Hatalmas erődemonstrációt tartott Amerika, Kína több tucat repülőgéppel válaszolt

A Népi Felszabadító Hadsereg repülőgépei egy nappal azután indultak, hogy az Egyesült Államok és a japán haditengerészet hatalmas erődemonstrációt mutatott be a Filippínó-tengeren.

Amerika és Japán két amerikai repülőgép-hordozóból, két amerikai kétéltű rohamhajóból és egy japán helikopterhordozó rombolóból álló flottillájáról felvételek is készültek.

Operations in the , Jan. 22, w/ships & aircraft from & Carrier Strike Groups, Carrier Air Wings 9 & 2, & Amphibious Ready Groups joined by elements from the Japan Maritime Self Defense Force []. #PhilippineSea