A hatalom kapujában a cseh James Bond: mi lesz a cseh–magyar kapcsolatokkal?

Többhetes várakozás után Milos Zeman cseh államfő vasárnap miniszterelnökké nevezte ki Petr Fialát, akit az új cseh parlamentben többségbe kerülő és egymással koalícióra lépő két pártszövetség jelölt kormányfőnek. Az új cseh kormány december közepén kezdheti meg munkáját, miközben a koronavírus-járvány tombol Csehországban, nemrég 30 napos szükségállapotot is kihirdettek. Petr Fiala a jobbközép Polgári Demokrata Párt elnöke, amely 2013-as bukása után juthat ismét hatalomra. A kinevezett miniszterelnök az egyetemi szférából érkezett a politikába, politikatudósi karrierjét és egyetemi rektori székét hagyva hátra. Kompromisszumkész embernek tartják, amire szüksége is lesz egy ötpárti kormánykoalíció vezetőjeként. Fiala higgadt, professzoros stílusa valószínűleg az egész cseh kormányra rányomja majd a bélyegét, ami érezhető váltás lehet az eddigi kormányfő, Andrej Babis sokak által populistának nevezett stílusa után. Sürgető feladatok várnak rá: a járvány mellett az elszabaduló államadóssággal és költségvetési hiánnyal is meg kell majd küzdenie.

A politikatudós, aki a gyakorlati politikára váltott

Valójában James Bond vagyok

– mondta egy interjúban az új cseh miniszterelnök, Petr Fiala, akit a koronavírusos cseh államfő, Milos Zeman vasárnap átlátszó fallal elszigetelve nevezett ki a végrehajtó hatalom vezetőjévé. Első ránézésre valószínűleg senki nem hasonlítaná a 007-es ügynökhöz a sokak által józan és megfontolt professzorként jellemzett Fialát, aki rendes tudományos karriert futott be, mielőtt a politika világa magába szippantotta volna. A cseh nyelv és irodalom, illetve történelem szakon végzett tudós 1989-ben a politikatudományi képzés egyik megszervezője volt Csehországban, 2002-ben a politológia első professzorává nevezték ki az országban. 2004-ben megválasztották alma matere, a brnói Masaryk Egyetem rektorává, mely tisztséget egészen 2011-ig töltötte be.

Ezután azonban a politika elméletét annak gyakorlatára cserélte. 2012 és 2013 között oktatási miniszter volt a Polgári Demokrata Párt (ODS) által jelölt Petr Necas kormányában. A 2013 októberi parlamenti választásokon független képviselőként szerzett mandátumot, de nem sokkal később csatlakozott a választásokon súlyos vereséget szenvedő jobbközép formációhoz. A kudarc után nehezen magára találó párt 2014-ben nevezte ki elnökévé, de a 2017-es választások után is ellenzékben maradtak. Az Andrej Babis kormányfővel szembenálló, ám töredezett ellenzék egységesítésére irányuló törekvések idén tavasszal értek be, amikor az ODS és két másik jobbközép párt, a Kereszténydemokrata Unió – Csehszlovák Néppárt (KDU–CSL) és a TOP09 szövetségre lépett egymással Spolu (Együtt) néven. Az ellenzéki szövetség ugyan egy mandátummal lemaradt Babis pártja, az ANO mögött, viszont egy másik pártszövetséggel, a Polgármesterek–Kalózokkal együtt már 108 képviselői helyük van a 200 fős parlamentben. A két pártszövetség együttműködésével így ötpárti koalíció jön létre Csehországban, amely december közepén kezdheti meg munkáját, addig Babis ügyvezető kormányfőként irányítja az országot.

Egy ilyen sokszínű koalíció összetartása sok kompromisszumot igényel, Fialát azonban úgy tartják számon, mint akinek az egyik legfontosabb politikai képessége az értelmes kompromisszumok keresése és megtalálása. Ez a tulajdonsága nagy hasznára lehet, mikor a kényes egyensúlyt kell megtalálni az öt párt között. Gyengeségének tartják azonban, hogy nincs meg benne a nagy tömegek megszólításának képessége: politikai beszédeiben is tipikus egyetemi embernek mutatkozik. Mint a Deutsche Wellének nyilatkozó Jaroslav Miller, a Palacky Egyetem volt rektora elmondta, látta egyszer Fialát egy kisvárosban tartott választási gyűlésen szónokolni, ahol

az emberekhez a maga akadémiai stílusában szólt, amit a bevásárlásból érkező nénik nyilván nem értettek.

Mások szerint viszont éppen Babis populistának nevezett politikai stílusa tette lehetővé, hogy egy olyan vele ellentétes és nem éppen a tömegdemokráciákra jellemző politikusi karakter, mint Fialáé, sokakat megnyert.

Petr Fiala apja, Igor Fiala holokauszt-túlélő volt, a második világháború után a kommunista párthoz csatlakozott, ahonnan azonban az 1956-os magyar forradalom szovjet leverése miatti tiltakozásul kilépett, ami egyetemi állásába került, és betanított munkásként volt kénytelen eltartania családját. Fia 1986-ban, már felnőttként keresztelkedett meg, és részt vett az akkor elnyomott katolikus egyháznak a kommunista diktatúra elleni tevékenységeiben. Fiala többször is nyilatkozott róla, hogy egyedül jutott el a keresztény hithez, és mind a mai napig hitvalló katolikusként él.

Petr Fiala és Andrej Babis az októberi parlamenti választások eredményeképpen létrejövő képviselőház alakuló ülésén Prágában 2021. november 8-án. MTI/EPA/Martin Divisek

Kormányalakítás a koronavírus árnyékában

Petr Fiala egy kifejezetten nehéz időszakban veszi át a kormányzást Csehországban, november közepén ugyanis 30 napos szükségállapotot is ki kellett hirdetni az egyre fokozódó járványhelyzet miatt. Kedden a távozó és az érkező kormányfő, Babis, illetve Fiala közös sajtóértekezleten szólította fel a cseh embereket az oltás felvételére. A 10,7 milliós Csehországban eddig 6,4 millióan kapták meg a vakcina mindkét adagját, vagyis kevesebben, mint a lakosság 60 százaléka. Petr Fialának már a kinevezése is folyamatos nehézségekbe ütközött, Milos Zeman államfő ugyanis először májzsugorodása miatt került kórházba, egy ideig az is kérdéses volt, hogy képes lesz-e folytatni elnöki feladatait, majd mire kiengedték, koronavírusos lett, és újra kórházba került. Végül vasárnap kerülhetett sor a hivatalos kinevezésre.

A Fiala-kormány legfontosabb feladata a koronavírus-járvány kezelése és az oltási program felpörgetése lesz.

Ugyanakkor az állam pénzügyei kapcsán is sürgető lépésekre van szükség, mivel az államadósság jelentősen emelkedik, és a költségvetés is bajban van. A tavaly év végén még csak 37,7 százalékos, Európában a negyedik legalacsonyabb GDP-arányos államadósság idén 7,7 százalékkal emelkedett. A számvevőszék megállapította, hogy a jelenlegi kiadási ütem mellett az ország államadóssága az elkövetkező években a második leggyorsabban nőne az EU-ban. A költségvetési hiány 2020 végén rekordmagasságot ért el, ez év végére pedig ennél is jelentősen magasabb lehet.

Fiala azt mondta, megpróbálja átdolgozni a 2022-es költségvetést, amelyről még a Babis-féle többség döntött, és jelentősen lefaragná a tervezett hiányt. Ez elsősorban az állami kiadások korlátozásával, valamint számos beruházási projekt leépítésével vagy átdolgozásával valósulhat meg. Fiala azonban arra is ígéretet tett, hogy hagyományos jobbközép gazdaságpolitikát követve néhány területen csökkenti az adókat, ezzel megőrizve a tehetősebb szavazók szimpátiáját. Ez mindenképpen elmozdulás lesz a Babis-kormány – amelyet a parlamentből most kiesett szociáldemokraták és kommunisták is támogattak – baloldalibb gazdaság- és társadalompolitikájától. Fiala azonban hangsúlyozta, hogy kormánya csak a 2023-as költségvetésben lesz képes megfelelően korrigálni az államháztartást.

Petr Fiala – aki több könyvet is írt az európai integrációról – Európai Unióval kapcsolatos álláspontját eurorealistának szokás leírni: bár elfogadja az Európai Uniót, kritikus az európai integráció jelenlegi helyzetével szemben, és az eurót sem tervezi bevezetni Csehországban. Az EU-hoz való hozzáállás valószínűleg feszültséget fog szülni a koalícióban, mert például a Kalózpárt erőteljesen uniópárti. A 18 tagúra tervezett kormányban mindenesetre új EU-ügyi miniszteri posztot hoznak létre, 2022 második felében pedig Csehország lesz az EU soros elnöke. Feltehetően a kalózok kapják majd a külügyi tárcát, már csak ezért is valószínű, hogy a Fiala-kormány látványosabban fog orientálódni a Nyugat felé, és jobban ellent fognak tartani Oroszországnak és Kínának. Fiala azt is megígérte, hogy a védelmi kiadásokat 2025-ig a GDP 2 százalékáig emeli, összhangban a NATO elvárásaival.

Fiala és a két pártszövetség mostani győzelme nem jelenti azt, hogy Babis eltűnik a porondról, az ANO ugyanis nemcsak a legnagyobb ellenzéki párt lesz, hanem a legnagyobb frakcióval rendelkező párt is a maga 72 képviselői helyével. Bár eddigi baloldali szövetségesei kiestek, az erőteljesen jobboldali Szabadság és Közvetlen Demokrácia párt 20 képviselőjével feltehetően jó lesz Babis viszonya, akinek jelentős médiaportfólió is rendelkezésére áll a Fiala-kormány bírálatára. Hacsak Zeman állapota nem teszi hamarabb szükségessé, a Csehországban közvetlen elnökválasztás 2023 januárjában várható, amelyen állítólag Babis is elindulna. A leköszönő miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy mindazok hangja kíván lenni az új alsóházban, akiknek a pártja nem jutott be a parlamentbe. Ez a szám kivételesen magas: a szavazatok majdnem 20 százalékát olyan pártok kapták, amelyek nem tudták megugrani az 5 százalékos parlamenti küszöböt.

Petr Fiala a képviselőház alakuló ülésére érkezik Prágában 2021. november 8-án. MTI/EPA/Martin Divisek

Mi lesz a cseh–magyar kapcsolatokkal?

Ami a magyar–cseh kapcsolatokat illeti, amelyek már csak a visegrádi együttműködés miatt is fontosak, valószínűleg hűvösebb viszonyra lehet számítani Orbán Viktor és Petr Fiala között, mint amilyen a magyar miniszterelnök és Babis között volt.

A magyar kormány megítélésében nincs egység a koalícióra készülő pártok között.

A Kalózok vezetője, Ivan Bartos például korábban a Reutersnek úgy nyilatkozott, ő maga gyengítené a kapcsolatokat Magyarországgal és Lengyelországgal, és alternatív szövetségeseket keresne. Azt is mondta, bár nagyra értékeli azokat az előnyöket, amelyeket a Visegrádi Együttműködés jelent a kultúrában, az oktatásban és a szállításban, ugyanakkor nem szeretne

olyan országok csoportjába tartozni, ahol Orbán érdekei győznek, ahol tekintélyelvű tendenciák érvényesülnek, ahol az emberi jogokat megnyirbálják, ahol az embereket zaklatják eltérő szexuális orientációjuk miatt, mind Magyarországon, mind Lengyelországban.

Petr Fiala ellenben korábban kiállt Orbán mellett. A Fidesz 2018-as választási győzelme után például azt írta, Európának tiszteletben kell tartania a magyar társadalom egyértelmű döntését, és szorosabban együtt kellene működnie Orbán Viktorral.

A magyar miniszterelnök levélben gratulált Fiala kinevezéséhez, amelyben azt írta, barátnak és stratégiai partnernek tekintik Csehországot, kiemelve, hogy az elmúlt évek kihívásai, például a világjárvány és a növekvő migrációs nyomás, rávilágítottak a közép-európai országok szoros együttműködésének fontosságára. A magyar miniszterelnök kifejezte reményét, hogy cseh kollégájával tovább erősítik a kiváló kétoldalú kapcsolatokat, és kiterjesztik a széleskörű együttműködést a Visegrádi Csoport (V4) keretében. Orbán Viktor biztosította Petr Fialát, hogy Magyarország kormánya kész együttműködni egy erős tagállamokra épülő erősebb Európáért, előtérbe helyezve a stabilitás, a versenyképesség és a keresztény hagyományokon alapuló értékek tiszteletben tartását.

Címlapkép: Petr Fiala, a cseh Polgári Demokratikus Párt elnöke sajtóértekezletet tart, miután Milos Zeman cseh államfő miniszterelnökké nevezte ki a közép-csehországi Lányban 2021. november 28-án.MTI/EPA/Martin Divisek