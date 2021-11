Történelmi megállapodást írt alá Róma és Párizs, vadászgépekkel adtak nyomatékot neki

Európai értékszövetséget, közös migrációs és határellenőrzési intézkedéseket, energetikai együttműködést, valamint közös kormányüléseket is magában foglal az az Olaszország és Franciaország közötti úgynevezett megerősített együttműködési megállapodás, melynek pontjait Mario Draghi olasz kormányfő és Emmanuel Macron francia elnök az aláírás után ismertette a sajtóval pénteken.

A tájékoztatón Mario Draghi történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást, amellyel Róma és Párizs az erősebb és szuverén Európa megteremtését kívánja szolgálni. Ugyanez olvasható a dokumentum bevezetőjében is, amely a célok között az Európai Unió erősítését és nemzetközi cselekvési képességének növelését tűzi ki.

Az olasz kormányfő kifejtette, hogy a két ország osztja a közös európai értékrendet, és szövetségesként akar fellépni a globális kihívásokkal szemben.

A szuverén Európa képes megvédeni saját határait és ehhez igazi európai védelem kell, amelynek megteremtéséhez ez a megállapodás is hozzájárul. Természetesen a NATO-t kiegészítő, nem azt helyettesítő európai védelemről van szó – hangsúlyozta Mario Draghi.

Az államközi szerződés jelentősebb pontjai közül az olasz miniszterelnök a fiataloknak szánt olasz–francia polgári szolgálat elindítását emelte ki. Hangoztatta, hogy a két ország rendfenntartó erői közös operatív törzset léptetnek működésbe, olasz–francia bizottság áll fel a közös határokat érintő kérdések megoldására, közös politikát folytatnak a migráció és a menedékügy terén, európai szinten megosztva ezeket a felelősségvállalás és szolidaritás jegyében.

A megállapodás értelmében közös agrárvédelmi politikát képviselnek az egyedi francia és olasz termékek védelmében, szorosabbra fogják a vállalatok közötti kapcsolatokat, tovább erősítik az energetikai, technológiai, innovációs és kulturális együttműködést. Draghi elmondta, hogy negyedévente egyszer egy-egy olasz és francia tárcavezető részt vesz a másik ország kormányülésén. A kormányfő kiemelte, hogy Emmanuel Macron római tartózkodása idején máris új űrkutatási-védelmi szerződést írtak alá.

A sajtótájékoztatóval egy időben nyilvánosságra hozott, tizenöt oldalas államközi szerződést Emmanuel Macron francia elnök geopolitikai-stratégiai együttműködésnek nevezte. Újságírói kérdésre válaszolva

cáfolta, hogy a Róma–Párizs közötti megállapodás a távozó német kancellár, Angela Merkel utáni időszakot készíti elő.

Macron megjegyezte, hogy az olasz–francia megállapodás aláírása előtt Angela Merkellel is konzultáltak.

Az olasz sajtóban megjelent egyes elemzések úgy vélik: az olasz és a francia fél is attól tart, hogy a berlini kancellárváltás nem csak politikai fordulattal, hanem pénzügyi szigorral is járhat. Elsősorban Róma érdekelt abban, hogy ne változzanak a járvány utáni gazdasági helyreállításhoz szükséges európai forrásokhoz kötött feltételek. Mario Draghi az európai költségvetésben is új szabályok kidolgozását szorgalmazta hangoztatva, hogy ebben is a francia fél együttműködésére számít.

A most aláírt, úgynevezett erősített együttműködés – amely a római elnöki palotáról a Quirinale-megállapodás nevet kapta –, első állomása 2017-ben Lyonban volt, az akkori olasz kormányfő, Paolo Gentiloni és a frissen megválasztott Emmanuel Macron indította útjára. A 2018-ban kormányra került Öt Csillag Mozgalom azonban számos kérdésben nem értett egyet Párizzsal: oly mértékben kiélezett vita folyt például Líbiával és a migrációval kapcsolatban, hogy a francia kormány 2019 februárjában rövid időre még római nagykövetét is visszahívta.

A mostani együttműködéshez hasonlót Párizs 2019. január 22-én Aachenben írt alá Berlinnel, amelyet 56 évvel az úgynevezett Élysée-szerződés megkötése után kötöttek, és amely 1963-ban megteremtette a történelmi megbékélés alapjait a két ország között.

Az ünnepélyes pillanatot bizonyította, hogy Draghi és Macron aláírásakor Róma égboltját vadászgépek szelték át az olasz és a francia nemzeti színű füstcsíkokkal.

Emmanuel Macront a Vatikánban Ferenc pápa fogadta, aki megtörte azt a hagyományt, miszerint nem fogadja olyan ország vezető politikusát, ahol a következő hónapokban választásokat tartanak.

Bírálta a kétoldalú megállapodást Giorgia Meloni, az ellenzéki Olasz Testvérek (FdI) elnöke. Azt hangoztatta, hogy a dokumentumot a Draghi-kormány a parlament megkerülésével írta alá. Nincs másról szó, mint Olaszország darabokban történő kiárusításáról (...) aláírtunk egy megállapodási paktumot Franciaországgal, amely ugyanezt már aláírta Németországgal. Fehér lapot adtunk Párizsnak, hogy nevünkben tárgyaljon. Attól tartok, hogy ez nem Olaszország, hanem a baloldali Demokrata Párt érdekeit szolgálja – nyilatkozta Meloni.

Címlapkép: Emmanuel Macron francia elnök és Mario Draghi olasz kormányfő a Rómában tartott sajtótájékoztatójukon 2021. november 26-án. MTI/EPA/LAPRESSE/Roberto Monaldo