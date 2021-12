Bréking: Magyarországon van az omikron!

A beérkezett mintákból kettő esetében kimutatták a koronavírus omikron variánsát Magyarországon - mondta az országos tisztifőorvos az M1 Híradóban.

Müller Cecília országos tisztifőorvos az M1 Híradóban nyilatkozott, ahol elmondta: a beérkezett mintákból kettő esetében kimutatták a koronavírus omikron variánsát - szúrta ki az Infostart. Több esetet még nem fedtek fel, de mint arra korábban utaltak, Európában a variáns már közösségi terjedést mutat, így nem meglepő a magyarországi megjelenése.

Mint Müller Cecília mondta, ettől függetlenül még mindig egyértelműen a delta uralkodik a vizsgálati eredményekben, közel 100 százalékban ez okozza a megbetegedéseket.

Ezzel hivatalosan is megjelent Magyarországon az omikron variáns.

A jelenlétét ugyanakkor sejteni lehetett: már számos európai országban megjelent a Dél-Afrikában azonosított variáns, elsősorban Afrikából hazatérőknél, de már független esetekre is volt példa. Idő kérdése volt, hogy Magyarországon is kimutassák az új variánst, és a jelenlétét már eddig is sejteni lehetett.

Ma reggeli hír volt, hogy Izraelben is több mint 50 új esetben azonosították az omikron variánst, ezek között pedig egy Magyarországról utazónál is azonosították az omikron variánst, azaz a közel-keleti országba hazánkból (is) került be a mutáns. Ez volt az első egyértelmű jele annak, hogy az omikron Magyarországon is jelen van, de a hatóságoknak most sikerült azonosítania.

Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője a Portfolio-nak küldött elemzésében azt írta, hogy az omikron január-februárban már Magyarországon is újabb, súlyos hullámot indíthat el, de ezt el lehet kerülni. A fizikus az előzetes laboratóriumi eredmények alapján azzal számol (az erős védelem, vagyis 3. oltás segít az omikron ellen), hogy január végére csak akkor tudjuk mérsékelni a kezdődő 5. hullámot, ha már most megkíséreljük a 3. oltások számával utolérni a 2. oltások számát, vagyis mindenki kap egy újabb dózist, aki még nem vette fel azt. Az idén nyáron 3. oltást felvettek számára pedig megnyitjuk a 4. oltások lehetőségét már január elején - zárja elemzését Vattay Gábor.

Rusvai Miklós virológus a Portfolionak nyilatkozva elmondta, hogy az omikron variáns elkerülhetetlenül új járványhullámot indít be Magyarországon, amelynek a kezdetét a virológus január-februárra tesz. Rusvai szerint viszont ez nem feltétlenül probléma, ha ugyanis az omikron variáns kevésbé fertőz, mint a jelenleg dománs delta, akkor akár a járvány súlyosságát is mérsékelheti azzal, ha a súlyosabb kórlefolyású deltát kiszorítja. Ebben bízik Karikó Katalin, az mRNS vakcinák kifejlesztésében úttörő szerepet játszó szakember. Rusvainak konkrétabb jóslatai is vannak: szerinte az omikronnak is köszönhetően már jövő év második felében elérhetjük a társadalmi immunitást.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images