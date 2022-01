Annyira hatalmas az új francia járványhullám, hogy rendkívüli döntést hoztak a kórházakban

A szerdai jelentés szerint Franciaországban 332 ezer feletti új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, ami a valaha volt legmagasabb napi adat az országban. Közben a francia kórházak már a vészforgatókönyveket készítik elő, az ellátórendszerre nehezedő terhelés ugyanis egyre nagyobb.

Elképesztő tempóban terjed a koronavírus omikron variánsa Franciaországban. Az elmúlt 24 órában kimutatott 332 ezer fős esetszám az eddigi legnagyobb napi új esetszám egész Európában. A fertőzés ilyen drámai mértékű felfutása pedig már lecsapódik a kórházakon is, még úgy is, hogy az omikron variáns kevésbé eredményez súlyos lefolyást a pozitív személyeknél. Az ország több tengerentúli területén már kihirdette a rendkívüli állapotot:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 05. Egészségügyi rendkívüli állapot lépett életbe Franciaország tengerentúli területein

A francia intenzív osztályok eközben nem lélegezhettek fel, 2 hónapja már tartósan emelkedik az itt ellátott covidos betegek száma és jelenleg az intenzív ágyak több mint 72%-án koronavírus-fertőzöttek foglalják el.

A francia kórházakban már a delta variáns miatt is aggasztó a helyzet - fejtette ki Olivier Véran egészségügyi miniszter néhány napja, aki szerint várhatóan az omikron még tovább nehezíti a kórházak helyzetét.

A helyzet a kórházakban odáig romlott, hogy a hatóságok hozzájárultak, hogy a koronavírussal fertőzött egészségügyi dolgozóknak nem kell karanténba vonulniuk, hanem folytathatják a betegek ellátását annak érdekében, hogy enyhítsék a munkaerőhiányt.

A kilátások sem túl jók

Gabriel Attal kormányszóvivő a Reuters hírügynökség beszámolója szerint szerdán arról beszélt, hogy

a következő napokban folytatódhat az esetszámok szuperszonikus ütemű emelkedése.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy elképesztő ütemben terjed a fertőzés a Párizs körüli Ile-de-France régióban és Franciaország néhány más részén, azt is hozzátette, hogy a kórházak helyzete az elkövetkező hetekben súlyosbodhat, és a most berobbanó járványhullámnak nem látszik a vége.

Nagy a szigor az országban

A vasárnap bejelentett szabályok értelmében nagy a szigor az országban a járvány fékezése érdekében. Például a teljesen oltott embereknek, akiknek pozitív lesz a koronavírus-tesztje, karanténba kell vonulniuk 7 napra és ha a teszt negatív, akkor 5 nap után is kiszabadulhatnak onnan. Emellett a 6 éven felüli lakosoknak mindenhol kötelező a maszkviselés a mindenki számára elérhető zárt helyeken.

A francia kormány a két ünnep között döntött új intézkedésekről, amelyek a héten élesednek. Ennek értelmében hétfőtől legalább három héten át ismét korlátozzák a nagyszabású rendezvényeket, megtiltják a közönség előtt tartott koncerteket, valamint az étel- és italfogyasztást a mozikban, színházakban és a tömegközlekedésen.

A kormány egyelőre nem tervez kijárási tilalmat az anyaországban, és az éttermeket és a bárokat sem kívánja lezáratni.

A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolást vagy 24 óránál nem régebbi negatív tesztet) jelenleg a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken kötelező bemutatni, így a vendéglátóipari helyiségekben, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a sportlétesítményekben, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben. Január 15-től - a törvénytervezet értelmében - ezekre a helyekre kizárólag az oltás mindhárom adagjával rendelkezők léphetnek be szabadon, az egy vagy két oltási adaggal rendelkezőknek negatív tesztet is fel kell majd mutatniuk az oltási igazolásuk mellett, az oltatlanok pedig ezeket a szolgáltatásokat nem vehetik igénybe. Az intézkedéssel a kormány célja, hogy a koronavírus gyorsan terjedő omikron variánsa miatt nyomást gyakoroljon arra a csaknem 5 millió emberre, aki még nem kérte a koronavírus elleni oltást.

Emmanuel Macron oltatlanokat célzó erőteljes kijelentését viszont nagy visszhang követte az országban:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 05. Meg akarja keseríteni az oltatlanok életét Európa erős embere

Címlapkép: Az új év beköszöntét ünneplő emberek a párizsi Champs-Élyées sugárúton 2022. január 1-jén. Forrás: MTI/EPA/Ian Langsdon