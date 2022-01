Itt a vége, koronavírus? A berobbanó omikron hozhatja el az utolsó hullámot

Ha az omikron gyorsabb terjedésre képes a korábbi variánsoknál, az azt jelentheti, hogy átimmunizálja a lakosság nagy részét, amelynek következményeképp véget érhet a koronavírus-világjárvány. Az is bizonyítást nyert immár, hogy a variáns sokkal kisebb eséllyel okoz súlyos megbetegedést, mint a delta. De ez nem jelenti azt, hogy az omikron-hullám társadalmi szinten is enyhébb lesz: ha a fertőzöttek arányában kevesebben kerülnek is kórházba, a rendkívül gyors terjedés miatt egyszerre így is sok súlyos beteg lehet. Ezt sajnos még nem látjuk pontosan előre, de érdemes megnézni azokat az országokat, ahol már az omikron a domináns, mert az első jelekből már következtethetünk arra, milyen is lehet majd az omikron-hullám a deltához képest.

Egyre tisztábban látunk az omikron variáns kapcsán, a megjelenésekor felmerülő kérdések egyre nagyobb részére találunk választ. Az már a dél-afrikai adatokból nagyon gyorsan kiderült, hogy a variáns sokkal gyorsabb terjedésre képes, mint a delta, és ezt végül a laboratóriumi vizsgálatok és a való életben zajló, nagy mintás vizsgálatok is igazolták.

A legfőbb kérdés viszont az volt, hogy az omikron mennyire okoz súlyos megbetegedést. Kezdetben ebben a kérdésben is nagy volt a bizonytalanság: a dél-afrikai beszámolók szerint abban bizakodhattunk, hogy az omikron-fertőzésnek enyhébb lesz a lefolyása, csakhogy ezzel egy időben sokkal rosszabb hírek is napvilágot láttak: Dél-Afrikában a gyerekeknél nőtt meg a kórházba kerülés aránya az omikron-hullámban, Dániában pedig azt mutatták ki az omikron megjelenése után, hogy arányaiban az új variánssal fertőzöttek közül sem kerülnek kevesebben kórházba. Nagy volt tehát a hírzaj, de mára szerencsére letisztult a kép:

bizonyítottnak látszik, hogy az omikron sokkal kisebb eséllyel okoz súlyos megbetegedést, mint az eddig domináns delta variáns.

Az utóbbi időben ugyanis több, egymástól független kutatás is arra az eredményre jutott, hogy az omikron variáns nagyjából 50%-60%-kal alacsonyabb valószínűséggel okoz súlyos, kórházi kezelést igénylő megbetegedést az egyes fertőzötteknél. Ennek az az oka, hogy sokkal nehezebben tudja megtámadni a tüdőt, mint a korábbi mutánsok. Több tudós még ennél is tovább ment: mivel az omikron bizonyítottan gyorsabban terjed és kevésbé súlyos megbetegedést okoz, sokan egyenes a koronavírus-világjárvány végét várják az omikrontól. A variáns ugyanis sok embert fog immunizálni. Ez kétségtelen tény, de ennek nem szabad előre örülni.

Mit mutat a valóság?

A biztató hírek közepette sem szabad ugyanis elfelejteni, hogy az omikron okozta következő hullám(ok) lehetnek nagyon súlyosak, akár súlyosabbak, mint a delta hullámok. Miért? Azért, mert hiába okoz kevésbé súlyos megbetegedést: az extrém terjedőképessége miatt a fertőzésarányos kórházi kezeltek attól még sokan lesznek viszonylag rövid idő alatt, ráadásul a meredek felfutás miatt egyszerre sokan kerülhetnek kórházba, azaz hirtelen nőhet a terhelés az egészségügyi rendszeren.

Azt sajnos lehetetlen előzetes becslések és laboratóriumi vizsgálatok alapján megmondani, hogy az omikron hullám mennyire lesz súlyos össztársadalmi szinten, mindenesetre az első jeleket érdemes figyelni. Több olyan ország is van ugyanis, amelyek már bőven benne vannak az omikron-hullámban. Sőt, egyes helyeken már lefelé tart a járványgörbe (ami persze nem jelenti biztosan, hogy az omikron-hullám tetőzött is). Ha megnézzük ezen országok járványadatait, nagyjából láthatjuk belőle, hogy milyen járványlefolyást okoz az új variáns. Az alábbiakban olyan országok adatait vizsgáljuk meg, ahol már a helyi szervek által elismerten is az omikron a domináns variáns az új esetekben – több országban is szinte biztosan az omikron a domináns már, de ahol ezt nem mondták ki explicite, azt nem vettük figyelembe. Így mi Franciaország, az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Dánia, Portugália adatait nézzük meg, ezeken a helyeken már az új esetek szinte 100%-át az omikron adja.

Mint ahogy az látszik, az omikron-hullámban az esetszámok elképesztően meredeken emelkedtek, pár hét alatt olyan szintre ugrottak, ami mellett minden korábbi hullám eltörpül (az Egyesült Államokban épp tegnap ért új csúcsra a napi fertőzésszám, amely meghaladta az egymillió főt!). Ez azt jelenti, hogy az omikron valóban annyira gyors terjedésre képes, hogy a többi ország sem számíthat másra:

napokon-heteken belül minden európai országban (ITTHON IS) új csúcsra fog ugrani a koronavírus-esetek száma.

Ez egyben két további dolgot is jelent: egyrészt a meredekebb emelkedés gyorsabb lezajlást is eredményez (a fenti ábrán a dán görbe például már meredeken lefelé tart, de a brit görbe is lefordult már), másrészt az omikron tényleg hatékonyabban és szélesebb körben immunizálja majd a társadalmat. A kérdés csak az: milyen áron? Ha ugyanis ismét összeomlás szélére kerül az egészségügyi rendszer, akkor végeredményben az omikron-hullám sem hozott előrelépést a deltához képest (legalábbis rövid távon, a nagyobb átfertőződés ugyanis az immunitáson keresztül hosszú távon mégiscsak segítheti a járvány elleni védekezést).

Baj ez?

Mivel a koronavírus nyilvánvalóan szelídült, egyre kevésbé kell elszörnyednünk a magas esetszámok láttán. Ehelyett inkább a járvány súlyosságának mutatóit kell figyelnünk, hiszen önmagában a tömeges megbetegedés nem probléma, ha enyhe tünetekkel jár. Az egészségügyi rendszer túltelítődése viszont óriási baj lenne, erről pedig a kórházban kezeltek száma árulkodik. Nézzük meg ezt a mutatót a fenti országok esetén.

Ebben a mutatóban is emelkedést látunk, de a kórházban kezeltek száma még messze jár a korábbi, legsúlyosabb hullámok idején látott szinttől. Ezt az koronavírus szelídülése mellett magyarázhatja a magas átoltottság is. Az viszont látszik, hogy az omikron-hullám vélhetően súlyosabb lesz a nyugat-európai, magas átoltottságú országokban, mint a delta volt.

Vagyis arányaiban (az esetszámokhoz viszonyítottan) sokkal kevesebb kórházi ellátott nominálisan magasabb lesz – azaz az omikron-hullám jobban leterheli majd az ellátórendszert, mint a delta.

Ezért érthető, hogy az egyes országok miért döntöttek ismét korlátozásokról az omikron megjelenése miatt. Mielőtt azonban elillanna az omikron-optimizmus, két dolgot fontos hozzátenni: bár még nem látszik, hol áll meg a kórházi ellátottak emelkedő görbéje a fenti országokban, úgy tűnik, hogy az nem éri el a legtöbb országban a korábbi hullámokban látott kórházi terhelést. A másik pedig az, hogy nem csupán a súlyos esetek aránya csökkent drasztikusan az új esetekhez képest, hanem a halálozások aránya is a súlyos esetekhez képest.

Az ábrán látszik, hogy a halálozásokban szintén látható emelkedés, de a tetőzés vélhetően ebben a mutatóban is jóval alacsonyabban lesz, mint a legsúlyosabb hullámok idején. Azaz arányaiban egyre többen lesznek azok, akik kórházba kerülnek ugyan, de nem igényelnek intenzív ellátást.

Nézzük meg Dél-Afrikát!

A fenti országok közös jellemzője, hogy magas, 70% körüli vagy afölötti az átoltottság. Ez az átoltottsági szint már nagyjából fennállt a delta hullám idején is, így a két variánst többé-kevésbé össze lehet hasonlítani, de érdemes megnézni az omikron viselkedését egy alacsony átoltottságú környezetben is (annál is inkább, mert a variáns valamekkora mértékben képes kikerülni a vakcina adta antitestes védelmet). Erre a legjobb példa Dél-Afrika, hiszen itt jelent meg először a variáns, és itt alacsony (30% alatti) az átoltottság.

Az esetszámok alakulása eddig alátámasztja a tudósok várakozását: a meredek felfutást és az új csúcsot meredek esés követte, vagyis a járványhullám erőteljesebb, de rövidebb volt – de mint azt már írtuk, nem az esetszámokon van a lényeg.

Mint az látható, a kórházi fertőzések száma a (helyi) negyedik hullámban megemelkedett, de elmaradt a második és harmadik hullámtól. Egyedül az első hullám számait haladta meg, de az esetszámok tekintetében az volt a legenyhébb hullám – vagyis Dél-Afrikában is, ahol alacsony volt az átoltottság, erősen elvállt az esetszámok és a súlyos esetek görbéje. De a halálozási adatok még szembetűnőbbek.

Szembeötlő, hogy alig volt emelkedés a halálozásban, miközben az átoltottság kifejezetten alacsony (néhányan gyakran hivatkoznak az elemzések során arra, hogy a dél-afrikai populáció fiatal, ezért alacsony a halálozási ráta, de az érvelés nem helyes: a populáció a korábbi hullámok során is fiatal volt, mégis magas volt a mortalitás). Mindent egybevetve azt mondhatjuk, hogy a való életből vett adatok szerint az omikron-hullám arányaiban sokkal kevesebb kórházi ellátottal jár majd, de számszerűen nem biztos.

Sajnos nem kizárt tehát az egészségügyi rendszer ismételt leterhelődése az egyes országokban, így Magyarországon sem,

de arra is nagy esély van, hogy az omikron kevesebb halálozást okoz majd, mint a korábbi variánsok. Hazánkban egyébként épp a napokban van megindulóban az ötödik, omikron variáns által okozott hullám. De a fentiek miatt a következő hetekben kiemelten érdemes figyelni a kórházi adatok (lélegeztetett betegek számát is) alakulását, valamint a halálozási mutatókat, mert bár a nemzetközi folyamatok bizakodásra adnak okot, lehetnek olyan országspecifikus okok, amely miatt a külföldi járványfolyamatokat nem lehet egy az egyben Magyarországra is vonatkoztatni. A társdalom egészségi állapota, a variáns terjedésének sebessége (amit lehet szabályozni), ennek következtében pedig az egészségügy terhelésének szintje (ezáltal a betegellátás minősége) és a terhelődés felfutásának gyorsasága (egyszerre betegszik meg nagyon sok ember) fogja meghatározni, hogy mennyire lesz súlyos a hullám.

Ennek ellenére cseppet sem szabad túlságosan elbízni magunkat: az omikron megjelenésének és gyors elterjedésének mintájára bármikor megjelenhet egy új variáns, amely cseppet sem lesz ennyire kegyes, ráadásul az omikron okozta magas esetszámok több lehetőséget adnak a vírusnak a mutálódásra. Így tehát egyelőre csak remény azon állítás, hogy az omikron elhozza a járvány végét – de az is biztos, hogy a koronavírus megjelenése óta eddig még egyszer sem voltunk ennyire kedvező helyzetben, hiszen nemcsak a mi fegyverzetünk lett sokkal fejlettebb, de most végre az ellenfél is gyengült.