Több mint 90%-kal csökkent a kórházba kerülés aránya Dél-Afrikában az omikron-hullámban

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Az új fertőzöttek mindössze 1,7%-a került kórházba a második héten a negyedik, omikron okozta hullámban, a delta által kiváltott harmadik hullámban ez az aránya még 19% volt szintén a második héten - jelentette be Joe Phaahla helyi egészségügyi miniszter.

Az esetszámok ugyanakkor döbbenetese magasak Dél-Afrikában, amióta az omikron a domináns variáns: a második héten már 20 ezer új fertőzöttnél jár a napi adat, a delta-hullámban ugyanez 4000 új fertőzött volt. Jó hír viszont, hogy a miniszter szerint az omikronnal először sújtott tartományban, Gautengben már tetőzhetett a járvány.

Az omikronnal kapcsolatban továbbra is az a nagy kérdés, hogy mennyivel enyhébb a kórlefolyása (ha enyhébb egyáltalán) mint a deltánál. A dél-afrikai adatok biztatóak, és egy hongkongi tanulmány is azt mutatja, hogy az omikron kórlefolyása kevésbé súlyos, de volt, aki ellentétes következtetésre jutott. AZt is fontos tudni, hogy az egészségügyi rendszeren nőhet a terhelés akkor is, ha az átlagos kórlefolyás ugyan enyhébb, de egyszerre sokkal többen betegednek meg.

Címlapkép: Getty Images