Vlagyimir Putyin győzelmet hirdetett, leverték a véres tüntetéseket az olajbirodalomban

Kazahsztánban nagyjából egy héttel a véres összecsapásokba torkolló tüntetések kitörése után helyreállni látszik a rend. A kazah biztonsági erőket az Oroszország vezette Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) nevű katonai szövetség segítette a felkelők leverésében. Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn győzelmet jelentett, hangsúlyozva, szerinte külső beavatkozás történt. Kaszim-Zsomart Tokajev külföldről támogatott államcsínyről beszélt, miközben az utóbbi napokban sikerült megszilárdítania hatalmát, megszabadulván az előző elnök, Kazahsztán örökös vezetője, Nurszultan Nazarbajev gyámkodása alól. A kazah események éles diplomáciai pengeváltáshoz vezettek az Egyesült Államok és Oroszország között, de a külső beavatkozásról szóló híresztelések ellenére valójában Amerikának sem volt érdeke, hogy destabilizálódjon a helyzet a több amerikai energetikai vállalat számára is jól jövedelmező olajbirodalomban.

Ez történt eddig

Kazahsztánban az ország 1991-es függetlenedése óta a legnagyobb zavargások törtek ki az újév első napjaiban, mivel a kormányzat megszüntette a lakosság nagy része által üzemanyagként használt autógáz (LPG) hatósági árszabását, ami után majdnem duplájára ugrott az ára. A tüntetések szerte az országban kiterjedtek, a demonstrálók kormányzati épületeket támadtak meg és gyújtottak fel, és ideiglenesen elfoglalták a legnépesebb város, Almati nemzetközi repülőterét. A tüntetők és a biztonsági erők ebben a városban csaptak össze a leghevesebben, a rendőrség és a nemzeti gárda csapatai végül visszafoglalták a repülőteret, amelyet azóta az időközben behívott orosz csapatok ellenőriznek.

A legújabb jelentések szerint összesen 164 ember halt meg az összecsapásokban, köztük három gyerek. A 164-ből 103-an Almatiban vesztették életüket. A halottak számát az ügyvivő kormány tette közzé egy közösségimédia-posztban, de ezt a rendőri és egészségügyi hatóságok nem erősítették meg, később pedig a posztot törölték. Az őrizetbe vettek száma már majdnem eléri a 8000-et.

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök péntek reggel bejelentette, hogy az „alkotmányos rendet” nagyrészt sikerült helyreállítani az országban. Nem sokkal később tévényilatkozatában azt mondta, 20 ezer „bandita” támadta meg Almatit, akik szerinte külföldön kiképzett terroristák, ám erre nem szolgáltatott bizonyítékot. Hozzátette, elrendelte, hogy a biztonsági erők figyelmeztetés nélkül lőhetnek bárkire. Jelentések szerint vasárnapra szinte teljesen helyreállt a rend, hétfőtől az élet Almatiban is nagyrészt visszatért a megszokott kerékvágásba, ugyanakkor a város főterét, a legnagyobb összecsapások által sújtott Köztársaság teret továbbra is lezárva tartják. Szultan Gamaletdinov védelmiminiszter-helyettes azt mondta, a „terrorellenes művelet” addig folytatódik, amíg az utolsó „terroristával” is nem végeztek.

Tokajev előbb igyekezett engedményeket tenni a tüntetőknek, de miután ezután sem enyhült, hanem inkább eszkalálódott a helyzet, úgy döntött, segítséget kér az Oroszország vezette katonai szövetségtől, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetétől (KBSZSZ), amelynek Kazahsztán is tagja. Oroszország és másik négy ország – Fehéroroszország, Kirgizisztán, Örményország, Tádzsikisztán – mintegy 3000 katonát küldött ideiglenesen az országba, akik elsősorban a fontos létesítményeket biztosították, harci cselekményekben állítólag nem vettek részt. Oroszország több mint 70 repülővel küldött légideszantos egységeket. Az orosz külügyminisztérium csütörtökön kiadott közleményében azt írta, a kazahsztáni tüntetéseket külföldről szított akciónak tekinti.

Tokajev hatalma megszilárdult

A kazahsztáni tüntetések legjelentősebb belpolitikai következményének egyelőre az látszik, hogy Tokajev elnöknek sikerült megszilárdítania hatalmát. Tokajevet 2019-es hatalomra kerülése óta sokan bábnak tartották, akit valójában a volt elnök, Nurszultan Nazarbajev irányít. Nazarbajev 1984 óta állt Kazahsztán élén, előbb mint a Kazah Szovjet Szocialista Köztársaság miniszterelnöke, majd a függetlenség 1991-es kikiáltásától mint az ország első elnöke. A hatalom átadását is előre eltervezte, de korántsem vonult félre véglegesen a ma 81 éves volt államfő: nemcsak, hogy ő és családja kezében összpontosul a kazah gazdaság jelentős része, illetve jelentős hazai és külföldi vagyonelemekkel rendelkezik, hanem a Biztonsági Tanács elnökeként, illetve a „nemzet vezetője” titulus viselőjeként informálisan az ország vezetője maradt. Az első napokban a tüntetések is részben ellene irányultak: a tüntetők „Öreg, takarodj!” rigmusokat skandáltak, az egyik városban pedig ledöntötték a bronzszobrát.

Tokajev azonban a múlt szerdán megfosztotta Nazarbajevet a Biztonsági Tanács elnöki tisztétől, szombaton pedig kirúgta a helyettesét is, és ő maga ült a tanácsi elnöki székbe. Nazarbajev eltávolításával egy napon lemondott az Aszkar Mamim vezette kormány is, amely állítólag tele volt Nazarbajevhez hű tagokkal. Tokajev leváltotta a KGB-utódszervezet, a Nemzetbiztonsági Tanács elnökét, Karim Maszimovot, valamint Nazarbajevnek a szervezetben a második legfontosabb pozíciót viselő unokaöccsét.

A politikai tisztogatások azonban ezzel még nem értek véget. A kazah hatóságok szombaton hazaárulás vádjával őrizetbe vették Maszimovot, de hogy pontosan mit követett el a volt titkosszolgálati vezető, azt nem részletezték. Tokajev vasárnap Maszimov két helyettesét, Marat Oszipovot és Daulet Ergozsint is elbocsájtotta a Nemzetbiztonsági Tanácsból.

A Tokajev által véghezvitt politikai tisztogatások azt mutatják, hogy az elnök a tüntetéseket hatalma megszilárdítására, illetve a felette gyámkodó Nazarbajev eltávolítására használta fel.

Maszimov, aki korábban kétszer is volt miniszterelnök, állítólag szoros kapcsolatot ápolt Nazarbajevvel, aki a tüntetések kezdete óta nem jelent meg nyilvánosan és nem is szólalt meg, egyes jelentések szerint pedig külföldre távozott. Szóvivője szerint azonban végig a róla elnevezett fővárosban, Nur-Szultanban tartózkodott, biztonsági tanácsi elnöki posztját pedig önként adta át Tokajevnek, a krízist enyhítendő.

Nazarbajev és az államfő mindig is a barikádnak ugyanazon az oldalán álltak

– olvasható a volt elnök szóvivőjének nyilatkozatában.

Kazahsztán 1994 és 1997 között hivatalban volt miniszterelnöke, Akezsan Kazgeheldin, aki jelenleg nyugati száműzetésben él, a Reutersnek azt mondta, Tokajevnek el kellett oszlatnia a kételyeket azzal kapcsolatban, ki a főnök, mostanra pedig teljesen megszerezte a végrehajtó hatalom feletti ellenőrzést. Az elnök szóvivője úgy nyilatkozott, Tokajev valószínűleg kedden fogja megnevezni az új kormány tagjait, amikor beszédet tart a parlamentben.

Mi állhat az események mögött?

Egyesek az erőszak elszabadulása mögött részben a kazah eliten belüli hatalmi harcot látják, az utóbbi időben ugyanis Tokajev és Nazarbajev állítólag több dologban is összekülönböztek. Tokajev és a kazah vezetés napok óta azt a szcenáriót igyekeznek erősíteni, hogy külföldről támogatott puccskísérlet zajlott az országban.

Úgy gondolom, hogy valamiféle összeesküvés történt, amelyben hazai és bizonyos külföldi romboló erők is részt vettek

– mondta hétfőn az állami televíziónak Karin Jerlan, a kazah elnök külpolitikai tanácsadója, de gyanúsítottakat nem nevezett meg. Erzsan Kazikhanov, korábbi külügyminiszter és jelenlegi elnöki tanácsadó pedig egy vasárnapi, angol nyelvű videóüzenetében azt mondta, a békés tüntetéseket bűnözők, illetve helyi, valamint idegen nyelven beszélő külföldi terroristacsoportok eltérítették. Pénteken egy kormánypárti politikus a televízióban úgy nyilatkozott, a biztonsági erőknek valaki parancsot adott, hogy adják fel Almati repülőterét, amelyet azután a tiltakozók elfoglaltak. Azt mondta, a biztonsági épületeket szándékosan őrizetlenül hagyták, lehetővé téve ezzel a tüntetőknek fegyverek zsákmányolását. A kazah külügyminisztérium szerint a tüntetők között a radikális iszlamista csoportok soraiban katonai harci övezetben szerzett tapasztalatokkal rendelkező személyek is voltak.

Bizonyítékokat a külföldi beavatkozásról, illetve a feltételezett belső puccskísérletről azonban a kazah hatóságok mindeddig nem nyújtottak. Vasárnap a helyi televízió egy sebesült ember vallomását közvetítette, aki azt mondta, a szomszédos Kirgizisztánból érkezett, és fizettek neki, hogy vegyen részt a felkelésben. Kirgizisztáni nézők szerint viszont az illető egy hazájában jól ismert jazz-zenész, aki gyakran turnézik Kazahsztánban.

Tokajev a KBSZSZ-országok vezetőinek hétfői online találkozóján egyértelműen puccskísérletről beszélt, amelyet szerinte egyetlen központból koordináltak.

Spontán tüntetések álcája alatt zavargások hulláma tört ki. Világossá vált, hogy a fő cél az alkotmányos rend aláásása és a hatalom átvétele volt. Államcsínykísérletről beszélünk

– mondta. Hangsúlyozta: a hatóságok nem indítottak és nem is fognak háborút viselni a civilek ellen.

A fő csapás Almati városa ellen irányult. Ennek a városnak a bukása előkészítette volna az utat a sűrűn lakott déli részek, majd az egész ország hatalomátvételéhez

– fejtette ki az államfő, hozzátéve, hogy ezután a főváros elfoglalását tervezték.

Felvételek és beszámolók szerint a tüntetők mellett megjelentek a fosztogatók is. A Magnum nevű bolthálózat 68 almati üzletéből 15-öt kifosztottak. Egy videófelvétel egy ATM-et megtámadó, illetve egy ruhaüzletet kifosztó bandát mutatott. A Reuters szerint Almatiban a tüntetők főleg a város szegénynegyedeiből, illetve a környék falvaiból jöttek, az erőszak pedig sokkolta a városi lakosságot. Egy tüntető, aki a tüntetések első estéjén vett részt, úgy nyilatkozott, hogy akik kezdetben érkeztek, spontán módon akarták kifejezni szolidaritásukat, később azonban 100–200 „agresszív fiatal” jelent meg, akik kövekkel kezdték dobálni a rendőröket. Bár az egymásnak ellentmondó információk között nehéz igazságot tenni, a legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a tüntetések békésen indultak, de aztán az erőszak elszabadult, a kialakult káoszt pedig kihasználták különböző bűnözői csoportok, és fosztogatásokba kezdtek.

Hogyan reagált a külföld?

Mint arról előző cikkünkben írtunk,

Kazahsztán az elmúlt évtizedekben igyekezett egyensúlyt találni legfontosabb partnere, Oroszország, délkeleti szomszédja, Kína, illetve a Nyugat között, amely jelentős befektetésekkel van jelen az országban.

Valójában mindhárom nagy globális szereplőnek, az Egyesült Államoknak, Oroszországnak és Kínának is az az érdeke, hogy stabilitás legyen az országban, Nazarbejev és Tokajev pedig ezt eddig képes volt biztosítani, méghozzá úgy, hogy az elnyomás sem volt olyan kirívó, mint más belső-ázsiai volt szovjet tagköztársaságokban. Függetlenné válása óta Kazahsztánnak nem is kellett ilyen súlyú elégedetlenséggel szembenéznie, mint amilyen a mostani, habár 2011-ben már zajlattok erőteljesebb tüntetések, amelyeket a karhatalom erőszakkal levert.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 07. Ledobták Putyin ejtőernyőseit, heves összecsapások árán állhat helyre a rend az olajbirodalomban

A kínai állami televízió szerint Hszi Csin-ping kínai elnök támogatását fejezte ki kazah kollégájának, hozzátéve, ellenzi az erőszakgyakorlás minden formáját, amellyel destabilizálni kívánják Kazahsztánt. A kínai külügyminiszter hétfőn azt mondta, erősíteni kívánja a bűnüldözési és a biztonsági együttműködést Kazahsztánnal. A kínai diplomácia vezetője is megismételte a kazah vezetés és a Kreml által hangoztatott vádat a külföldi beavatkozásról, mondván,

külső erők nem akarnak békét és nyugalmat a térségünkben.

Az Egyesült Államok óvatos nyilatkozatokat tett, egyfelől a KBSZSZ beavatkozását, másrészt a tüntetőkre kiadott „kilövési engedélyt” bírálva. Antony Blinken amerikai külügyminiszter úgy nyilatkozott, a tűzparancs helytelen, és vissza kell vonni. Az Oroszország vezette szövetségi beavatkozásra kitérve pedig azt monda:

A közelmúlt történelmének egyik leckéje, hogy amikor az oroszok a házadban vannak, néha nagyon nehéz rávenni őket, hogy távozzanak.

Az orosz külügy Blinken megjegyzéseire azt válaszolta, az amerikai külügyminiszter viccet csinált a tragikus kazahsztáni eseményekből. Megjegyezték, ha Blinken szereti a történelmi leckéket, figyelmébe ajánlják azt a tanulságot, hogy

amikor amerikaiak vannak a házadban, nehéz lesz életben maradnod, és elkerülnöd, hogy ne fosszanak ki vagy erőszakoljanak meg.

A külügyminisztérium megjegyezte, a kazahsztáni misszió legitim akció volt, amely Kazahsztánnak a KBSZSZ beavatkozását igénylő kérésére volt válasz.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a KBSZSZ-országok vezetőinek hétfői online találkozóján elmondta, a kazahsztáni események szerinte

nem az első, és korántsem az utolsó kísérletet jelentik arra, hogy kívülről avatkozzanak be országunk belügyeibe.

Putyin azt hangoztatta, hogy a kazah államiság veszélybe került, amelyet nem az üzemanyagáremelés által kiváltott spontán tüntetések okoztak, hanem az, hogy

a helyzetet kihasználták belső és külső destruktív erők.

Az orosz elnök szerint sikerült győzniük Kazahsztánban, és a katonai szövetség nem fogja hagyni, hogy bármelyik tagkormányukat is „színes forradalmak” buktassák meg. Elmondta, a KBSZSZ-csapatokat vissza fogják vonni, amint a küldetésük véget ér, és amint Tokajev elnök kijelenti, hogy nincs már rájuk szükség.

Címlapkép: Tüntető őrizetbe vétele a kazahsztán Almatiban 2022. január 10-én. Forrás: Getty Images