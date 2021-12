Durvul a diktatúra Mianmarban, de szerveződik a fegyveres ellenállás is

Négy év börtönbüntetésre ítélték Mianmar februárban katonai puccsal megbuktatott demokratikus vezetőjét, a béke Nobel-díjas Aung Szan Szú Kjit. A büntetést a katonai junta vezetőjének kegyelméből két évre csökkentették. A diktatúrával szemben fegyveres ellenállás bontakozott ki, de a szervezetlen és megosztott gerillacsoportok egyelőre legfeljebb a polgárháborús helyzetet tudják fenntartani, a junta megbuktatására nem képesek. Eközben a katonai rezsim nemzetközi elszigeteltsége enyhül, jövőre az ASEAN-országok is visszafogadhatják a szervezetbe Mianmart. A diktatúrát Oroszország és Kína is támogatja, egy nyugati beavatkozás esélye szinte a nullával egyenlő.

Elítélték Mianmar béke Nobel-díjas volt vezetőjét

Hétfőn négy év börtönbüntetésre ítélték Aung Szan Szú Kjit, aki 2016-tól az idén február 1-jén bekövetkezett katonai puccsig államtanácsosként vezette Mianmart, a korábbi Burmát. Az országot uraló katonai junta által lefolytatott per végig titokban zajlott, az ország volt demokratikus vezetőjét végül a koronavírus-járvány kapcsán hozott szabályok megsértésében és a közrend megzavarásában találták vétkesnek. Az ítélet után a junta vezetőjétől részleges kegyelmet kapott, ezért a négyből két évet kell letöltenie egy meg nem nevezett helyen a 76 éves Aungnak, de börtönbe ténylegesen nem kell vonulnia. Mianmar korábbi elnökét, Vin Mjintet szintén négy év börtönbüntetésre ítélték. Aung Szan Szú Kji a február 1-jei puccs óta őrizetben volt. A per során számos koholt váddal illették, például korrupciós ügyekkel és államtitkok megsértésével – ezekért összesen 100 év börtönbüntetést is kaphatott volna.

A nemzetközi közvélemény felháborodásának adott hangot az ítélet miatt. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Michelle Bachelet szerint politikailag motivált látszatperről van szó. Antony Blinken amerikai külügyminiszter azt mondta, Aung elítélése

újabb támadás a demokrácia és az igazság ellen Burmában.

Aung Szan Szú Kji és családjának sorsa teljesen összefonódik a burmai szabadságküzdelmekkel. Édesapja, Aung Szan a Burmai Független Hadsereg parancsnokaként harcolt a brit gyarmati uralom ellen, de Burma 1948-as teljes felszabadulását már nem érhette meg, mert néhány hónappal korábban meggyilkolták. Az akkor még csak két éves lánya külföldre került, majd az Oxfordi Egyetemen szerzett diplomát. 1988-ban haldokló édesanyja miatt tért vissza Mianmarba, amelyet 1962 óta katonai junta uralt.

Bekapcsolódott a katonai diktatúra elleni ellenállásba, amelynek egyik vezetője lett, de a forradalom elbukott, őt pedig 1989-ben házi őrizetbe helyezték, ahonnan csak 2010-ben szabadult.

1991-ben béke Nobel-díjat kapott az emberi jogokért folytatott erőszakmentes küzdelméért. 2003-ban túlélt egy ellene irányuló merényletet.

Aung Szan Szú Kji 2015-ben került hatalomra a demokratikus választásokat követően. A kampányban ígéretet tett a polgárháború lezárására az etnikai konfliktusok sújtotta országban, külföldi befektetéseket és a hadsereg politikai helyzetének gyengítését helyezte kilátásba. Nemzetközi tekintélye azonban súlyos csorbát szenvedett, amikor a hadsereg szabályos népirtásba kezdett a buddhista Mianmar muszlim kisebbségét jelentő rohingják ellen. 2019 decemberében Aung a Nemzetközi Bíróságon védte meg országát a genocídium vádjától: ugyan elismerte, hogy történhettek háborús bűncselekmények, de szerinte a rohingja kisebbséget érintő akció terroristák elleni legitim katonai művelet volt. Bár a népirtás melletti kiállása miatt külföldön súlyosan bírálták a béke Nobel-díjas vezetőt, hazájában megmaradt rendkívüli népszerűsége, és 2020 novemberében pártja újból jelentős győzelmet aratott.

A 2021. december 6-án közreadott képen a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kji, Mianmar demokráciapárti vezetője interjút ad ranguni otthonában 1996. július 12-én. 2021. december 6-án egy mianmari bíróság négy év börtönbüntetésre ítélte Aung Szan Szú Kjit, Mianmar korábbi államtanácsosát, aki ellen korábban az export-import szabályai, a koronavírus-járvány miatti előírások és államtitok megsértése, korrupció és a közrend megzavarására való felbujtás, illetve választási csalás miatt emeltek vádat. MTI/AP/Richard Vogel

Katonai puccs és fegyveres ellenállás

A katonai junta választásokon gyengén szereplő politikai szárnya ugyanakkor választási csalással vádolta a mianmari vezetést, majd a junta február 1-jén puccsot hajtott végre az országban. Őrizetbe vették a civil politikai vezetőket, köztük Aung Szan Szú Kjit is, majd a puccs ellen szervezett demonstrációkon éles lőfegyvert használtak a békés tüntetők ellen. A katonai államcsíny óta mintegy 1300-an vesztették életüket, több ezer embert börtönöztek be, és több ezren hagyták el hazájukat. Augusztus elején miniszterelnöknek nevezte ki magát a junta vezetője, Min Aung Hlaing tábornok, aki ugyan demokratikus választásokat ígért, de azok időpontját egyelőre 2023-ra halasztotta.

Az erőszak ellenére a katonai junta elleni tüntetések szerte az országban folytatódnak. A legutóbbi véres esemény egy nappal Aung Szan Szú Kji elítélése előtt történt, amikor egy a fővárosban, Rangunban zajló vasárnapi tüntetésen egy autó a demonstráló tömegbe hajtott, öt embert megölve és több tucatot megsebesítve. A diktatúrával szemben állókat a Nemzeti Egységkormány (NUG) próbálja összefogni. A katonai rezsimmel szembeni fegyveres ellenállás szervezése már korábban megindult.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 05. 14. Sorra alakulnak a lázadó csoportok, újabb országban robbanhat ki kaotikus polgárháború

A számos ellenálló csoport közül kiemelkedik az Egyesült Véderő, de etnikai alapon is több félkatonai szervezet alakult. Egyes különítmények a Nemzeti Egységkormánynak esküdtek hűséget, amely szeptemberben védekező háborút hirdetett ki, mások viszont autonóm módon működnek. A különböző szervezetek között esetleges a koordináció, ami gyengíti küzdelmük hatékonyságát. A szomszédos Thaiföldre menekült fiatalokat a dzsungelben készítik föl a gerillaharcra, ahogy erről a német Der Spiegel néhány napja megjelent riportja beszámolt, illetve a lap képgalériát is közzétett. Az ellenállók dolgát nehezíti, hogy az elmúlt időszakban a fegyverek beszerzési ára jelentősen drágult.

A Guardian minapi cikke szerint a fegyveres ellenállás mellett passzív rezisztencia bontakozott ki a juntával szemben a lakosság körében is: például nem fizetik be a villanyszámlát az államilag ellenőrzött energiavállalat számára vagy a diktatúrát támogató vállalatokat bojkottálják. A népszerű Myanmar Plazának például tömeges bojkottal kell szembenéznie, miután biztonsági őrei tüntető fiatalokat vertek meg.

Páncéltörők a mianmari hadseregben. Forrás: Wikimedia Commons

Szalonképesebbé válik a diktatúra

Az ellenállásnak azonban nem csak saját szervezetlensége, illetve megosztottsága miatt van nehéz dolga, hanem azért is, mivel a 300 ezer főt számláló mianmari hadsereget, illetve a katonai juntát Kína és Oroszország is támogatja. Bár a Nyugat számos szankciót vetett ki a diktatúrára, és eleinte szűkebb szövetségi rendszerében, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségében (ASEAN) is bojkottálták, most úgy tűnik, a térségben kezdik elfogadni a katonai junta uralmát.

Hun Szen kambodzsai miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy a junta tisztviselőit meg kellene hívni az ASEAN-országok találkozóira. Az októberi brunei találkozón még nem volt egyetértés az országok között a meghívást illetően, ezért Min Aung Hlaing nem vett részt azon, de a következő csúcstalálkozót éppen Kambodzsában tartják, így most nagyobb esélye van a diktatúra meghívásának. Kedden a mianmari külügyminiszter, Vunna Maung Lvin Kambodzsába látogatott, ahol fogadta őt Hun Szen, aki rábólintott a mianmari vezetés január 7-ére és 8-ára szóló meghívására. Ezzel

a kambodzsai miniszterelnök lesz az első kormányfő, aki hivatalos látogatásra érkezik Mianmarba a katonai puccs óta.

Bár sem az ENSZ, sem a nyugati államok nem ismerik el hivatalosan a katonai junta uralmát, tenni valamit ellene aligha tudnak. Oroszország fegyverszállításokkal segíti a diktatúrát, az országot a befolyási zónájának tekintő Kína pedig könnyebb tárgyalópartnernek tartja a részben a polgárháborús helyzet, részben a nyugati szankciók miatt egyre rosszabb gazdasági helyzetben lévő ország katonai vezetését, mint egy nyugatbarát demokratikus kormányt. Afganisztán után nem valószínű, hogy az Egyesült Államok bármilyen szinten is beavatkozna katonailag a konfliktusba. Így Mianmarban továbbra is marad a katonai junta uralma, de annak is megvan a veszélye, hogy az ország egy szíriaihoz hasonló, hosszan elhúzódó polgárháborúba süllyed.

Címlapkép: A mianmari katonai junta vezetője, Min Aung Hlaing ellen tüntetők a bangkoki mianmari nagykövetség előtt 2021. február 4-én. Forrás: Getty Images