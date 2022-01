Katonai puccs után véres tüntetések: újabb országban jött el a földi pokol, amely milliós menekültáradattal fenyegeti Európát

Szudánban az újév második napján lemondott Abdalla Hamdok miniszterelnök. A kormányfőt a tavaly október 25-i katonai puccs után egyszer már eltávolították a hatalomból, ám az államcsíny után véres tüntetések kezdődtek, ezért a hadsereg alig egy hónappal később visszahívta a megbuktatott kormányfőt. Közben azonban elfogyott körülötte a levegő, egykori hívei szembefordultak vele, és most félő, hogy polgárháborús helyzet alakul ki az afrikai országban, amelyben 2019-ben, az akkor harminc éve regnáló diktátor megbuktatása után pozitív irányba mutató, demokratikus folyamatok indultak el. Szudánnal újabb afrikai ország süllyedhet pokoli körülmények közé. A kontinensen számos országban dúl polgárháború vagy zajlott le az utóbbi időben államcsíny, miközben a túlnépesedés, a klímaváltozás és az iszlám terrorizmus is fenyegeti őket.

A katonai diktatúra után demokratikus folyamatok indultak el

Szudánt 1989 és 2019 között egy katonai diktátor, Omár al-Basír irányította, akit saját katonái puccsoltak meg, miután tüntetések kezdődtek uralma ellen. A szudáni vezető az Egyesült Államok esküdt ellensége volt, támogatta például Oszama bin Ládent és az al-Kaidát is. A terroristavezér 1991 és 1996 között a szudáni fővárosban, Kartúmban élt. Az Egyesült Államok 1993-ben vette fel Szudánt a terrorizmust támogató országok listájára. Az ország véres polgárháborút vívott a déli szakadárokkal 2005-ig, majd 2011-ben hivatalosan is megalakult a független Dél-Szudán. Szudán így Afrika legnagyobb területű országából a harmadik legnagyobb területűre zsugorodott.

Al-Basír leváltása után egy a hadsereg és civilek által közösen irányított vezetés alakult Szuverén Tanács néven, melyet Abdel-Fattáh al-Burháni tábornok irányított kvázi államfőként. A végrehajtó hatalom élére miniszterelnökként Abdalla Hamdok került, egy Manchesterben doktorált közgazdász, aki korábban az ENSZ-nél és az Afrikai Fejlesztési Banknál is dolgozott.

Hamdokot mind hazájában, mind külföldön elismerték, és úgy tűnt, Szudán jó úton indul el, hogy stabil és viszonylag demokratikus állammá váljon. A súlyos pénzügyi helyzetben lévő országban Hamdok gazdasági reformokat vezetett be, tárgyalásokat kezdett az IMF-fel és a Világbankkal az államadósság átalakításáról, ezen belül 56 milliárd dollárnyi adósság elengedéséről. Nem sokkal októberi megpuccsolása előtt azonban el kellett ismernie azokat a nehézségeket, amelyek a gazdasági reformokból fakadtak.

Az egykor a terroristákat támogató Szudán politikailag is jelentős mértékben nyitott a Nyugat felé. 2020-ban lekerült a terrorizmust támogató országok listájáról, amivel lehetővé vált, hogy újabb pénzcsapok nyíljanak meg számára. Az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Marokkó után Szudán is csatlakozott az úgynevezett Ábrahám-egyezményekhez, elismerve Izrael államiságát. Hamdok célja az volt, hogy a 2023-ig tervezett átmenet végén teljesen civil kezekbe kerüljön az ország irányítása, ezzel megszűnjön a hadsereg politikai szerepe.

Abdalla Hamdok, Szudán volt miniszterelnöke. Forrás: Wikimedia Commons

Katonai puccs vetett véget a biztató folyamatoknak

Szudánban tavaly szeptemberben már történt egy kisebb katonai puccskísérlet, amit akkor sikerült meghiúsítani. Az elbukott államcsíny állítólag a bukott diktátor, Omár al-Basír híveihez volt köthető.

Október 25-én azonban a hadsereg őrizetbe vette Hamdokot és más kormánytisztviselőket, és ténylegesen átvette a hatalmat.

Al-Burháni tábornok azzal indokolta az államcsínyt, hogy a regnáló civil-katonai koalíció folyamatos vitái instabillá teszik az országot és veszélyeztetik a békét. Azt ígérte, hogy átmeneti, szakértői kormányt hoz létre, majd 2023. júliusában választások lesznek.

A puccs nyomán tüntetések kezdődtek, amelyek a mostanáig is rendre fellángolnak. A katonai vezetésnek nem sikerült stabilizálnia a helyzetet, hanem – ahogy azt elemzők előrejelezték – csak még instabilabbá váltak az állapotok. Ugyan al-Burháni korábban azt mondta, új miniszterelnök fog kormányt alakítani, de végül a helyzet stabilizálása érdekében november 21-én Hamdokot hívták vissza a pozícióba. A korábban eltávolított kormányfő a vérontás megfékezése érdekében vállalta a visszatérést, ami miatt sok híve – akik továbbra sem fogadják el a puccsista vezetést – csalódott benne.

A tüntetések tovább folytatódtak, karácsonyig már összesen 48 ember vesztette életét bennük. Karácsony után ismét durva összetűzésekre került sor. December 30-án újabb öt ember halt meg a biztonsági erőkkel történt összecsapásokban – ez már a tüntetések 11. köre volt az október 25-i puccs óta.

Az események hatására Abdalla Hamdok miniszterelnök az újév második napján bejelentette lemondását.

Hamdok arra hivatkozott, hogy nem tudott kormányt alakítani, ezért átadja a lehetőséget annak, aki képes véghezvinni a „civil demokratikus országhoz” vezető átmenetet. A távozó miniszterelnök kerekasztal-tárgyalásokat szorgalmazott a súlyos helyzet megoldása érdekében. Még Hamdok lemondása előtt újabb tüntetések kezdődtek, melyek során a tüntetők a kartúmi elnöki palota ellen vonultak. Az összecsapásban három ember életét vesztette, így összesen már 57-re nőtt a halottak száma az október 25-i puccs óta. Kedden pedig már a tüntetések 13. köre tört ki.

Hamdok vélhetően azért döntött a lemondás mellett, mert elfogyott körülötte a levegő. A polgárháborús légkörben a hadsereggel való kiegyezését követően civil támogatói árulónak kiáltották ki, sokan elpártoltak mellőle, ezért képtelen volt működő kormányt alakítani. Hamdok lemondásával azonban

végleg megszűnni látszik a lehetősége annak, hogy konszenzusos jelölt kerüljön az ország élére, és állandósulhat a polgárháborús helyzet,

ami csak egyre mélyebbre löki az egyébként is rossz helyzetben lévő gazdaságot. A Hamdok által elkezdett reformok elakadnak, és a nemzetközi közösség sem fogja folytatni a katonai junta támogatását. Az Egyesült Államok, az Európai Unió, Nagy-Britannia és Norvégia kedd este közös nyilatkozatot adott ki, amelyben figyelmeztették Szudánt, nem fognak olyan kormányt támogatni, amelynek megalakulásába nem vonnak be civil érdekvédőket. Hozzátették, a Szudánnak nyújtott gazdasági támogatás is ettől függ.

Úgy tűnik, a puccsista vezetés számára a fenyegetés maradt az egyetlen eszköz a külföld irányába. Az egyik vezető tábornok, Mohamed Hamdan Dagalo december eleji nyilatkozata szerint Európának és az Egyesült Államoknak új menekültválsággal kell szembenéznie, ha nem támogatják a katonai kormányzatot. A hadsereg jelenleg ellenőrzi a határokat, ám

ha Szudán megnyitja a határokat, nagy probléma lesz az egész világon

– mondta a Politicónak.

Szudánban jelenleg mintegy 1 millió menekült él, akik részben a katasztrofális gazdasági helyzetben lévő Dél-Szudánból, részben a polgárháború sújtotta Etiópiából menekültek az országba.

Az elnöki palota Szudán fővárosában, Kartúmban egy 1940-es felvételen. Forrás: Wikimedia Commons

Ahol már pokol van Afrikában

Afrika rengeteg országában vanna súlyos konfliktusok: évekre vagy évtizedekre visszanyúló polgárháborúk, állandó terrorfenyegetettség, politikai káosz.

Líbiában december 24-én kellett volna megtartani az elnökválasztást, amely a több mint tíz éve tartó polgárháborúnak vetett volna véget. A szembenálló felek azonban még a választási szabályokban sem tudtak megállapodni, így egy hónappal elhalasztották a választást. Elemzők szerint félő, hogy még ha sikerül is rendben megtartani, a polgárháborús légkörben egyes csoportok nem fogják elismerni az eredményt, és újra fellobbanhat a polgárháború szikrája.

Etiópiában 2020 vége óta tart a polgárháború a Tigréi Népi Felszabadítási Front és a béke Nobel-díjas Abij Ahmed vezette központi kormányzat között. Bár sokáig úgy tűnt, az etióp vezetés le tudja verni a renitens Tigré tartomány felkelését, közben széles koalíció alakult Abij Ahmed ellen, megfordult a hadiszerencse, és a lázadók megindultak a főváros ellen. Az elnök átvette a hadsereg vezetését, és kiment a frontra közvetlenül irányítani a hadműveleteket.

Maliban 2020 augusztusában vette át a hatalmat egy katonai junta, amelyet Oroszország támogat. A junta állítólag a félelmetes orosz magánhadsereget, a Wagner Csoportot bérelte fel, hogy segítse őket az iszlamisták elleni harcban. A katonai junta néhány napja bejelentette, akár öt évvel is elhalaszthatják az eredetileg februárra tervezett választásokat. Maliban rendszeresek az iszlamista terrorcsoportok támadásai, ahogy a szomszédos Burkina Fasóban és Nigerben, illetve a Száhel-övezethez tartozó Nigériában és Csádban is. Ugandában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban (volt Belga Kongó) az Iszlám Állam közép-afrikai szárnya, a Szövetséges Demokratikus Erők (ADF) ellen zajlanak harcok.

Tavaly szeptember 5-én katonai puccs történt a Guineai Köztársaságban is, ahol erőszakkal eltávolították az ország éléről Alpha Condé elnököt. A hatalmat Mamadi Doumbouya ezredes vette át, aki korábban a francia idegenlégió tisztje volt.

Szomáliában már évtizedek óta tart a politikai káosz, amelynek legújabb fejleménye, hogy december végén Mohamed Abdullahi Mohamed elnök ideiglenesen felfüggesztette tisztségéből Mohammed Husszein Roble miniszterelnököt, amíg le nem zárul a kormányfő ellen korrupció címén indított eljárás. Roble erre puccskísérlettel vádolta meg az elnököt. Az országban működik a világ egyik legveszélyesebb terrorszervezete, az al-Shabaab, amely legutóbb december 30-án csapott le Szomália fővárosában, Mogadishuban – a támadásban hét ember életét vesztette.

Az afrikai kontinens országait a klímaváltozás és a rohamos népességnövekedés is sújtja, ami növeli a politikai és társadalmi bizonytalanságot, miközben jó táptalajt biztosít az elsősorban Afrika északi, többségében muszlimok lakta felén működő szélsőséges terrorista csoportoknak.

Címlapkép: Utcai összecsapások a szudáni fővárosban, Kartúmban 2022. január 4-én. Forrás: Getty Images