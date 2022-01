Kongatja a vészharangot a tábornok: katonai puccs jöhet Amerikában

Nemrég véleménycikket írt három nyugalmazott amerikai tábornok a Washington Postra, melyben egy potenciális puccs, polgárháború lehetőségére figyelmeztetnek. Most egyikük, Paul Eaton részletesen is beszélt arról az NPR -nak, hogy szerinte hogy kerülhet sor egy ilyen forgatókönyv megvalósulására.

Eaton tábornok elsősorban attól tart, hogy a 2024-as választási eredmények megkérdőjelezése lehet egy puccs katalizátora, hiszen úgy látja, a haderőből sem biztos, hogy mindenki elfogadja a választási eredményt. Erre bizonyíték szerinte, hogy 124 nyugalmazott tábornok és admirális írt alá egy olyan levelet, amely a 2020-as választás eredményeit vitatta. Mint ismert, az amerikai elnök a haderő főparancsnoka, ezért nagyon nem mindegy, hogy egyes katonai vezetők kinek a győzelmét fogadják el.

Eaton tábornok nem adott százalékos esélyt arra vonatkozóan, hogy mekkora egy puccs esélye, de hiába alacsony, szerinte elég valószínű ahhoz, hogy fel kell készülni rá. A nyugalmazott katonai vezető korábban és most is konkrét hadijátékok kivitelezését javasolta, melyben azt gyakorolják, hogy maradhat működőképes az amerikai haderő, ha az szétszakad. Hozzátette: szerinte hatalmas probléma, hogy a 2020. január 6-án, a Capitoliumot ért ostrom alkalmával nem volt kellően felkészült a haderő rendvédelmi feladatok ellátására.

A volt katonai vezető azt is javasolta, hogy szűrjék ki már most azokat a katonákat a haderőből, akik nem teljesen biztos, hogy követik és védelmezik az amerikai alkotmányt. Ebben szerinte az alacsonyabb rendfokozatú tisztek és tiszthelyettesek is segítségükre lehetnek, akik jól ismerik az embereiket.

