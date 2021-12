Lemondták a két nap múlva esedékes elnökválasztást, újra káosz és polgárháború jöhet

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

A december 24-ére kiírt líbiai elnökválasztás a több mint tíz éve zajló, de már egy éve szünetelő polgárháborúnak akart volna véget vetni, amely a Moammer el-Kadhafi egykori diktátor elmozdítását célul kitűző forradalom nyomán tört ki. Kadhafit a polgárháborúban meggyilkolták; most a bíróság által háborús bűnökért elítélt fia, Szaif al-Iszlám is elindult volna az elnöki székért, ahogy a szintén háborús bűnökkel vádolt kelet-líbiai hadúr, Halífa Haftár tábornok is.

Az, hogy a választás kudarcba fulladhat, már egy ideje nyilvánvaló volt, ugyanis még hivatalos jelöltlistát sem tudtak közzétenni. Ugyanakkor

a líbiai parlament mostani nyilatkozata volt az első hivatalos bejelentés arról, hogy valóban lemondják az elnökválasztást.

A parlament választási bizottságának szerdai közleménye hozzátette, hogy az átmeneti kormány mandátuma pénteken lejár.

Mivel a fővárosban, Tripoliban és más nyugati területeken fegyveres csoportok jelentős mozgósításokat hajtottak végre, a választási folyamat összeomlása azzal a kockázattal jár, hogy súlyosbítja a helyi vitákat és újabb erőszakhullámot indít el.

Az egyes csoportok, a jelöltek és a külföldi hatalmak a színfalak mögött arról tárgyalnak, hogy a választásokat rövid késéssel mégis megtarthatják-e, vagy hosszabb halasztásra van szükség ahhoz, hogy megállapodás szülessen a szavazás jogi alapjáról.

Címlapkép: a Halífa Haftár tábornok által uralt líbiai Szirte városa 2021. december 6-án. Forrás: Getty Images