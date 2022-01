Rejtélyes betegség támadja Amerika befolyásos embereit – Vallott a CIA

Természetes okok

Körülbelül 1000 olyan megbetegedést vizsgált meg a CIA, melyek a gyanú szerint összeköthetők az úgynevezett Havanna-szindrómával, egy sajátos tünetegyüttessel, amely kifejezetten amerikai politikusokat, diplomatákat, hírszerzőket és katonákat „támad.”

A vizsgálatot összegző, előzetes jelentés szerint az érintettek nagy része diagnosztizálatlan egészségügyi problémák és stressz miatt szorult egészségügyi ellátásra.

Ettől függetlenül van „körülbelül két tucat” olyan eset, hogy nem állapítható meg egyértelműen a természetes okozati tényező, ezeket a CIA tüzetesen vizsgálja.

A New York Timesnak nyilatkozó bennfentesek azt remélik, hogy ezeknek az eseteknek a részletes elemzése segít felderíteni a rejtélyes Havanna-szindróma valódi okait, így megerősíti, vagy kizárja azt is, hogy egy idegen hatalom agresszív beavatkozással támadja-e az Egyesült Államok diplomatáit, katonáit, hírszerzőit.

Mi egyáltalán ez az egész?

A Havanna-szindróma több tulajdonsága miatt is aggasztja az amerikai döntéshozókat. Egy olyan tünetegyüttesről van szó, amely elsősorban fejfájást, hányingert, émelygést és érzékszervi károsodást okoz, de a legnagyobb enigma az egésszel kapcsolatosan az, hogy

A Havanna-szindróma – ahogy neve is sugallja – először Kubában ütötte fel a fejét, 2017-18-ban. Az amerikai, illetve kanadai nagykövetségek dolgozói furcsa zajokat kezdtek el hallani, majd rosszul lettek. Jellemzően az áldozatok egy halk zajt, majd hangos, gépies kattogást hallanak és aztán nyomást érzékelnek a fejükben, majd szédelegni kezdenek és hányingert, fejfájást, ájulást tapasztalnak. Az érintettekkel egy helyiségben tartózkodók semmit nem hallanak, nem éreznek az említett tünetekből.

Egyes tünetek akár hónapokig, évekig is fennmaradhatnak, de egy amerikai diplomata permanens halláskárosodást is szenvedett.

Olyan sokan estek áldozatul ennek a rejtélyes tünet együttesnek, hogy az Egyesült Államok kormánya leépítette szinte teljesen a kubai nagykövetségét és hazaküldött mindenkit, aki nem létfontosságú dolgozó. Hasonlóan járt el Kanada is, ahol több mint egy tucat diplomatát ért utol a szindróma; közülük van, aki agykárosodást szenvedett.

A szindróma a következő években már Kubán kívül is felbukkant. Kínából, Vietnamból, Oroszországból, de még Tajvanból és Ausztriából is szállítottak haza Amerikába kezelésre diplomatákat, hírszerzőket, katonákat és külügyminisztériumi alkalmazottakat. Korábban Kalama Harris, az Egyesült Államok alelnöke is átidőzített egy Vietnamba tervezett látogatást, hiszen Vietnamban jelenlévő amerikai tisztségviselőknél is kimutatták a Havanna-szindróma tüneteit. Pár hónapja pedig A Havanna-szindróma tüneteit észlelték Bill Burns, a CIA igazgatójának egyik közvetlen beosztottján, miután a hírszerzési szervezet vezetői Indiában jártak.

Szándékos támadás áll a háttérben?

Korábbi információk alapján

AZ AMERIKAI HÍRSZERZŐK KÖZÜL többen SZÁNDÉKOS TÁMADÁSRA GYANAKSZANAK, AMI ELSŐSORBAN ABBÓL KÖVETKEZIK, HOGY A VÁRATLANUL JELENTKEZŐ TÜNETEGYÜTTES GYAKORLATILAG CSAK AMERIKAI ÁLLAMI TISZTSÉGVISELŐKNÉL, HÍRSZERZŐKNÉL ÉS KATONÁKNÁL JELENTKEZIK.

A következő teóriák léteznek:

A legvalószínűbb szándékos támadással összekötött hipotézis, hogy egy ultrahang-alapú vagy egy mikrohullámú fegyverrel támadták meg tisztségviselőiket. Tudományos kutatások rámutatnak: vannak olyan hangfrekvenciák, melyek folyamatos sugárzásával ártani lehet az agyszövetnek, illetve más belső szerveknek is, az előidézett tünetek egy ilyen támadásnál pedig hasonlóak, mint amelyek a Havanna-szindrómánál tapasztalhatók. Elvi síkon egy ilyen fegyverrel nagy távolságból, akár közel egy kilométerről is támadni lehetne a kiszemelt célpontokat, illetve egy jármű segítségével észrevétlenül mozgatni lehetne az eszközt anélkül, hogy a kezelőt a lebukás veszélyeztetné, különösen városi környezetben, ahol egy civil gépjármű gyanútlanul mozogni tud. A világ nagyhatalmai - az Egyesült Államok, Oroszország és Kína - évtizedek óta kísérleteznek hangalapú, mikrohullámú, illetve közvetlen energiasugárzó fegyverekkel, így nem kizárható, hogy tényleg létezik egy ilyen eszköz, melyet Amerika ellenlábasai az Egyesült Államok ellen használnak.

Vannak, akik mérgezést gyanítanak, legyen ez szándékos, vagy véletlen esemény eredménye. Kanadában például született egy tanulmány, amely azt gyanította, hogy egy rovarirtó szer használata lehet összefüggésben a kanadai diplomaták tüneteivel.

A SZÁNDÉKOS TÁMADÁS HIPOTÉZISÉVEL A HÍRSZERZŐK EDDIG TÖBBNYIRE OROSZORSZÁGOT vagy kínát KÖTÖTTÉK ÖSSZE.

Többnyire olyan országokban történtek az incidensek, melyekkel igyekezett az Egyesült Államok javítani historikusan rossz kapcsolatát, ilyen Vietnam vagy Kuba. A diplomáciai stáb kiesése azonban csavart dobhat a tárgyalások gépezetébe, amely az Egyesült Államok ellenségeinek malmára hajthatja a vizet.

Jelenleg A SZENÁTUS ÉS A FEHÉR HÁZ TELJES TÁMOGATÁSÁVAL MIND A 18 AMERIKAI HÍRSZERZÉSI SZERVEZET VIZSGÁLÓDIK, HOGY KIDERÍTSÉK, MI LEHET A HAVANNA-SZINDRÓMA FORRÁSA.

