Záporoznak a szögek a hongkongi demokrácia koporsójába

Újabb törvény bevezetését tervezik Hongkongban, amely tovább szűkítené az ottani polgárok szabadságjogait. A törvénytervezet célja többek közt megtiltani a külföldi politikai szervezeteknek, hogy politikai tevékenységet folytassanak Hongkongban, valamint a helyi politikai szervezeteknek, hogy külföldi politikai szervezetekkel kapcsolatot tartsanak. A mostani lépés jól illeszkedik Peking azon stratégiájába, amely végső soron a megmaradt hongkongi demokrácia teljes felszámolására törekszik.

A hongkongi kormány olyan törvény bevezetését tervezi, amely kiterjedne a nemzetbiztonsági bűncselekményekre is - jelentette be a kormányzó szerdán a helyi törvényhozó tanács ülésén. Carrie Lam elmondta, hogy kormánya a jelenlegi, Peking által 2020-ban bevezetett, az elszakadásról, a felforgatásról, a terrorizmusról és a külföldi hatalmakkal való összejátszásról szóló törvény mellett helyi törvényt is be kíván vezetni, amely mintegy 40 további nemzetbiztonsági bűncselekményre terjedne ki.

A kormányzó nem részletezte ezeket a bűncselekményeket, de azt mondta, hogy a törvény összhangban lesz az elméletileg félautonóm város alkotmányának 23. cikkével. Ez utóbbi a hazaárulással, az elszakadással, a lázadással és a felforgatással foglalkozik.

A törvénytervezet célja továbbá megtiltani a külföldi politikai szervezeteknek, hogy politikai tevékenységet folytassanak Hongkongban, valamint a helyi politikai szervezeteknek, hogy külföldi politikai szervezetekkel kapcsolatot tartsanak.

A 2021-es év igencsak vészterhes esztendő volt a hongkongi demokrácia szempontjából, miután kizárólag Peking-barát jelöltek kerültek be a hongkongi törvényhozásba az újonnan meghozott választási szabályok szerint.

Starry Lee Wai-king, az új hongkongi törvényhozói tanács egyik újonnan megválasztott tagja (k-b) leteszi hivatali esküjét Carrie Lam hongkongi kormányzó elõtt (k-j) Hongkongban 2022. január 3-án. A 2021 decemberében tartott hongkongi törvényhozói tanácsi választásokon rekordalacsony, 30 százalékos részvételi arány mellett mind a 90 mandátumot Peking-párti jelöltek nyerték meg. Fotó: MTI/AP/Kin Cheung

Emellett júliusban például az Apple Daily nevű független lap több munkatársát, köztük a főszerkesztőt is őrizetbe vették a hongkongi hatóságok, miközben több mint kétszáz rendőr tartott házkutatást a napilap székházában. Augusztusban pedig a legnagyobb hongkongi szakszervezet, az 1973-ban alapított Hongkongi Tanárok Egyesülete volt kénytelen bejelenteni, hogy feloszlatják önmagukat. Tavaly december 29-én több mint 200 rendőr rohanta le az egyik utolsó ellenzéki hongkongi lap, a Stand News szerkesztőségét, és őrizetbe vettek hét embert.

A Hongkong kínai bekebelezésére irányuló pekingi törekvések 2019-ben gyorsultak fel, amikor több hónapig tartó tüntetések kezdődtek az úgynevezett kiadatási törvény miatt, amelyek aztán a koronavírus-járvány miatt abbamaradtak. Miután 2020 májusában ismét tömegesen mentek ki az utcára a hongkongiak, a kínai kommunista vezetés május 28-án elfogadta a nemzetbiztonsági törvényt.

Rendőrök a hongkongi ellenzéki körökben népszerű Stand News hírportál székházánál Hongkongban 2021. december 29-én. A rendőrök átkutatták a hírportál székhelyét, és több eszközt, köztük számítógépeket foglaltak le, valamint több a portálhoz köthető embert őrizetbe vettek, köztük a volt és jelenlegi főszerkesztőn kívül az igazgatótanács négy korábbi tagját. Fotó: MTI/EPA/Miguel Candela

Ez lényegében felhatalmazást adott magának a Kommunista Párt, hogy bárkit letartóztassanak, aki az álláspontjukkal szembeni véleményt fogalmaz meg, és további jogszabályokat hozhatnak, hogy a régió feletti kontrolljukat erősítsék. A korábbi ellenzék egy része a törvény miatt börtönbe került, mások elhagyták az országot, vagy egyszerűen felhagytak a politizálással. A fenti említett független médiumok vegzálása is lényegében a nemzetbiztonsági törvényre hivatkozva történt.

Kína lépései gyakorlatilag semmissé teszik az„egy ország, két rendszer”elvét, amelyről még 1997-ben született megállapodás a Hongkongot korábban birtokló Nagy-Britannia és a Kínai Népköztársaság között, és amelynek 2047-ig kellene érvényben maradnia.

Címlapkép forrása: Anthony Kwan/Getty Images