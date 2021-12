Trump káromkodva szidta Netanjahut

Donald Trump azt mondta, hogy dühös Netanjahura, amiért gratulált Joe Bidennek a választási győzelméhez, és durva kifejezéseket használt ennek kifejezésére.

Az első ember, aki gratulált, Bibi Netanjahu volt, akiért többet tettem, mint bárki más, akivel foglalkoztam… Bibi csendben maradhatott volna. Szörnyű hibát követett el

- szomorkodott Trump.

A BBC megjegyezte, hogy valójában nem Netanjahu volt az első külföldi vezető, aki gratulált Bidennek, és percekkel később Twitteren is kifejezte háláját Trump felé.

Thank you for the friendship you have shown the state of Israel and me personally, for recognizing Jerusalem and the Golan, for standing up to Iran, for the historic peace accords and for bringing the American-Israeli alliance to unprecedented heights. @realDonaldTrump