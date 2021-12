Egy éve kezdődött az oltás az Európai Unióban, ma már a felnőttek több mint 78%-a oltott

Pontosan egy évvel ezelőtt kezdődött meg a COVID-19 elleni védőoltások beadása Európa-szerte.

Von der Leyen kijelentette, hogy hosszú utat tettünk meg, illetve beszámolt arról, hogy az Európai Unióban már a felnőttek 78%-a be van oltva.

A bizottság elnöke kifejezte háláját az oltást lebonyolító egészségügyi dolgozóknak, a szállítást biztosító embereknek, illetve a frontvonalban dolgozó alkalmazottaknak, akik átsegítettek minket ezeken a nehéz időkön. tartottak minket és közösségeinket ezekben az időkben.

Az uniós vezető kiemelte, hogy a fertőzésszám növekedése, főképp az omikron variáns gyors terjedése miatt még fontosabb az oltás. Hangsúlyozta, hogy az oltás és az emlékeztető oltás a legerősebb védelmünk, és mindenki számára elegendő dózis áll rendelkezésre, beleértve az emlékeztető oltáshoz szükséges adagokat is.

One year ago today, vaccination against started all across Europe.We have come a long way.Over 78% of adults in the EU are now vaccinated.Our gratitude goes to healthcare and frontline workers who kept us safe and our communities going in these times. #COVID19