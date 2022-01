Donald Trumpra nézve súlyos dokumentum került napvilágra

Az amerikai Képviselőház bizottsága, mely a tavaly január 6-i Capitolium-támadást vizsgálja ki, új dokumentumokhoz jutott. Ezek között szerepel egy végrehajtási rendelettervezet, amely többek között arra utasította a Pentagont, hogy foglaljon le szavazógépeket.

A január 6-i eseményeket vizsgáló képviselőházi bizottság megkapta azt a végrehajtási rendelettervezetet, amely arra utasította volna a védelmi minisztert, hogy foglaljon le szavazógépeket, és jelöljön ki egy különleges jogtanácsost a választási csalások kivizsgálására.

Egyelőre nem világos, hogy ki írta a tervezetet, ugyanakkor amerikai sajtóbeszámolók arra mutatnak rá, hogy a korábbi amerikai elnök közeli embereinek, Michael Flynn nemzetbiztonsági tanácsadónak, és Sidney Powell republikánus párti ügyvédnek a gondolatait tükrözik. A 2020. december 16-án kelt rendelettervezet tartalmát (mely teljes egészében itt olvasható) először a Politico ismertette pénteken. A portál arra is emlékeztet, hogy akkori hírek szerint december 18-án Powell és Flynn a Fehér Ház Ovális Irodájában találkozott Donald Trump elnökkel, Emily Newman ügyvéd és Patrick Byrne, az Overstock.com vezérigazgatójával. Ezen a megbeszélésen már az akkori sajtóértesülések szerint Powell arra biztatta az akkori elnököt, hogy vizsgálja ki a 2020 novemberi választásokat tüzetesen, akár a gépek lefoglalásán keresztül.

A dokumentumhoz azok után jutott hozzá a vizsgálóbizottság, hogy a Legfelsőbb Bíróság a hét elején elutasította Donald Trump elnök keresetét, ami azt célozta, hogy a végrehajtó hatalom dokumentumainak egy részét elrejtsék a bizottság elől.

A dokumentum felvázolja a Pentagon számára, hogy hogyan kellene átvenni a szavazatszámláló gépeket, valamint azt az utasítást is tartalmazza a Nemzeti Hírszerzési Igazgatói Hivatal számára, hogy 60 percen belül végezzék el a gépek kiértékelését.

A védelmi miniszter azonnali hatállyal lefoglalja, összegyűjti, megőrzi és elemzi a gépeket, berendezéseket és az elektronikusan tárolt információkat - állt a rendelettervezetben. A Politico arra is kitér beszámolójában, hogy a rendelet megismétli a Powell és Flynn által szorgalmazott, feltört szavazógépekkel kapcsolatos, nem bizonyított, összeesküvés-elméleteket. A The Times 2020 végén azt írta, hogy Sidney Powell, az összeesküvés-elméletekkel foglalkozó konzervatív jogász erősen lobbizott annak érdekében, hogy kinevezzék a 2020-as amerikai elnökválasztással összefüggő állítólagos választási csalásokat vizsgáló különleges jogtanácsosnak. Erre vonatkozóan is tartalmazott szabályokat a tervezet. Minden szükséges erőforrást a rendelkezésére kellett volna bocsátani a vizsgálatok érdekében és megindíthatott volna minden szükséges büntető-, és polgári eljárást.

A Politico arra is emlékeztet, hogy Trump állításaival ellentétben, a pártoktól független és kétpárti választási és kiberbiztonsági szakértők is arra a következtetésre jutottak, hogy a 2020-as amerikai elnökválasztás a legbiztonságosabb volt az Egyesült Államok történetében.

Trump főügyésze, William Barr 2020 december elején megerősítette, hogy az Igazságügyi Minisztérium nem talált bizonyítékot olyan mértékű csalásra, amely megzavarta volna a választás kimenetelét. December 14-én pedig mind az 50 állam hitelesítette választási eredményét, és Trump, valamint republikánus szövetségesei szinte minden keresetet elveszítettek, amelyet a választási eredmények megkérdőjelezésére indítottak.

A rendelettervezet kifejezetten a georgiai választási eredményekre és a Dominion típusú szavazólap-jelölő eszközeire hivatkozott, mint a szavazógépek lefoglalásának alapjára. Az ilyen gépeken a szavazók érintőképernyőn jelölik meg szavazólapjaikat. A gép ezután kinyomtat egy QR-kóddal ellátott papíralapú szavazólapot, amelyet aztán egy szavazólap-szkenner beolvas.

A 2020-as georgiai elnökválasztás teljes állami kézi újraszámlálása és a gépi újraszámlálás is azt mutatta, hogy Joe Biden csaknem 12 000 szavazattal győzte le Trumpot.

