NATO-tagok acsarkodnak egymásra a Földközi-tengeren, miközben furcsa szövetségek köttetnek

Görögország és Törökország több évszázados konfliktusa továbbra sem tud nyugvópontra jutni. Legutóbb a Spanyolország és Törökország közötti katonai együttműködés váltotta ki Görögország rosszallását, amely egyszerre fűzi szorosabbra védelmi kapcsolatait Franciaországgal és az Egyesült Államokkal, miközben egy olyan különös partnerséget épít, amelyben Franciaországgal, Ciprussal, Egyiptommal, Izraellel és az Egyesült Arab Emírségekkel működik együtt. Amerika eközben kényes egyensúlyra törekszik két NATO-partnere, Görögország és Törökország között, amelyekre már csak Oroszország miatt is nagy szüksége van.

Egy több évszázados konfliktus

Görögország és Törökország viszonya lényegében azóta feszült, hogy Görögország 1830-ban kivívta függetlenségét az Oszmán Birodalomtól. A két ország később számos háborút vívott egymással, az utolsót az I. világháborút követően 1919 és 1922 között, amely után meghúzták a nagyjából máig érvényes határokat. Ekkoriban vesztette el Görögország az Anatóliai-félsziget nyugati partján fekvő területeit, amelyeket már az ókortól görögök laktak (a legendás Trója városa – pontosabban annak romjai – is a mai Törökország területén található.)

Bár mindkét ország 1952-ben csatlakozott a NATO-hoz, és azóta is tagjai az észak-atlanti katonai szervezetnek, a feszültség megmaradt a két ország között. Az egyik forró pont Ciprus kérdése, amely ugyan független állam, de lakosságának nagy része görög anyanyelvű, míg egy kisebbik része török. Törökország 1974-ben megszállta az északkeleti török területeket, majd 1983-ban kikiáltották az Észak-ciprusi Török Köztársaságot, amelyet a nemzetközi közösség hivatalosan nem ismer el. Ugyancsak konfliktus forrásai a Földközi-, illetve az Égei-tengeren fennálló területi viták, amelyek már csak azért is fontosak mindkét fél számára, mert a tenger alatt jelentős és kiaknázatlan földgázlelőhelyek találhatók.

Az Égei-tenger. A sűrű szigetvilág miatt nagyon nehéz meghatározni, melyik tengerrész görög, illetve török felségvíz, ami a konfliktus egyik fő forrása. Forrás: Wikimedia Commons

A feszültség újabb tetőpontját tavaly augusztusban érte el, amikor egy török kutatóhajó görög felségvizeken kezdett feltárásokat földgázlelőhelyeket keresve, legalábbis Görögország szerint. Erre Görögország hadihajókat küldött a térségbe, és a mellette elkötelezett Franciaország is megerősítette katonai jelentétét a kelet-mediterráneumi régióban. Aztán a feszültség enyhülni látszott, majd idén januárban – öt év után először – újraindultak a tárgyalások a két ország között.

Görög partnerségek a térségben

Hogy Görögország mennyire komolyan veszi a Törökország jelentette fenyegetést, jól mutatja, hogy

idén már a NATO-tagállamok számára célul kitűzött, 2 százalékos GDP-arányos védelmi ráfordítás majdnem kétszeresét fogja elkölteni, amivel ő lesz a GDP-arányosan a hadseregre legtöbbet költő ország, az Egyesült Államokat is megelőzve.

Mindezt úgy, hogy a görög gazdaság finoman szólva sem tartozik a nyugati világ legerősebb és legstabilabb gazdaságai közé.

A NATO-tagországok védelmi ráfordításai a GDP arányában 2014-ben és 2021-ben (becsülten). Forrás: NATO

Görögországot a NATO-tagállamok közül Franciaország támogatja határozottan. Nemcsak, hogy a tavalyi konfliktusban rögtön Görögország mellé állt, hanem idén szeptemberben a két ország komoly fegyverüzletről is megállapodott. A megállapodás értelmében Görögország 5 milliárd euró értékben vásárol hadihajókat és vadászrepülőket Franciaországtól, egyúttal a felek megegyeztek a kölcsönös katonai segítségnyújtásról is, melynek értelmében akkor is támogatják egymást, ha egy másik NATO-tag támadná meg valamelyiküket. Bár Franciaország hat ajánlattevő ország közül az egyik legdrágább ajánlatot adta, politikai okokból a görögök mégis a francia ajánlat mellett döntöttek.

A tervezet szerint Athén három fregattot és három korvettet vásárol Párizstól, amelyek 2025-től érkezhetnek meg, emellett van lehetőség kettő vagy három további hajó megvásárlására is. Görögország továbbá hat új Rafale típusú vadászgépet is vehet. A görög törvényhozás októberben jóváhagyta a megállapodást. Franciaország és Görögország néhány napja közös tengeri hadgyakorlatot is tartottak.

Görögország másik fontos partnere a térségben Egyiptom. A két ország éppen november végén egyezett meg abban, hogy kiterjesztik együttműködésüket a cseppfolyós gáz (LNG) kereskedelme területén, valamint megvizsgálják a lehetőségét egy tenger alatti gázvezetéknek, amely Egyiptomból szállítana földgázt Görögországba. Korábban a két ország arról is megegyezett, hogy tenger alatti kábellel kötik össze villamosenergia-hálózatukat.

Egyiptommal Franciaország is jó viszonyban van, így egy négyes partnerség alakult ki a Földközi-tenger medencéjében Franciaország, Egyiptom, Görögország és Ciprus között. A négy ország külügyminiszterei legutóbb november végén találkoztak Athénban, ahol megegyeztek együttműködésük megerősítéséről.

A görög haditengerészet egyik hadihajója. Forrás: Wikimedia Commons

A partnerséghez lazább szálakkal kapcsolódik Izrael is. Izrael, Görögország és Ciprus között tavaly jött létre megegyezés egy tenger alatti gázvezetékről, az EastMedről, amely Izraelből szállítana földgázt Ciprus és Görögország felé. A megállapodás kiváltotta Recep Tayyip Erdogan török elnök haragját, aki azt ígérte, keresztbe fog tenni a megvalósításnak. Törökország akkor meg is állapodott az általa is támogatott líbiai kormánnyal a Földközi-tenger felosztásáról, melynek értelmében török területeken haladna keresztül az EastMed gázvezeték.

A líbiai polgárháborúban egyébként Franciaország és Egyiptom is a tripoli kormánnyal szemben hadat viselő Halifa Haftár tábornokot támogatta, akinek végül megbukott a főváros elfoglalásáért indított offenzívája. Líbia karácsonykor választások elé néz, amelynek békés lebonyolítása azonban kérdéses, és ha nem sikerül pontot tenni a konfliktus végére, ismét kiújulhat. Törökországnak az egyik oldalról, Franciaországnak és Egyiptomnak a másik oldalról továbbra is ellentétesek az érdekei Líbiát illetően.

A francia–görög–ciprusi–egyiptomi plusz izraeli partnerséghez lazábban kapcsolódik még az Egyesült Arab Emírségek is, amely éppenséggel tavaly augusztusban rendezte kapcsolatait Izraellel az Ábrahám-megállapodások keretében. A diplomáciai kapcsolatfelvételt akkor az elsők között üdvözölte Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök. Néhány napja Naftali Bennett izraeli miniszterelnök pedig történelmi látogatást tett az Emírségekben, az első izraeli kormányfőként, aki hivatalosan érkezett az arab országba. Így lényegében egy hatos – francia, görög, ciprusi, egyiptomi, izraeli, emírségekbeli – partnerség formálódik a térségben.

Törökország Spanyolországgal mélyítené el a szövetségen belüli szövetséget

Míg a NATO-tag Görögország egy másik NATO-tag, Franciaország támogatását élvezi, a szintén NATO-tag Törökország az ugyancsak NATO-tag Spanyolországgal keres szövetséget a szövetségen belül. Törökország Spanyolországgal együttműködve építi a török haditengerészet Anadolu nevű könnyű repülőgép-anyahajóját. Erdogan török elnök a szociáldemokrata Pedro Sánchez spanyol kormányfővel történt november közepi találkozóján pedig bejelentette, hogy egy nagyobb hordozóhajó építését is tervezik a spanyolokkal közösen. Erdogan hozzátette, Spanyolország Törökországgal szembeni hozzáállását más uniós országok is példának vehetnék, és elégedettségét fejezte ki a több mint 600 spanyol vállalat törökországi beruházásaival kapcsolatban.

Spanyolország azon uniós országok közé tartozott, akik már a kezdetektől ellenezték a görögök azon javaslatát, hogy az EU vessen ki szankciókat Törökország ellen a tavalyi földgázkereső akciói miatt. Spanyolország Olaszország mellett Törökország legnagyobb fegyverszállítója is: a két mediterrán ország együtt 2015 és 2019 között a török fegyverimport 43 százalékát adta. Elemzők szerint Spanyolország nem jó szemmel nézi Franciaország növekvő részvételét a földközi-tengeri konfliktusban. Azonban a spanyol politika sem egységes a görög kérdésben: Sánchez ankarai látogatása után Pablo Casado, a jobbközép ellenzéki Néppárt vezetője hangsúlyozta: pártja támogatja Görögország és Ciprus területi integritását.

A spanyol–török védelmi együttműködés Níkosz Déndiasz görög és José Manuel Albares spanyol külügyminiszter december közepi találkozóján is téma volt. Déndiasz emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió tagállamai korábban megegyeztek, nem exportálnak hadi technológiát destabilizációs célokra. Albares viszont kijelentette, országa támogatja a Törökország és Görögország közötti konstruktív párbeszéd kialakítását és a köztük lévő problémáknak az európai jog alapján történő megoldását.

Amerika számára stratégiai fontosságú Görögország

Görögország eközben az Egyesült Államokkal is szorosabbra fűzi védelmi együttműködését a meglévő Közös Védelmi és Együttműködési Megállapodás (MDCA) kiszélesítésével. A görög külügyminiszter, illetve amerikai hivatali partnere, Antony Blinken által október közepén jóváhagyott egyezség értelmében az amerikai hadsereg nagyobb mértékben használhatja majd a görög katonai bázisokat. A megállapodás tartalmazza azt is, hogy Görögország és Amerika közös görögországi hadgyakorlatai mind számukat, mind hosszukat tekintve nőni fognak.

Az egyik legfontosabb görögországi amerikai katonai bázis Alexandrúpoli égei-tengeri kikötővárosban található, amely közel van a bolgár és a török határhoz is, és könnyen elérhető onnan a Fekete-tenger. A kikötő és a hozzá kapcsolódó létesítmények fejlesztése lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy gyorsabban telepítsen csapatokat a Fekete-tenger délnyugati és nyugati partvidékére.

Mindez növeli a NATO képességeit, hogy elrettentse Oroszországot a Fekete-tengeren és a Balkánon.

Az amerikai csapatok fokozott görögországi jelenléte azonban aggasztja Oroszországot és Törökországot is. Erdogan megdöbbenésének adott hangot Amerika Alexandrúpoliban kifejtett tevékenysége miatt, és elmondta, Joe Biden amerikai elnöknek is szóvá tette, hogy ez zavarja Törökországot.

A görög haditengerészet Szalamisz nevű hadihajója. Forrás: Wikimedia Commons

Azonban, bár az utóbbi időben az amerikai–török kapcsolatok romlottak, miközben Törökország egyre szorosabbra fűzte viszonyát Oroszországgal, az Egyesült Államok ellenérdekelt abban, hogy Erdogant túlságosan magára haragítsa, mert ez Oroszország karjaiba lökhetné Törökországot, ami az ukrán válság idején több mint szerencsétlen lenne. Törökország azért is stratégiai fontosságú NATO-partner Amerika szempontjából, mivel ő ellenőrzi a Boszporuszt, amely az egyetlen kijárat a Fekete-tengerről a Földközi-tengerre. Amíg Törökország a NATO oszlopos tagja, hiába erősödik meg Oroszország a Fekete-tengeren, a Mediterráneumba nincs kijárása, leszámítva a szíriai Tartúsz kikötőjét, amelyért Oroszország még a szíriai polgárháborúba is beszállt. Az Egyesült Államok ezért

kényes egyensúlyra törekszik Görögország és Törökország között, ugyanakkor Görögország arra is jó számára, hogy görög területről sakkban tarthassa a renitenskedésre hajlamos Törökországot.

Mindezek miatt nem valószínű, hogy a két NATO-tagállam és ősi ellenség, Görögország és Törökország közötti konfliktus súlyosan eszkalálódjon, ugyanakkor végleges megoldódására sincs érdemi kilátás: egyike marad a világ időnként felengedő, alapvetően mégis befagyott konfliktusainak.

Címlapkép forrása: Getty Images