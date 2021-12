Évtizedek óta néznek egymással farkasszemet a katonai szuperhatalmak - Ezúttal Ukrajna adja fel a leckét

Kelet-Ukrajnában hetek óta fokozódik a helyzet. A nyugati országok, valamint a NATO attól tart, hogy Oroszország a jövő év során támadást indíthat szomszédja ellen. Bár Vlagyimir Putyin eddig tagadta, hogy Moszkva katonai agressziót fontolgatna, erősen hangsúlyozta, hogy Ukrajna esetleges NATO-tagsága egy „vörös vonal” lenne Oroszország számára. A kijelentés nem véletlen, hiszen Oroszország és a NATO bonyolult kapcsolata nagy múltra tekint vissza, amely legfőképpen a gyanakvás és a rivalizálás határozott meg, de meglepően konstruktív együttműködésre is volt példa.

Egy történelmi szembenállás története

A NATO és a Varsói Szerződés alapvetően határozta meg a hidegháború dinamikáját, amelyet elsősorban a Szovjetunió és az Egyesült Államok szembenállása testesített meg. A nagyhatalmak egymással fenntartott viszonya a hidegháború alatt alapvetően a rivalizálásban merült ki.

A Szovjetunió, valamint a mai Oroszország és a NATO viszonya éppen ezért igen bonyolult kérdés. A Varsói Szerződés aláírása előtt meglepő módon a Moszkva még kísérletet is tett arra, hogy felvételt nyerjen a NATO-ba, ez azonban nem járt sikerrel.

A két katonai többi közötti feszültség csak a nyolcvanas években kezdett enyhülni, amikor Mihail Gorbacsov lett a Szovjetunió főtitkára, akinek eltökélt szándéka volt megreformálni a keleti blokkot. Az új külpolitikai doktrína jegyében a szovjetek már nem avatkoztak be a kelet európai szatelitállamok belügyeibe és nem próbálták minden eszközzel megakadályozni a kommunista rendszerek összeomlását, sőt, még a német újraegyesítést is támogatták.

Utóbbi kapcsán égető kérdés volt, hogy vajon az egységes Németország tagja lehet-e a NATO-nak. A szovjetek beleegyeztek ugyan, de ez leginkább azon nyugati ígéretekből fakadt, hogy a katonai szövetség nem fogja kiterjeszteni befolyását Kelet-Európára.

Mivel ezen garanciákat sosem foglalták írásba, illetve tekintettel arra, hogy a Szovjetunió széthullása után Oroszország mély gazdasági és politikai válsággal küzdött, 1999-ben számos volt kommunista ország lépett be a NATO-ba, köztük Lengyelország, Csehország és Magyarország is.

Ugyanebben az évben zajlott Jugoszlávia elleni NATO-misszió, amely az első nagyobb nézeteltérést eredményezte Oroszország és a NATO között, mivel Belgrád bírta Moszkva támogatását.

Egy kérészéletű együttműködés

Amikor Borisz Jelcint Vlagyimir Putyin követte a Kremlben, meglepően pozitív fordulatot vett a nyugati tömb és Oroszország kapcsolatának dinamikája. Olyannyira, hogy még az is felvetődött, hogy Oroszország csatlakozik a szervezethez.

Állítólag Putyin egyszer meg is kérdezte Lord George Robertson akkori NATO-főtitkárt, hogy Moszkva mikor kap meghívást, mire Robertson közölte, hogy ehhez hivatalosan is kérelmezniük kell a felvételt.

Bár erre sosem került sor, Putyin ebben az időszakban nagyon is törekedett arra, hogy Washingtonnal is szorosabbra fűzze a kapcsolatot. A szeptember 11-i merényletek után például elsőként hívta fel Bush elnököt, hogy felajánlja segítségét. Ennek jegyében engedélyezték például az amerikaiaknak, hogy volt szovjet bázisokat használjanak az afganisztáni háború során.

Ezzel párhuzamosan Oroszország és a NATO között is egyre intenzívebbé vált az együttműködés például a terrorizmus elleni harc vonatkozásában.

Fokozatosan romló viszony

Pár éven belül azonban elkezdett megromlani a viszony, amelynek egyik első jele az volt, hogy Amerika nem újította meg a rakétaelhárító védelmi rendszerek korlátozásáról szóló hidegháborús. A lépést Oroszország azért is ellenezte, mert álláspontjuk szerint így nukleáris fegyverzetük leértékelődne, miközben nem lennének képesek lépést tartani az amerikai fegyverkezéssel.

Moszkva akkor is igen erősen ráncolta a szemöldökét, amikor 2004-ben olyan országok is csatlakoztak a NATO-hoz, amelyek korábban a Szovjetunió szerves részei voltak, azaz a balti államok. Ugyanakkor az iraki háború is számos kritikát váltott ki.

A Kremlnél azonban leginkább a 2004-es narancsos forradalom verte ki a biztosítékot, amelynek eredményeként választási csalás miatt érvénytelenítették az oroszbarát jelölt választási győzelmét és nyugatbarát vezetés alakult Kijevben. Ezt Oroszország közvetlen fenyegetésként élte meg.

Putyin végül a müncheni biztonsági konferencián 2007-ben elmondott beszédében tette mindenki számára nyilvánvalóvá elégedetlenségét. Az orosz elnök szerint ugyanis Washington túlmerészkedett saját határain minden szempontból, a NATO keleti terjeszkedését pedig komoly provokációnak nevezte.

Vlagyimir Putyin a 2007-es müncheni beszédének elmondásakor. Forrás: Antje Windgrube/Wikimedia Commons

Az már csak olaj volt a tűzre, amikor a NATO 2008-as bukaresti konferenciáján tagságot ígértek Ukrajnának és Grúziának. Moszkva ugyanis úgy értékelte, hogy a lépés közvetlenül veszélyezteti a biztonságpolitikai érdekeit.

Négy hónappal később egy rövid háború is kitört Oroszország és Grúzia között, amikor utóbbi kísérletet tett az oroszbarát szeparatisták által irányított Dél-Oszétia visszaszerzésére.

A háború Moszkva egyértelmű győzelmével ért véget, amely egyúttal független államként ismerte el Dél-Oszétiát és Abháziát és megerősítette katonai jelenlétét a térségben.

A nagy fordulat

A helyzet akkor fordult ismét nagyot, amikor az Euromaidan tüntetések következtében a Kreml által támogatott Viktor Janukovics ukrán elnök menekülni kényszerült az országból ás EU-barát kormány alakult Kijevben.

Erre válaszul Oroszország annektálta a Krím-félszigetet, Kelet-Ukrajnát pedig különböző szeparatista erők támogatásával destabilizálta. Moszkva azonban tagadja, hogy bármilyen köze lenne a 14 ezer áldozatot követelő konfliktushoz, mondván, hogy csupán önkéntesek vesznek részt a harcokban.

Az Egyesült Államok és szövetségesei ennek hatására egy sor szankciót róttak ki Moszkvára és megerősítették katonai jelenlétüket a térségben. A viszony annyira megromlott, hogy Oroszország bezárta a NATO moszkvai képviseletét.

A helyzet csak fokozódott, amikor nagyszámú orosz haderőt vontak össze az Ukrajnával közös határon. Putyin ugyan eddig tagadta, hogy nyugati szomszédjának megtámadását tervezné, azonban ígéretet akart kicsikarni arra vonatkozóan, hogy Ukrajna nem lesz a NATO része, amelyet egy „vörös vonalként” írt le.

Joe Biden amerikai elnök ugyanakkor figyelmeztette orosz kollégáját, hogy komoly következményei lennének egy Ukrajna elleni támadásnak, viszont ígéretet tett arra, hogy egyeztetéseket fognak folytatni az orosz fél aggályait illetően is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Jens Stoltenberg NATO-fõtitkár sajtótájékoztatót tart a katonai szervezet brüsszeli székházában 2021. december 16-án. Fotó: MTI/AP/Olivier Matthys

Bonyolult a tagság kérdése

A NATO által nyújtott biztonsági garancia az alapszerződés 5. cikkében található, miszerint bármelyik NATO-tagállam elleni támadás az egész katonai szövetség elleni agressziónak minősül, így egységes válaszlépést von maga után a NATO részéről. A másik fontos szempont a NATO működése szempontjából, hogy a szövetség elkötelezett olyan országok felvételére, amelyek képesek lehetnek Európa és Észak-Amerika védelméhez érdemben hozzájárulni.

Ez esetben külön gondot jelent, hogy az Ukrajna keleti részén található Donbaszban még mindig polgárháború dúl, a Krím-félszigetet, amely a nemzetközi jog szerint továbbra is Ukrajna része pedig Oroszország annektálta.

Amennyiben tehát Ukrajna csatlakozna a NATO-hoz, a katonai szövetségnek kötelessége lenne beavatkozni ezeken a területeken, amely szinte biztosan konfliktushoz vezetne Oroszországgal.

Oroszország emellett azt is követeli a nyugati országoktól, hogy ne szállítsanak fegyvereket Ukrajnába, illetve vonják vissza a 2008-ban tett ígéretüket a NATO-tagságra vonatkozóan. A NATO elutasította Moszkva kérését és leszögezte, hogy csakis Ukrajnára és a NATO-ra tartozik a tagság kérdése. Putyin erre reagálva kijelentette, hogy Ukrajnának valóban jogában áll a saját védelmét illetően önállóan döntést hoznia, de ezek nem sérthetik az orosz érdekeket.

Címlapkép forrása: Kremlin Press Office/Anadolu Agency via Getty Images