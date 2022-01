Hogy kerül egy apró királyság a két ázsiai szuperhatalom geopolitikai játszmájába?

A világ két legnépesebb állama, India és Kína között évtizedek óta határviták állnak fönt, amelyek 2020 nyarán véres összeütközésekbe is torkolltak. Kínának ugyanakkor a két nagyhatalom közé szorult kis himalájai királysággal, Bhutánnal szemben is vannak területi igényei. A két ország közötti határtárgyalások már lassan harminc éve folynak, és hosszabb szünet után nemrég egyeztek meg újraindulásukról. Bár a Doklam-fennsíkkal kapcsolatban Bhután és Kína vitáznak, nagy geopolitikai tétjük van Bhután szövetségese, India számára is, aki 2017-ben be is avatkozott a konfliktusba. Kína terjeszkedési tervei mögött egy Mao Ce-tungnak tulajdonított elmélet állhat.

Egy kis ország két óriás között

A nagyjából 750 ezer lakosú, alig több mint egyharmad magyarországnyi területű himalájai királyság, Bhután éppen a két világ legnépesebb országa, Kína és India között helyezkedik el. Az ország erőforrásokban szegény, területének legnagyobb része magashegység, legmagasabb pontja 7570 méter. Bhután rendkívül zárkózott ország, turistákat is csak szervezett utazás keretében engednek be. Hírnevet azzal vívott ki magának a világban, hogy bevezette a Bruttó Nemzeti Boldogság Indexet, ugyanis Bhután szerint nem a GDP vagy más gazdasági mérőszám az irányadó abban, hogy mennyire sikeres egy ország, hanem hogy mennyire boldogok a lakosai.

Bhutánt soha nem gyarmatosították, nehezen meghódítható területeire senki nem tartott igényt, néhány évtizede mégis a két hatalmas szomszédja közötti határviták részese lett. A buddhista Bhután India szoros szövetségese, amelynek igen nagy befolyása van a kis királyságra. A két ország között 1949 óta áll fent barátsági szerződés, amelyet 2007-ben újítottak meg. A szerződés szerint egyik ország sem használhatja területét olyan tevékenységekre, amelyek a másik nemzetbiztonságát vagy érdekeit sértik.

Bhutánnak Kínával való viszonya viszont homlokegyenest különbözik az Indiával való viszonnyal. Bhután és Kína között hivatalos diplomáciai kapcsolat sem áll fenn – a két ország az indiai fővárosban, Újdelhiben található nagykövetségeik révén érintkezik egymással –, ezzel

Bhután az egyetlen ország Kína szomszédjai között, amelynek nincsenek diplomáciai kapcsolatai Pekinggel.

A két ország mintegy 400 kilométeres közös határban osztozik, Kína azonban több ponton is kétségbe vonja Bhután területi fennhatóságát. 1984 óta folytatnak tárgyalásokat a vitás területekről, méghozzá kettőről:

Bhután nyugati határánál, a Bhután, India és Kína hármas határánál található a Doklam-fennsík , egy 269 négyzetkilométeres terület, amely Bhutánhoz tartozik, de Kína is igényt tart rá.

, egy 269 négyzetkilométeres terület, amely Bhutánhoz tartozik, de Kína is igényt tart rá. Bhután északi határánál találhatók a Jakarlung és a Pasamlung völgyek, összesen 495 négyzetkilométernyi terület, amelyek ugyancsak Bhutánhoz tartoznak, de Kína szintén igényt tart rájuk.

2020 nyarán Kína azt is bejelentette, hogy Bhután keleti, Sakteng régiója kapcsán is területi vitája van a himalájai királysággal.

Ezen az amerikai kormányzat által közzétett térképen Kína, Bhután és India hármas határa, illetve a Doklam-fennsík látható. Kék vonal jelöli a hivatalos határokat, zöld a Kína által magának követelt területeket. A Kína által épített Pangda falu bhutáni, de Kína által magának követelt területen található. Forrás: Wikimedia Commons

Bhután és Kína nemrég egyetértési nyilatkozatot írtak alá arról, hogy folytatják az elmúlt időben félbemaradt tárgyalásokat. A határvitákban egyértelműen Kína az agresszív fél, Bhután pedig próbál ellentartani az északra fekvő szuperhatalom területi követeléseinek, több-kevesebb sikerrel. A jelentős katonai erővel nem rendelkező királyságot India segíti, amelynek szintén határvitái vannak Kínával, és nagyon nem nézi jó szemmel Kínának főleg a Doklan-fennsíkon zajló nyomulását, holott éppen azon a részen, a Bhután és Nepál közötti területen stabilan megállapított határai vannak.

Bhutánnak stratégiai jelentősége van India számára

Egy a térképre vetett pillantás azonban rögtön fényt vet arra, miért is stratégiai jelentőségű India számára ez a terület. A Kína, Bhután, Nepál és Banglades által közrefogott indiai területet „csirkenyakként” szokták emlegetni: itt Nepál és Banglades között mindössze 22 kilométeresre szűkül India. Ez a Siliguri-folyósó, melyet

ha elvágnának, megszűnne a közvetlen kapcsolat az indiai szubkontinens legnagyobb része, illetve India Bangladestől és Bhutántól keletre eső területei között, ahol 45 millió ember él.

Ennek a területnek a legészakibb része Arunácsal Prades állam, amelynek nagy részét Kína is magának követeli. Éppen ezért India számára megengedhetetlen, hogy Kína akár csak egy centivel is délebbre terjeszkedjen, akárha bhutáni területen történik is ez.

A Doklam-fennsíki konfliktus legutóbb 2017-ben forrósodott fel, amikor Kína bhutáni területen kezdett útépítésbe. India Bhután oldalán avatkozott be: a közös határon kínai és indiai katonák néztek egymással farkasszemet heteken keresztül, lökdösődésekre és kődobálásokra is sor került, de komolyabb incidens nem történt. 2020 nyarán egy jóval súlyosabb incidens is kitört a két atomhatalom között, melyben 20 indiai katona vesztette életét, de ez jóval nyugatabbra, a Kasmír melletti Ladak régióban történt. Később aztán enyhült a feszültség a két ország között. Kína és India 1962-ben véres háborút is vívott egymással a határok kijelöléséért.

Kína újabban hasonló fű alatti terjeszkedést folytat Bhutánban, mint teszi azt például a Dél-kínai-tengeren, ahol megszáll vitatott területen lévő, a vízből alig kiemelkedő zátonyokat, mesterséges szigetté alakítja őket, majd bejelenti, hogy a sziget és annak a tengerjog szerint járó körzete az ő felségterülete. Bhutánban Kína természetesen nem szigeteket, hanem falvakat épít, persze azzal az indoklással, hogy a saját területén építkezik. Egy jelentés szerint Doklam közelében három vagy négy kínai falu is felépült, már hivatalosan bhutáni területen, 3–4 kilométerre a határtól.

A két tűz közé szorult Bhután igyekszik nem provokálni Kínát, ugyanakkor India felé is közvetíti, hogy nem fogja elfogadni Kína Doklam-fennsíkra formált igényeit. Bhután azt is tagadta, hogy Kína az ő területén építette volna meg a Pangda nevű falut, pedig műholdképek szerint az 2,5 kilométerre a határtól, bhutáni területen van. A Bloomberg értesülései szerint a himalájai királyság azt tervezi, hogy felajánlja Kínának a teljes diplomáciai kapcsolatfelvételt, ha Kína hajlandó belemenni az északi határ kijelölésébe. India célja szintén az, hogy Kína és Bhután világosan jelöljék ki a határokat, ugyanakkor életbevágó számára, hogy Bhután semmit ne adjon fel a Doklan-fennsíkon birtokolt területéből.

India térképe. Nepál és Banglades között található a Siliguri-folyósó, ahol az ország mindössze 22 kilométeresre keskenyedik. Az északnyugati Ladak és az északkeleti Arunácsal Prades államok egy részére Kína is igényt formál. Forrás: Wikimedia Commons

„Tibet öt ujja”

A kommunista Kínát alapító Mao Ce-tungnak tulajdonítják azt az elméletet, mely szerint Tibet lenne Kína jobb keze, pontosabban a jobb tenyere, a Tibethez kapcsolódó öt ujj pedig Nepál, Bhután, valamint India három tartománya, Szikkim, Arunácsal Prades és Ladak. A kommunista Kína 1951-ben foglalta el Tibetet, de Mao tervei szerint az „öt ujjat” is fel kell „szabadítani”. Így egyes vélemények szerint Kína hosszú távú stratégiája a három indiai tartomány, illetve Bhután és Nepál megszerzése.

Nepál kínai érdekkörbe vonása részben sikerült is, miután az 1996 és 2006 közötti polgárháború után – amelyben a hagyományos nepáli hindu királyság India által támogatott erői küzdöttek a Kína-párti maoistákkal – a maoisták hatalmi befolyást szereztek, a királyság megszűnt, és köztársaságnak adta át a helyét. A keleti Arunácsal Prades és nyugati Ladak tartományra Kína régóta igényt formál. Nepál és Bhután között fekszik Szikkim állam, amelyet ha Kína elfoglalna, nem lenne messze a Siliguri-folyósótól, melynek megszerzésével elvághatná India északkeleti tartományait az ország többi részétől. Bár hivatalos kínai nyilatkozatokban nem jelenik meg a „Tibet öt ujja” teória, emigráns tibeti, bhutáni és indiai vélemények szerint valójában nagyon is valós törekvésről van szó, így Bhután is joggal félhet, hogy előbb-utóbb Tibet sorsára jut.

