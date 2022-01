Elon Musk beszólt Trumpnak és Bidennek

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója már korábban kifejtette véleményét az idős politikusokról. A dollármilliárdos javaslata szerint a 70 év alatt kéne meghúzni a politikai tisztségért való indulás maximális korhatárát.

Let’s set an age limit after which you can’t run for political office, perhaps a number just below 70 …

Bár Musk nem tett konkrét említést, javaslata kizárná Joe Biden jelenlegi és Donald Trump korábbi elnököt, illetve Bernie Sandsers szenátort is, akivel még novemberben kezdett vitába.

Folyton elfelejtem, hogy még élsz

– szúrt oda a 80 éves képviselőnek a milliárdos.

A világ leggazdagabb embere most egy másik Twitter-felhasználó tweetjénél tartotta szükségesnek, hogy kifejtse véleményét. A felhasználó kifogásolta, hogy 1993, 2002 és 2018 után manapság is olyan ember vezeti az Amerikai Egyesült Államokat, aki legalább 30 évvel idősebb nála. A nemrég Rockefeller nyomába lépő Musk így reagált:

Teljesen kizárt, hogy tisztában legyél a szavazókkal, amikor három generációnyira vagy a szavazói korhatártól.

There is no way to be in touch with voters when you’re three generations away from voting age