Véres mészárlás lesz Ukrajnában, ha Putyin támadást indít - Az ukrán hadügyminiszter szerint koporsókban térnek haza az orosz fiúk

Olekszij Reznikov ukrán védelmi miniszter a CNN -nek azt mondta, hogy "igazán véres mészárlás" lesz, ha Oroszország úgy dönt, hogy megtámadja Ukrajnát, és figyelmeztetett, hogy "az orosz fiúk is koporsókban fognak hazatérni". Reznikov határozottan kijelentette, hogy 175 ezer orosz katona nem elég Ukrajna megszállására; és biztos abban, hogy be fog lépni a NATO-ba és az Európai Unióba is.