Vigyázó szemünket érdemes Párizsra vetni: sokan pályáznak Macron székére

Jövő áprilisban elnökválasztást tartanak Franciaországban, amelynek a kampánya már most érdekesnek ígérkezik. Bár a jelenlegi mutatók alapján valószínűsíthető, hogy Emmanuel Macron még egy ciklusra bizalmat kap, nem lehet nem észrevenni, hogy milyen nagy mértékben jobbra tolódott a francia politikai spektrum. A Macront a népszerűségi listákon követő mindkét jelölt a szélsőjobboldalhoz sorolható, őket pedig egy jobbközép jelölt követi. A baloldali pártok jelöltjeinek együttes támogatottsága pedig alig 22 százalék. Ennek megfelelően a választási kampányt is elsősorban bevándorlási kérdések fogják dominálni, amelyből főleg a populista pártok tudnak profitálni. A kérdés csak az, hogy ez mennyiben jelent majd fenyegetést Macron számára.

Macron megtartaná elnöki székét

A 2022-es francia elnökválasztás tétje, hogy képes lesz-e Emmanuel Macron még egy ciklust biztosítani magának az Élysée-palotában. A 2017-ben megválasztott Macron alapvetően egy liberális programmal vágott neki a választásnak, amely azzal az ígérettel lépett a színre, hogy új lendületet ad a politikai elitből kiábrándult Franciaországnak.

A választás abból a szempontból is rendhagyó volt, hogy a második fordulóban két olyan jelölt állt egymással szemben Macron és Marine Le Pen személyében, akik nem a hagyományos jobbközép vagy balközép pártok soraiból érkeztek. Az azonban nem volt kérdés, hogy Macron nyeri a második fordulót, hiszen még a vele nem igazán szimpatizáló polgárok is rá adták a voksukat, annak érdekében, nehogy a szélsőjobbhoz sorolt Le Pen győzedelmeskedjen. Hasonló volt a helyzet a 2002-es választáshoz, amikor Le Pen apja, Jean-Marie Le Pen küzdött meg a jobbközép Jacques Chirac-kal, utóbbi pedig fölényesen győzött.

Macron elnöksége azonban nem volt fáklyásmenet, amelyet a sárgamellényesek tüntetései és a bevándorlás témája kapcsán egyre intenzívebbé váló viták is terheltek. Macron a változó közhangulat hatására egyre inkább jobbra kezdte el tolni pártját A Köztársaság Lendületben (La République En Marche!) nevű formációt, például azzal, hogy jobbközépről érkező szereplőket nevezett ki fontos kormányzati pozíciókba. Belügyminisztere például pár hónappal ezelőtt még magát Marine Le Pent is megvádolta azzal, hogy „túl puha” a bevándorlással szemben.

Emmanuel Macron és Marine Le Pen a 2017-es francia elnökválasztás második fordulója előtt rendezett televíziós vitán.

Ez a taktika hozott is támogatókat Macronnak, de gyengítette is a pozícióját. Pár héttel ezelőtt ugyanis pártja elveszítette többségét a Nemzetgyűlésben, miután többen kiléptek a politikai táborból az érezhető jobbra tolódás miatt.

Ennek ellenére úgy tűnik, hogy Macron viszonylagos nyugalommal fordulhat rá az elnökválasztásra, 24 százalékos támogatottsággal ő a legnépszerűbb jelölt, így szinte biztos, hogy bejut a második fordulóba. Ott pedig könnyen lehet, hogy ismét egy populista jelölttel kell megküzdenie. Ez a 2017-eshez hasonló helyzetet idézhet elő, noha valószínűleg kisebb különbséggel a jelöltek között.

Jobbról előzik a szélsőjobbot

Nem zárható ki, hogy Macron kihívója ezúttal is a szélsőjobbról érkezik majd, aki a legnagyobb eséllyel továbbra is Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés (Rassemblement national) elnöke lesz.

Le Pen tervei között szerepel például a házasság vagy a Franciaországban való születés útján járó automatikus állampolgárság intézményének megszüntetése. A klímavédelem területén is meglehetősen rendhagyó álláspontot képvisel, ugyanis megszüntetné például a nap- és szélenergia állami támogatását. Emellett csökkentené a bevándorlóknak járó kedvezményeket. Bizonyos szempontból azonban Le Pen az utóbbi években épphogy próbálta a politikai közép felé tolni pártját, hogy az elfogadottabb legyen a mérsékeltebb választóknak is. Ennek egyik jele, hogy már nem tűzi ki célként Franciaország kiléptetését az EU-ból.

Bár ez egy kifizetődő taktikának tűnik, Le Pen ezzel azt is kockáztatja, hogy amit nyer a réven, elveszti a vámon. Feltűnt ugyanis egy másik figura is a francia szélsőjobbon, aki nemcsak Le Pen pozíciójára, hanem egyenesen az elnöki székre pályázik.

Éric Zemmour a francia elnökválasztás sötét lova, aki politikusi múlt és gazdag támogatók nélkül tört előre az utóbbi hónapokban, elsősorban bevándorlás-ellenes nézeteinek köszönhetően. Az újságíróból és televíziós személyiségből lett politikus egyenesen arról beszél, hogy polgárháborús állapotok uralkodnak Franciaországban, amely szerinte invázióként, területfoglalásként és civilizációs háborúként írható le a bevándorlók részéről. Zemmour vallja a „nagy népességcsere” elméletét is, miszerint jelenleg a francia társadalom szisztematikus kicserélése zajlik muszlimokra, arabokra és feketékre. Ennek jegyében például visszahozná azt a törvényt, amely csak francia keresztnevek adását engedné az újonnan születő gyerekeknek. Zemmour emellett gyakran hivatkozik a francia történelem dicsőséges pillanataira és emblematikus figuráira, mint Napóleon vagy Charles de Gaulle. Ennek ellenére sokan kritizálták, amiért több kérdésben is relativizálta a náci Németországgal kollaboráló Vichy-rendszert, zsidó származása ellenére. Sokan bírálják még antifeminizmusát is, mivel korábbi köteteiben a nyugati társadalom „elnőiesedését”, s a nemek közötti szerepek elmosódását ostorozta.

Éric Zemmour francia jobboldali publicista, a francia elnökválasztás független jelöltje beszél támogatóihoz a Párizstól északra fekvő Villepinte-ben tartott gyűlésen 2021. december 5-én.

Az egyelőre megjósolhatatlan, hogy milyen eredménnyel zárul Zemmour kampánya. Bár eleinte igen jól teljesített a közvélemény-kutatásokon, kampányának lendülete az utóbbi időben megtörni látszott.

Sokan a támogatói közül éppen a hivatalos indulás bejelentéstől remélik, hogy új lendületet ad a kampánynak az újonnan alapított Reconquete! (Visszahódítás!) párt élén. Az aggregált pollok azonban egyelőre azt mutatják, hogy Zemmour ugyan pár hete még fej-fej mellett volt Le Pennel, népszerűsége azonban azóta csökkenő tendenciát mutat, előbbi 13,2 százalékon, utóbbi 16,2 százalékon áll.

Változó jobbközép

A francia politikai változások a hagyományos gaullista jobboldalon is éreztetik a hatásukat, hiszen a Köztársaságpártiak (Les Républicains) néven ismert párt is jobbra tolódott az utóbbi években. Ez a jelenség az elnökjelölt kiválasztásánál is tetten érhető volt.

A kétfordulós verseny első fordulóját ugyanis a párt jobbszárnyához tartozó Eric Ciotti nyerte, illetve meglepetést okozott az is, hogy olyan veterán politikusok zúgtak ki a versenyből, mint Xavier Bertrand vagy Michel Barnier korábbi uniós Brexit-főtárgyaló. A második fordulót azonban már a párt mérsékeltebb táborához tartozó Valérie Pécresse nyerte, így ő méretheti meg magát a jobbközép színeiben az áprilisban esedékes választás első fordulójában.

A piacpárti mérsékelt jelölt korábban két miniszteri tárcát is irányított Nicolas Sarkozy elnöksége alatt, illetve jelenleg a Párizs környéki régiót vezeti. Világképében kirajzolódik az újfajta konzervativizmus, amely gazdaságilag liberális, de erősen rendpárti.

Valérie Pécresse, miután megnyerte a jobbközép Köztársaságiak által rendezett előválasztás második fordulóját, ezáltal ő vált a párt elnökjelöltjévé.

Pécresse magát úgy definiálja, mint aki „egyharmad Thatcher és kétharmad Merkel”. Választási ígéretei között szerepel például a nyugdíjkorhatár 65 évre történő emelése, több ezer állami munkahely megszüntetése és a bevándorlással szembeni kemény fellépés. Utóbbi jegyében Pécresse is többször hangoztatta azon véleményét, miszerint a francia jog az európai közösségi jog fölött áll, illetve támogatja, hogy a dzsihádizmusért elítélteket a rájuk kiszabott büntetésen túl tovább is rácsok mögött lehessen tartani. Pécresse emellett azt ígéri, hogy „visszaállítja a francia büszkeséget és „megvédi a családi értékeket”.

Ellenfele, Ciotti már jóval radikálisabb elképzelésekkel vágott neki a jelöltségnek. Ezek közé tartozott például egy „francia Guantanamo” felépítésének a terve, de nem áll tőle távol a „nagy népességcsere" teóriája sem.

Pécresse azonban láthatóan ki akarja használni a Ciottiban rejlő potenciált, ezért kijelentette, hogy a politikus központi szerepet fog kapni a kampányában. Ez reakcióként értelmezhető azokra a szélsőjobbról érkező vádakra, miszerint Pécresse túlságosan hasonlít Macronra, de talán segíthet megelőzni azt is, hogy Ciotti szimpatizánsai átvándoroljanak Le Penhez vagy éppen Zemmourhoz.

Ugyan még továbbra is kérdéses, hogy Pécresse képes lesz-e egyáltalán bejutni a második fordulóba, a hivatalos bejelentkezése az elnöki pozícióra pozitívan hatott a népszerűségére, jelenleg a második helyen áll az aggregált pollok alapján 17,8 százalékkal.

Ha sikerül továbbjutnia, ő jelentheti a legnagyobb veszélyt Macronra nézve, aki egy szélsőjobboldali populista jelölttel szemben jóval könnyebben tudna szavazókat maga mellé állítani. Ha azonban nem jön be a számítása, az jelentős arcvesztés lehet a francia jobbközépnek, hiszen azt jelentené, hogy 2017 óta másodjára nem tudnak továbbjutni az első fordulóból.

Romokban a baloldal

A jelenlegi politikai légkör kialakulásában az is közrejátszott, hogy lényegében összeomlott a baloldal Franciaországban. Ezt jól mutatja, hogy a három legerősebb baloldali párt jelöltjeinek együttes támogatottsága alig 22 százalék.

Ez lényegében azt jelenti, hogy már most sejthető, hogy baloldali jelölt nem is fog bejutni a második fordulóba, immár sorban másodszor 2017 óta.

Különösen a Szocialista Párt az, amely csupán árnyéka régi önmagának, hiszen 10 évvel ezelőtt még elnökválasztást nyertek, de a korábbi évtizedekben is több éven át kormányozták Franciaországot olyan emblematikus elnökök alatt, mint Francois Mitterand.

A baloldal összeomlásának azonban valójában számos oka van Franciaországban:

Az egyik a szavazói hangulat fent említett jobbra tolódása . Ez a kontinens számos országában megfigyelhető jelenség olyan pártok előretörésével mint a Lega Olaszországban, a Jog és Igazságosság Lengyelországban vagy éppen az AfD Németországban. Ezek a pártok pedig nagyban tudtak profitálni például migrációellenes narratívájukkal, de a progresszív ideológia elutasítása, vagy éppen a jóléti állam leépüléséből eredő problémák tematizálása is legalább ennyire hozzájárult a sikerükhöz.

. Ez a kontinens számos országában megfigyelhető jelenség olyan pártok előretörésével mint a Lega Olaszországban, a Jog és Igazságosság Lengyelországban vagy éppen az AfD Németországban. Ezek a pártok pedig nagyban tudtak profitálni például migrációellenes narratívájukkal, de a progresszív ideológia elutasítása, vagy éppen a jóléti állam leépüléséből eredő problémák tematizálása is legalább ennyire hozzájárult a sikerükhöz. Az utolsó baloldali francia elnök, Francois Hollande hivatali ideje minden szempontból katasztrofális volt, amely úgy rányomta bélyegét a francia baloldal megítélésére, hogy azóta se tudtak feltápászkodni. Hollande népszerűségi indexe rendszeresen rekordalacsony volt, 2016-ban volt olyanra is példa, hogy a megkérdezettek csupán 4 százaléka volt elégedett a munkájával. Ebben szerepe volt a munkaerőpiac liberalizációjának, a magas munkanélküliségnek, a gyenge gazdasági eredményeknek és az iszlamista terrortámadásoknak is.

Hollande népszerűségi indexe rendszeresen rekordalacsony volt, 2016-ban volt olyanra is példa, hogy a megkérdezettek csupán 4 százaléka volt elégedett a munkájával. Ebben szerepe volt a munkaerőpiac liberalizációjának, a magas munkanélküliségnek, a gyenge gazdasági eredményeknek és az iszlamista terrortámadásoknak is. Plusz probléma az is, hogy a baloldal jelöltjei önmagukban nem elég ismertek vagy népszerűek ahhoz, hogy felvegyék a versenyt jobbközép vagy szélsőjobboldali társaikkal. A legnépszerűbb közülük Jean-Luc Mélanchon, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország (La France Insoumise) vezetője 9 százalékos tetszési mutatóval. Mélanchon népszerűségének sokat ártott, hogy az utóbbi időben számos összeesküvéselméletet karolt fel, ráadásul két éve még felfüggesztett börtönre is ítélték, amiért egy kampányfinanszírozást vizsgáló rendőrségi razzia során akadályozta a hatóságok munkáját. A Zöldek jelöltje Yannick Jadot ismert ugyan, de 8 százalékos népszerűséggel ő sem rúghat igazán labdába. A legalacsonyabb népszerűséggel pedig meglepő módon a szebb napokat látott Szocialista Párt jelöltje és Párizs polgármestere, Anne Hidalgo áll.

Ebben a helyzetben logikus lépés lehet egy összefogás a baloldali pártok között, amelyre ugyan voltak kísérletek, de ezek kudarcot vallottak. Nem kis részben azért, mert a Szocialista Párt továbbra is magát tartja a francia baloldal letéteményesének, noha ezt a közvélemény-kutatások már nemigen igazolják vissza.

