Nemrég oltották be őket, mégis koronavírusos lett két korábbi elnökjelölt

A két korábbi demokrata elnökjelölt, Elizabeth Warren és Cory Booker is bejelentette, hogy koronavírus-tesztje pozitív lett, emellett enyhe tüneteket tapasztalnak. A koronavírus-esetek száma országosan megugrott az Amerikai Egyesült Államokban.

A massachusetts-i szenátor Warren a Twitteren elmondta, hogy be van oltva, megkapta az emlékeztető oltást is, és rendszeresen tesztelték. Az előző hét elején még negatív tesztet produkált, azonban vasárnap már kimutatták a szervezetében a vírust.

New Jersey demokrata szenátora, Booker a Twitteren számolt be pozitív tesztjéről. A politikus szombaton érezte először a tüneteket, vasárnap pedig az ő tesztje is pozitív lett. Hozzátette, "viszonylag enyhe" tünetei vannak, és nemrégiben emlékeztető oltást kapott.

Biztos vagyok benne, hogy nélkülük sokkal rosszabbul volnék

- mondta Booker.

I learned today that I tested positive for COVID-19 after first feeling symptoms on Saturday. My symptoms are relatively mild. I’m beyond grateful to have received two doses of vaccine and, more recently, a booster – I’m certain that without them I would be doing much worse.