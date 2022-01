Hallatott magáról Kazahsztánban a rég nem látott örökös vezető

Korábban a nemzetközi médiában olyan hírek jelentek meg, hogy családjával külföldre távozott.

A politikus egy videofelvételen hatalmas íróasztalnál, kazah zászlók előtt ülve azt mondta, nem utazott el sehova, jól megérdemelt szabadságát tölti a kazah fővárosban (Nur-Szultanban).

Hozzátette, hogy a jelenlegi államfőnek,

Kaszim-Zsomart Tokajevnek teljhatalma van, és ő az ország biztonsági tanácsának vezetője.

Nazarbayev, about whose fate there were many guesses, appeared in public for the first time after so much time and even recorded a video message.Nazarbayev confirmed that now he has no influence on politics of Kazakhstan. Tokayev, who elegantly removed him will have full power. pic.twitter.com/EHHYt5DkEj