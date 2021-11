Hatalmas a nyomás Franciaországon: gigászi feladat az illegális migráció megállítása

A francia hatóságok évről évre nehezebben tudják megfékezni a La Manche csatornán átkelni próbáló illegális migránsokat, miközben az embercsempészek módszerei is hatékonyabbá váltak. Emmanuel Macron éppen ezért a közös európai határvédelem megerősítését sürgeti – írja a Politico.

A beszámolók szerint néhány este akár 50 csónak is elhagyhatja a francia partokat, amelyeknek jó, ha a felét sikerül elkapni a hatóságoknak. Szerdán például legalább 27 ember, köztük hét nő és három gyermek a tengerbe fulladt, miközben gumicsónakokkal próbáltak átkelni a Doveri-szoroson Franciaországból Angliába.

A francia belügyminiszter szerint is hatalmas feladat az illegális migráció visszaszorítása. Az utóbbi években amúgy is felerősödött a folyamat, eleinte csak páran próbáltak szerencsét, mostanra azonban megjelentek az embercsempészek is. Sok Németországból érkező teherautót foglalnak le, amely egyszerre több csónakot szállít.

Emellett a csatornán való átkelések száma is nagyot ugrott, 2020-ban még csak 10 ezren próbáltak átjutni, mára ez a mutató 33 ezerre ugrott.

A brit hatóságok szerint közülük 26 ezer személynek sikerült belépnie Nagy-Britannia területére. Ehhez az is hozzájárul, hogy az embercsempészek módszerei is jóval hatékonyabbak lettek, így több embert képesek bezsúfolni a csónakokba.

Erre válaszul a francia rendőrség is növelte jelenlétét a térségben, így 200 helyett ma már 800 egyenruhás felügyeli naponta a partokat. Ez azonban nem bizonyul elegendőnek az embercsempészek visszaszorítására, akik közül nagyjából 1500-at tartóztatnak le évente, de mindig megjelennek új szereplők.

Éppen ezért Emmanuel Macron francia elnök az EU külső határának megerősítését szorgalmazza, a közös határvédelemért felelős Frontexen keresztül.

