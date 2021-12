Történelmi pillanat: hivatalosan is új vezető viszi tovább Európa legnagyobb gazdaságát

Palkovics Máté 2021. december 08. 11:18

Ma történelmi pillanatnak lehetünk tanúi, hiszen hivatalosan is kinevezték az új német kormányt Berlinben. Olaf Scholz kancellárságával hivatalosan is véget ér a 16 éven át tartó Merkel-korszak és egy új, hárompárti koalíció veszi át Európa legerősebb gazdaságának irányítását. Az új kormány ambiciózus célokat fogalmazott meg számos területen, törekvése az, hogy új utat nyisson Németország előtt a klímaváltozás elleni küzdelem és a digitalizáció vonatkozásában is, de a külpolitika terén is számítani lehet hangsúlyeltolódásra. Az első és legfontosabb feladat azonban az egyre erősödő koronavírus-járvány megfékezése lesz. Annyi biztos, hogy az új kabinet nagyon magasra tette a lécet, ennek mérlegét viszont vélhetően csak évek múlva lehet megvonni.