Új hidegháború közelít? – Vannak országok, ahol már beköszöntött a kétpólusú világrend

Egyre több jel utal arra, hogy küszöbön áll egy új kétpólusú világrend, amelyben az Egyesült Államok kerül szembe Kínával. Ahogy a hidegháború idején, úgy most sem valószínű, hogy a két vezető nagyhatalom egymással közvetlenül háborúba keveredjen, ám a konfliktus más országokba való kihelyezése már megfigyelhető. A konfliktus legforróbb pontja Tajvan kérdése, amelyet jelenleg 15 ország ismer el hivatalosan. A hagyományosan az amerikai érdekszférába tartozó Hondurasban, amely a Tajvant elismerő kevesek egyike, vasárnap választások lesznek, és a győzelemre esélyes jelölt már bejelentette, Pekinget választaná Tajpejjel szemben. Ehhez azonban még az Egyesült Államoknak is lesz egy-két szava. A Tajvannal a diplomáciai kapcsolatokat két éve megszakító óceániai szigetországban, a Salamon-szigeteken pedig a héten lángolt fel konfliktus a Kína-párti központi vezetés és a Tajvan-párti legnépesebb sziget között. Vajon a jövőben új Koreára és Vietnamra készülhetünk?

Már csak alig több mint egy tucat ország ismeri el Tajvant, de Kínának ez is sok

A hidegháború idején a két szuperhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió egymással közvetlenül soha nem keveredett háborúba, ellenben több olyan háború is dúlt – például a koreai vagy a vietnami háború –, amely végeredményben a két hidegháborús pólus küzdelme volt. Manapság egyre több jel utal arra, hogy újabb hidegháborús időszaknak nézünk elébe, amelyben az egyik oldalon az Egyesült Államok, a másikon Kína áll. Mindkét ország arra törekszik, hogy mind több országra terjessze ki befolyási övezetét, és aktívan is beleavatkoznak egyes országok belpolitikájába, hogy azokat a maguk oldalára állítsák.

A két nagyhatalom közötti kapcsolatok legforróbb pontja Tajvan kérdése, amelyet Kína saját szakadár tartományának tekint, ám miközben az Egyesült Államok sem ismeri el független államként, katonailag támogatja. Az ENSZ 1971-ben hozott határozatában vonta meg elismerését a magát Kínai Köztársaság néven illető Tajvantól, és ismerte el a kommunista Kínai Népköztársaság legitimitását Kína felett. Azóta a világ legtöbb országa megvonta elismerését Tajvantól, ugyanakkor sokan a fővárost, Tajpejt megnevezve nem hivatalos diplomáciai kapcsolatokat tartanak fenn a szigettel. Legutóbb éppen az váltotta ki Kína haragját, hogy Litvániában Tajvan név alatt jött létre tajvani külképviselet, ami a Kínai Köztársaság számára lényegében egyenlő Tajvan független államként való elismerésével – holott Litvánia ezt nem tette meg.

Az utolsó két ország, amely eddig megvonta elismerését Tajvantól, két csendes-óceáni szigetország, a Salamon-szigetek és Kiribati volt; Kína jelenléte mindkét országban egyre intenzívebb. Jelenleg 15 ország ismeri el Tajvant független országként, de Kína igyekszik mindent megtenni azért, hogy ez ne így legyen. A 15 ország a következő:

Vatikán: Európában egyedül a Szentszék ismeri el Tajvant. Belize: kevesebb mint félmillió fő lakta volt brit koronagyarmat, államfője a mai napig a brit uralkodó Guatemala: Belize-től nyugatra fekvő, 17 milliós népességű közép-amerikai köztársaság Honduras: Guatemalától délkeletre fekvő, mintegy 10 milliós népességű köztársaság Nicaragua: Hondurastól délre fekvő, 6 milliós népességű köztársaság Haiti: a karibi térségben található, 11 milliós népességű, rendkívül szegény és kaotikus helyzetben lévő köztársaság Saint Kitts és Nevis: a karibi térségben található, mintegy 50 ezer lakosú szigetország, államfője a brit uralkodó Saint Lucia: a karibi térségben található, kevesebb mint 200 ezer lakosú szigetország, államfője a brit uralkodó Saint Vincent és a Grenadine-szigetek: a karibi térségben található, mintegy 10 ezer lakosú szigetország, államfője a brit uralkodó Paraguay: alig több, mint 7 millió lakosú, tengerparttal nem rendelkező köztársaság Dél-Amerikában Szváziföld: alig több mint 1 millió lakosú királyság Dél-Afrikában Tuvalu: nagyjából 10 ezer lakosú szigetország Óceániában, államfője a brit uralkodó Palau: kevesebb mint 20 ezer lakosú szigetország Óceániában Nauru: nagyjából 10 ezer lakosú szigetország Óceániában Marshall-szigetek: nagyjából 60 ezer lakosú szigetország Óceániában.

Sötétzölddel a Tajvant elismerő országok, világosabb zölddel a Tajvant hivatalosan el nem ismerő, de vele nem hivatalos diplomáciai kapcsolatot fenntartó országok. Forrás: Wikimedia Commons

Látható, hogy többnyire kis lakosságszámú, sokszor szegény országokról van szó. A legnagyobb lakosságszámmal rendelkező országot, Guatemalát is csak 17 milliós népesség lakja. Az országok nagy része Közép-Amerikában és a karibi térségben, illetve Óceániában található. Közép-Amerika és karibi térség – ahol a Tajvant elismerő országok több mint fele, köztük a legnépesebbek találhatók – hagyományosan az Egyesült Államok érdekszférájába tartozik. Míg Tajvan számára a legkisebb ország elismerése is fontos, addig Kína szemében minden ilyen elismerés szálka, ezért mindent meg is tesz azért, hogy a maradék 15 országot is a maga oldalára állítsa. Jól látszik ez mostanában Honduras példáján.

A banánköztársaság, amely szakíthat Tajvannal

A banánköztársaság kifejezéssel többnyire azokra a kis közép-amerikai országokra utalunk, amelyekben zavaros a politikai helyzet, nagy a korrupció és a bűnözés, és gyakran élnek meg puccsokat és zavargásokat. A név megalkotója az amerikai William Sydney Porter, aki O. Henry álnéven írta regényeit és novelláit (művei egy része magyarul is megjelent), és aki sikkasztás miatt az Egyesült Államokból Hondurasba menekült, ahol 1904-ben megírta Cabbages and Kings című novelláskötetét. Ennek egyik novellájában szerepel egy Anchuria nevű fiktív ország, amely egy „kicsi, tengeri banánköztársaság”. Anchuria mintája Honduras volt, ahol a XX. század első felében számos amerikai gyümölcsvállalat működött, amelyek a banánt és más déligyümölcsöket az Egyesült Államokba exportálták. Az olyan közép-amerikai agrárországoknak, mint Honduras, a banánexport volt az egyik fő bevételi forrásuk, az amerikai gyümölcsvállalatok ezért jelentős gazdasági és politikai befolyásra tettek szert. Az egyik ilyen amerikai vállalat 1911-ben fegyvereket szállított egy Hondurasban kitört államcsínyhez, amit a hatalomra került új elnök busásan meg is hálált neki.

Honduras fővárosa, Tegucigalpa. Forrás: Wikimedia Commons

Honduras manapság is szegény ország, ahol a lakosság jelentős része él mezőgazdaságból, de a klímaváltozás rendkívüli módon sújtja az országot: súlyos a szárazság, ugyanakkor hirtelen jöhetnek nagy esőzések, amelyek nagy károkat okozhatnak. Tavaly egymás után két hurrikán is sújtotta az országot. Hondurasban virágzik a drogcsempészet, ebből is fakadóan a bűnözés: az egy főre jutó gyilkosságok száma itt az egyik legmagasabb az egész világon. Sokan kísérelnek meg elmenekülni az Egyesült Államokba, szabályos karavánok indulnak el az Egyesült Államok déli határai felé, de csak keveseknek sikerül az illegális határátlépés. A nagyjából Magyarország méretű és lakosságú Hondurasban 2009-ben puccsal távolították el az elnököt, Manuel Zelayát, akit pizsamából hoztak ki az elnöki palotából, és egy Costa Ricára tartó katonai gépre rakták.

Most vasárnap viszont éppen a megbuktatott elnök felesége, a baloldali Libre Párt képviseletében Xiomara Castro nyerheti el az elnöki tisztséget. Az eddigi jobboldali elnök, Juan Orlando Hernández, akinek az öccsét az idén kábítószerügyben ítélték el az Egyesült Államokban, nem indul újra; Castro ellenfele Nasry Asfura, a főváros, Tegucigalpa polgármestere lesz. Castro a választás abszolút esélyese: jelenleg két számjegyű különbséggel vezeti a népszerűségi listát.

A hondurasi választásnak önmagában nem lenne világpolitikai jelentősége, ha Castro nem jelentette volna ki, hogy

megválasztása esetén országa megszakítaná a diplomáciai kapcsolatokat Tajvannal, és a Kínai Népköztársaságot ismerné el a hivatalos kínai államként.

Ami nemcsak Tajvannak nem tetszik, hanem az Egyesült Államoknak sem, hiszen a kommunista Kína hondurasi elismerése lényegében azt jelentené, hogy Kína betenné a lábát Közép-Amerikába, amelyet az Egyesült Államok saját érdekszférája részének tekint.

Forrás: APA / CIA / MTVA Sajtóarchívum / MTI

Szerdán egy amerikai delegáció el is látogatott Hondurasba, ahol mindkét elnökjelölt számára világossá tették, hogy Washington azt szeretné, ha Honduras fenntartaná a diplomáciai kapcsolatokat Tajvannal. Az Egyesült Államok egyben figyelmeztette a közép-amerikai államokat azokra a kockázatokra, melyet Kínának a térséghez való közeledése jelent.

A kínai válasz is gyorsan megérkezett: csütörtökön a kínai külügyminisztérium azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy erőszakot gyakorol Hondurasban akkor, amikor a Tajvannal való diplomáciai kapcsolatok fenntartását kéri.

Az erőszak alkalmazása és a zsarnokoskodás nem fogja megnyerni a szíveket és a fejeket

– mondta a külügyminisztériumi szóvivő, hozzátéve, hogy a közép-amerikai népeknek résen kell lenniük az Egyesült Államok hegemón viselkedésével kapcsolatban. A kínai szóvivő ezzel arra utalt, hogy sokszor valóban Amerika állt a térségben kitört puccsok és más összeesküvések mögött.

Xiomara Castro baloldali elnökjelölt kampányrendezvénye Honduras fővárosában, Tegucigalpában 2021. november 20-án. Forrás: Getty Images

Bár a győzelemre esélyes Castro korábban kijelentette, hogy a Kínai Népköztársaságot fogja elismerni, egy vezető tanácsadója, Hugo Noe a Reutersnek úgy nyilatkozott, az elnökjelölt még nem hozott végső döntést erről. Noe arra is utalt, hogy az Egyesült Államokban élő hondurasi bevándorlók helyzetét és az Amerikával való kereskedelmi kapcsolatokat is tekintetbe kell venni, amikor a döntést meghozzák.

Bár riválisa, Asfura nem nyilvánított véleményt a kérdésben, az ugyanahhoz a politikai formációhoz, a Nemzeti Párthoz tartozó jelenlegi elnök a hónap elején a tajvani fővárosba látogatott, ahol kinyilvánította, azt szeretné, hogy a Honduras és Tajvan közötti barátság megmaradjon. A tajvani vezetés a fejleményekre úgy reagált, hogy tiszteletben fogják tartani a vasárnapi választások végeredményét, de óvtak attól, hogy Honduras elhiggye Kína hivalkodó és hamis ígéreteit.

A kis óceániai szigetországban szó szerint fellángolt a konfliktus

Az Ausztráliától nem messze fekvő Salamon-szigetek egy másik óceániai szigetországgal, Kiribatival együtt 2019-ben szakította meg hivatalos diplomáciai kapcsolatait Tajvannal és állt át a szárazföldi Kína oldalára. A szigetországot hat nagyobb és több száz kisebb sziget alkotja, lakossága mintegy 700 ezer főt tesz ki. A szigetek Nagy-Britanniával szemben kiáltották ki függetlenségüket 1978-ban, de az államfő azóta is II. Erzsébet brit királynő. A legnagyobb sziget Guadalcanal, itt található a főváros, Honiara.

A kis szigetország azonban korántsem egységes, 1998 és 2003 között súlyos etnikai konfliktus sújtotta, amely elsősorban Guadalcanal és a legnépesebb sziget, Malaita lakói között tört ki. A konfliktusnak végül az ausztrál hadsereg vetett véget, amely 2003 és 2013 között békefenntartói feladatokat is ellátott a szigeteken. Malaita lakosai szerint a forrásokat nem egyenlően osztják el a szigetek között, a sziget ezért az ország egyik legkevésbé fejlett része a mai napig. Malaitát legutóbb az háborította fel, hogy a Salamon-szigetek vezetése egyoldalúan úgy döntött, megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Tajvannal, és a Kínai Köztársaságot ismeri el a hivatalos kínai államként. Tajvan szerint Kína vesztegette meg a vezető politikusokat, hogy döntsenek Peking mellett. Malaita ellenben a koronavírus-járvány kezeléséhez is Tajvantól kért és kapott segítséget: Malaita vezetője, Daniel Suidani ezért országnak nevezte Tajvant, amit Kína és a Salamon-szigetek vezetése is felháborodva fogadott. Malaitában tavaly függetlenségi népszavazást is tartottak, amit a központi kormányzat nem ismert el.

A Malaita és a Guadalcanal közötti konfliktus most szerdán újult ki, amikor főleg Malaitáról érkezett tüntetők a miniszterelnök, Manasseh Sogavare lemondását követelték, majd meg akarták rohamozni a honiarai parlament épületét, ahol a képviselők éppen üléseztek. A honiarai rendőrség ezt ugyan megakadályozta, könnygázt vetve be, de a tüntetők több épületet, köztük egy rendőrőrsöt is felgyújtottak, illetve fosztogatásokba kezdtek. A városban található kínai negyedet is megtámadták, és több házat felgyújtottak. A miniszterelnök 36 órás kijárási tilalmat rendelt el, és Ausztrália segítségét kérte a helyzet rendezéséhez. Az ausztrál kormányfő, Scott Morrison csütörtökön be is jelentette, összesen 100 rendőrt és katonát küldenek a szigetekre, hogy megőrizzék a biztonságot és a stabilitást. Ez látványosan mutatja, hogy a szigetek vezetése önmagában már nem képes kezelni a konfliktust.

A miniszterelnök, Sogavare szerint a külföldről bátorított erőszak hátterében kizárólag az áll, hogy

vannak, akiknek nem tetszik, hogy kormány 2019-ben, harminchat év után megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Tajvannal, és Pekinghez kezdett közeledni.

A kormányfő ugyanakkor nem nevezte meg, hogy pontosan kikre gondol. Joanne Ou tajvani külügyi szóvivő közleményében azt írta: semmi közük a történtekhez.

A zavargások miatt David Vunagi főkormányzó pénteken határozatlan időre meghosszabbította az este hét és reggel hat óra közötti időszakra elrendelt éjszakai kijárási tilalmat Honiarában. A helyi egészségügyi miniszter közölte: bezárták a fővárosi klinikákat. Egy helyi lakos háborús övezetként írta le a fővárost. Jelezte: nem működik a tömegközlekedés, és az emberek füstben és forróságban fuldokolnak. Szemtanúk szerint az ausztrál rendfenntartó erők átvették az ellenőrzést a zavargások helyszínein, egyebek között a kínai negyedben. Megfigyelők azt mondják, Ausztrália azért lépett ilyen gyorsan, hogy elkerülje, hogy kínai biztonsági erők tegyenek rendet a Salamon-szigeteken.

A Salamon-szigetek az Egyesült Államok számára azért fontos, mert Kína előretörése a csendes-óceáni térségben egyre látványosabb. Nemcsak Tajvan támogatja Malaita szigetét, hanem közvetlenül Amerika is, miközben Kína a központi kormányzatnak küld támogatásokat – így

az Egyesült Államok és Kína hatalmi játszmája tovább élezi a központ és a legnépesebb sziget közötti konfliktust.

Ha valakinek minderről Korea vagy Vietnam jut az eszébe, talán nem véletlen.

Címlapkép forrása: Getty Images