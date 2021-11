Beszólt a Kínai Kommunista Pártnak a világ egyik legbefolyásosabb bankvezére, de végül meghunyászkodni kényszerült

A Bloomberg számolt be arról, hogy a JP Morgan vezére, Jamie Dimon a minap a Boston College Chief Executives Clubján sütött el egy ártatlan poént:

A Kínai Kommunista Párt most ünnepli a 100. évfordulóját, ahogy a JP Morgan is. Fogadok, hogy mi tovább bírjuk majd.

Ez gyors reakciót váltott ki, Hu Xijin, az államilag támogatott Global Times újság szerkesztője a Twitteren így reagált:

Gondolkodjunk hosszú távon! És lefogadom, hogy a CPC (a Kínai Kommunista Párt) túl fogja élni az Egyesült Államokat.

Think long-term! And I bet the CPC will outlast the USA. https://t.co/YFbcZQD7s3