabb összecsapások voltak Hollandiában

Újabb összecsapások voltak Hollandiában, ezentúl Hágában, ahol szombat este az újjáéledő koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen tüntettek, egy nappal a délnyugati Rotterdamban történt erőszakos megmozdulást követően, ahol 51 embert letartóztattak, kettőt pedig meglőttek.

A város egyik népszerű negyedében, ahol a holland kormány székhelye van, több százan kövekkel és más tárgyakkal dobálták meg a rendőröket, és kerékpárokat gyújtottak fel. Legalább egy embert őrizetbe vettek.

Hollandia a múlt héten ismét részleges zárlatot vezetett be a járvány miatt, és egy sor egészségügyi korlátozással sújtotta különösen az éttermi ágazatot, amelynek este 8 órakor be kell zárnia. A kormány most azt tervezi, hogy betilt bizonyos helyszíneket a nem beoltott emberek számára, beleértve a bárokat és éttermeket.

Amszterdamban a tüntetés, bár a megmozdulást meghirdető United We Stand elnevezésű szervezet szervezői a Rotterdamban történtek miatt lemondták, mégis sok tiltakozó jelent meg, de a média szerint az esemény zavartalanul lezajlott. Így történt a déli Bredában, ahol ezer ember Nem a korlátozásokra feliratú táblákkal vonult az utcákra. A bredai tüntetés inkább egy bulira is hasonlított, a résztvevők lemezlovasokkal kísért kocsikról sugárzott zenére táncoltak. Az esemény végén egyesek füstbombákat és tűzijátékot is elhajítottak, majd a résztvevők szétszéledtek. A helyi hatóságok nem tudták azonnal megmondani, hogy a menetben hányan vettek részt.

Előző nap Rotterdamban két tüntető megsérült, amikor lövedék találta el. Még mindig kórházban vannak

- közölte a holland rendőrség, hozzátéve, hogy vizsgálatot indítanak annak megállapítására, hogy a sérüléseket rendőrségi lövedékek okozták-e.

Többször figyelmeztető lövések dördültek el. Egy bizonyos ponton a helyzet annyira veszélyessé vált, hogy a rendőrök kénytelenek voltak célzott lövést leadni - közölte a rendőrség.

Egy rendőrtisztet lábsérülésekkel kórházba szállítottak, több más rendőr pedig halláskárosodást szenvedett a rendbontók által kilőtt petárdáktól.

A rendőrség és a minisztérium mindent megtesz a rendbontók elfogása, felelősségre vonása és megbüntetése érdekében

- mondta Ferd Grapperhaus, a biztonsági és igazságügyi miniszter egy nyilatkozatban, amelyben sajnálkozott a "jelentős" pusztítás miatt.

Címlapkép: Getty Images