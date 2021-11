Kemény üzenetet kaptak az oltásellenesek Ausztriában

Nyugat-Európában elsőként Ausztria vezette be az országos lezárást és a kötelező oltást, Ausztria vezetője sajnálja, hogy erre kényszerültek. A politikus kemény megjegyzéseket tett a brit közszolgálati médiának adott interjújában.

Alexander Schallenberg osztrák kancellár a BBC-nek azt mondta, sajnálja, hogy Ausztriának törvényileg előírttá kellett tennie a Covid-19 elleni védőoltást, de a jelenlegi alacsony beadatási arány "túl kevés, túl kései".

Senki sem akarja azt a helyzetet, hogy ne jussunk hozzá az intenzív osztályon lévő ágyhoz, mert az ágyak tele vannak olyan emberekkel, akik nem kapták meg az oltást, és Covid-19-esek

– mondta a kötelező oltást bevezető kancellár Bethany Bellnek.

Ausztria vezetője kiemelte:

Amikor egy közösségben élsz, nemcsak jogaid, hanem kötelezettségeid is vannak.

A kancellár szerint egy nagyobb jó lebeg a szemük előtt, ez pedig Ausztria egészségügye.

Nyugat-Európában elsőként Ausztria vezette be az országos lezárást és a kötelező oltást, Csehország és Szlovákia pedig karantént rendelt el a be nem oltottak számára. Németország szintén a védőoltások kötelezővé tételét fontolgatja. Hollandiában, Belgiumban, Svájcban és Észak-Írországban is heves tiltakozások törtek ki a hétvégén a lezárások ellen.

