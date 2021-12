2021-ben is ezerrel pörgött a magyar haderő fejlesztése - Itt vannak a legfontosabb bejelentések

Huszák Dániel 2021. december 27. 16:00

Bár idén nem jelentették be újabb harckocsik, repülőgépek, helikopterek vásárlását, a 2021-es év is bőven hozott újdonságokat a magyar hadiipar, haderőfejlesztés szempontjából. Új légvédelmi rendszereket, páncéltörőket és aktív védelmi rendszereket vásárol a magyar kormány, 100%-ban hazai tervezésű fegyvercsaládot mutattak be, új hadiipari vállalatok kerültek magyar kézbe, illetve új több repülési, hadiipari vállalat is Magyarországra jön. Nézzünk néhányat a legfontosabb a magyar haderőfejlesztéssel kapcsolatos bejelentésekből, illetve a jövőbeni, esetleges beszerzésekkel kapcsolatos értesülésekből.