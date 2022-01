1500 dokumentumot hoztak nyilvánosságra a Kennedy-gyilkosságról, de a teljes anyagra még várni kell

Kiss Csaba 2022. január 16. 07:10

1963. november 22-én Dallasban megölték az Egyesült Államok 35. elnökét, John Fitzgerald Kennedyt. Bár kevesebb mint egy évvel ezt követően bemutattak egy majdnem 900 oldalas jelentést a merényletről, sok ezer akta továbbra is titkosítás alatt maradt, ami táplálta a már a gyilkosság napján szárnyra kapó összeesküvés-elméleteket. A Biden-kormányzat nemrég 1500, eddig nem ismert aktát hozott nyilvánosságra, és ha további halasztások nem lesznek, 2022 decemberének közepéig a fennmaradó mintegy 10 ezer dokumentum is közkinccsé válhat. Az amerikai lakosság többsége a mai napig kételkedik a történészek többsége által is osztott hivatalos verzióban, mely szerint egy magányos merénylő ölte meg az elnököt, és a konspirációs teóriák burjánzásának vélhetően az újabb dokumentumok nyilvánosságra hozatala sem fog gátat szabni.