Az Egyesült Államok elkezdte hazaküldeni az ukrajnai nagykövetségén dolgozókat

A külügyminisztérium tisztviselői azt mondták, a döntés oka az óvatosság, az amerikai személyzetet fenyegető veszély nem nőtt a napokban. Az ukrán határ közelében zajló orosz csapatösszevonások azonban állandó fenyegetést jelentenek, ezért döntöttek a létszámcsökkentésről.

Ahogy arról a CNN pénteken beszámolt, a kijevi amerikai nagykövetség kérte az amerikai külügyminisztériumot, hogy engedjék haza a nem létfontosságú alkalmazottakat.

Eközben az amerikai külügyminisztérium minden amerikai állampolgárnak Ukrajna elhagyását javasolta, tekintettel a fenyegető veszélyre.

A külügyminisztériumi tisztviselők azt mondták, nem biztosítanak evakuációs járatokat, de arra figyelmeztettek, hogy a külügy segítségnyújtási képességét súlyosan érintheti, ha Oroszország katonai akciót hajt végre Ukrajnában.

Az ukrán védelmi minisztérium legújabb hírszerzési jelentése szerint

Oroszország már több mint 127 ezer katonát vont össze az ukrán határ közelében.

A Fehér Ház szóvivője, Jen Psaki szerint Oroszország bármelyik pillanatban képes lenne támadást indítani.

A hírszerzési jelentést ismerő tisztviselők szerint bizonyíték van arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Kijev elfoglalását és az ukrán kormány megdöntését tervezi. A brit külügyminisztérium szombaton jelentette be, információjuk van arról, hogy az orosz vezetés oroszbarát vezetőt ültetne Ukrajna élére, és meg is nevezték Jevhenyij Murajevet.

