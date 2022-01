Új Gripeneket vásárolhat Magyarország, de még az is lehet, hogy annál valami sokkal jobb jön

Huszák Dániel 2022. január 23. 05:55

Számottevő technológiai ugrást jelent a magyar Gripenek MS20 Block 2-es képességfejlesztő csomagja, a Magyar Honvédség légierejének vadászgépei a negyedik generációs merevszárnyasok élvonalába fognak tartozni. Az upgrade-nek köszönhetően számos korszerű fegyverrendszerrel kompatibilissé válnak a magyar repülőgépek, az új IRIS-T rakéták beszerzéséről már szerződés van, de folyamatban van a GBU-49-es bombák és METEOR nagy hatótávolságú légiharc-rakéták beszerzése is – mondta el a Portfolio-nak Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. A szakember kérdésünkre azt is ismertette, hogy a katonai tervekben szerepel egy újabb repülőgép-század létrehozása a honvédség légierejében, de erről döntés még nem született. Vizsgálják annak lehetőségét is, hogy beléptetik Magyarországot egy hatodik generációs harci repülőgép-fejlesztési projektbe is.