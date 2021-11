Órákon belül fontos bejelentést tehet Németország - Hosszú hónapok kemény alkudozásai után

Az SPD, az FDP és a Zöldek ma bemutatják az új német kormány felállítását lehetővé tevő koalíciós szerződést. A pártok ebből a célból ma délután 3 órára sajtótájékoztatót hívtak össze Berlinben.

A szerződés tartalmazni fogja az új német kormány programját az elkövetkező évekre, amely számos egyeztetést igényelt, figyelembe véve a pártok eltérő ideológiai irányultságát.

A szerződésre ezt követően a részt vevő pártok tagságának is rá kell bólintania, amelyre december első napjaiban kerülhet sor. Amennyiben ez is teljesül, Olaf Sholzot december 6-án be is iktathatják Németország új kancellárjának, egyúttal pedig megalakulhat az első olyan kormánykoalíció is, amelyet három párt alkot.

Sean Gallup/Getty Images