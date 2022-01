Ettől az összeesküvéstől hangos most a világ: Putyin ravasz húzással szerezné meg Ukrajnát

A brit külügyminisztérium bizonyítékokkal eddig nem szolgált, ugyanakkor elmondták, információik szerint az orosz kormány Jevhenyij Murajev volt ukrán parlamenti képviselőt szánta az oroszpárti katonai vezetés élére.

Nem fogjuk tolerálni a Kreml összeesküvését, hogy oroszbarát vezetést juttassanak hatalomra Ukrajnában

– írta Liz Truss brit külügyminiszter a Twitteren.

NEW: We will not tolerate Kremlin plot to install pro-Russian leadership in Ukraine. The Kremlin knows a military incursion would be a massive strategic mistake & the UK and our partners would impose a severe cost on Russia. https://t.co/XfxSlQqMt9