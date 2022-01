Régen került sor ilyen fontos eseményre Olaszországban - A sorsdöntő választás maratonira is nyúlhat

Portfolio | MTI 2022. január 24. 14:05

Ma tartják az olasz államfőválasztás első fordulóját, amely az utóbbi idő egyik legfontosabb politikai eseményének ígérkezik. A voksolást továbbra is a teljes bizonytalanság lengi körül, annyi világos csupán, hogy Silvio Berlusconiból nem lesz köztársasági elnök, illetve, hogy Mario Draghi ambicionálja a pozíciót. Utóbbi megválasztására van esély ugyan, de fogadni nem sokan mernek rá. Az szinte biztos, hogy a korábbi választásokhoz hasonlóan most sem sikerül megoldást találni az államfő személyére az első fordulókban. Ennek megfelelően akár hetekig is elhúzódhat a folyamat.